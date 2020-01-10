物聯網AI時代應注意的法律議題
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】
在新興人工智慧與物聯網演進的推動下，企業紛紛重新調整全球及產品、服務佈局，但新興科技的進展可能在短短一年之內，法律的演變往往卻需要5～20年來立法，如何監理AI相關產業將會是個問題。各國政府已經開始正視物聯網及AI所產生的隱私法及產品責任議題，並以績效和成果為導向做為新興科技的監管方式。
適合AI產業的監管體制是什麼？
AI監管最常見的是傳統規範性的（prescriptive）模式，先告訴你能做什麼，沒有說能做的就不能做，各國和台灣政府就是採用這種方式，但這種監管方式會抑制科技的創新，因為創新就是要做以前沒有人做的方式。國外現在有一種新的監管方式，是基於「績效和成果」（performance，results based）的監管，以美國聯邦航空總署（FAA）對於無人機的監管為例，最傳統的監管是「操作kW以上的無人機，需事先取得執照」（input based）；進步一點的作法是「不得在100公尺以上或限制空域中操作無人機」（output based）；最進步的方式，只要規定「不得以危害人類生命的方式操作」（results based），其他均不加以限制。
安侯法律事務所執行顧問翁士傑指出，國外的趨勢是只要不違反大原則即可，監管單位很難去設想業者開發產品時所有的情境，為讓AI業者可以放心進行開發，世界各國的主要監管機構，都朝著績效和成果導向訂定AI的監管方法。以美國食品藥品監督管理局（FDA）的「數位健康創新計劃」（Digital Health Innovation Plan）為例，正在推行預先認證制度（Pre-CertPilotProgram），業者開發醫療相關軟體時，僅先審理開發商本身的資格，而非針對產品本身進行認證審查。AI公司只要符合預先認證的條件，就能適用精簡快速的審查程序，要怎麼去開發就放手讓業者去做，加快產品上市的速度。另一方面，為促進自動駕駛汽車的發展，2016年《美國聯邦自動駕駛汽車政策》（National Highway Traffic Safety Administration）採用更靈活的監理，讓業界自我規範、制定認證的標準；美國也正在試驗無人機的監理沙盒，讓無人機不受美國聯邦航空總署（FAA）對飛行機器的諸多法律約束。
澳洲方面，為促進AI與運輸的結合，澳洲國家運輸委員會承諾未來的法規訂定將以績效和指南為基礎，不偏好特定技術，並採納行業所制訂的認證標準。芬蘭則是推動交通行動（Mobility-as-a-Service），取代出租車、道路、運輸專法，整合成一部交通運輸法令。
物聯網讓隱私保護更加棘手
IoT和新興技術的發展，可能衍生許多隱私法問題，一般使用者對裝置蒐集、分析的功能缺乏認知，智慧裝置可透過物聯網偵測個人習慣、行為、日常生活，而AI的資料處理範圍已逾越原始經使用者同意的處理目的，一般使用者無法於資料被蒐集、利用、傳輸前查知，為符合隱私法規範，企業應確保使用者可以得知資訊的流向，才能確保個人具備足夠的資訊控制權。
物聯網帶來更多的數據收集和雲端存取使用，業者透過數據分析消費者行為，同時也衍生很多隱私及資安問題。各國的資訊法律目前都只管商業使用行為，而且是「從頭管到尾」，從消費者的資料蒐集，到如何使用、分析，都是個人資料保護法保護的範圍，不是想用就能用，要符合法律的規定，只能在消費者同意的範圍內作使用，至於消費者隱私保障的監管力道，則因國別而異。
翁士傑指出，在運用AI時，如將相關資料委外進行訓練或其他使用時，應注意確保資料處理者有達到歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）所規範的標準，未經控制者同意，處理者不得複委任他人，除法律另有規定外，控制者與處理者應簽訂契約，處理者僅能依控制者的指示處理個資，若違反GDPR的規定，處理者仍有可能因此受到處罰。
翁士傑強調，多數國家的隱私法規裡，只要做好當事人資料保護，就可以將法律風險降到最低，最好是採取資料防護的技術措施，在設計產品或流程時，若要使用或分析資料，都必須去識別、匿名化，確保當事人的隱私安全。美國有一套聯邦隱私法規正在修改中，預計2020年可能就會上路，因為對資料保護的規定更加嚴格，對於科技業來說將是很大的挑戰。
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