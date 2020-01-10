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獨立發明人的逆襲：發明人權利法案

2020-01-10 09:46北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在當代商業環境中，受雇或者受託發明已經成為創新研發的常態，使得實際從事研發的「發明人」的地位在專利申請、訴訟中也愈來愈邊緣。不過，根據一部美國剛被提出的法案規劃，為數眾多的獨立、小型發明人，可望重回專利產業中的主導地位。

不論在哪一個國家，專利制度都已經是大企業才玩得起的遊戲。一方面，科技研發的難度愈來愈高，資金和人力的投入規模，都不是一般人或中小企業能夠負擔；另一方面，專利申請、維護、訴訟的費用高昂，所需時間也不斷延長，更不利於小型發明人從專利活動中回收利益。所以，儘管大多數國家都有鼓勵個人投入研發和專利申請的政策手段，但成效總是不彰。

為了扭轉這種局勢，在去年（2019）底由兩位美國跨黨派的眾議員，提出了「發明人權利法案（Inventor Rights Act）」，旨在賦予獨立發明人的專利某些特殊的法律地位。消息雖然才曝光沒多久，也尚未正式進入立法程序，已經引起專利界的關注。

立法目的：保護獨立發明人

圖1：領銜提出「發明人權利法案」的美國眾議員Danny Davis （圖片來源：...
圖1：領銜提出「發明人權利法案」的美國眾議員Danny Davis （圖片來源：https://davis.house.gov/）
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從法案的名字就可以看出，主要受益者為發明人（inventor）而非申請人或專利權人。立法理由中指出，發明人才是對於技術創新、社會進步做出實質的貢獻，也是美國憲法中明文鼓勵的對象，但近年來的修法和判決趨勢，卻對真正發明人的處境愈來愈不利。因此，這項法案只適用於自己擁有專利權的發明人，也就是獨立進行發明、之後又單獨持有專利權（以其他實體名義持有亦可，但須被發明人完全主導）的個人。

真正有意思的，是這些發明人所持有專利（inventor-owned patents）可獲得的優勢地位，尤其是在侵權訴訟上。首先，根據草案規劃，若發明人使用這些專題提起侵權訴訟，可以自由選擇是否採用PTAB（專利初審暨上訴委員會）的無效程序。換句話說，就算被控侵權方提起IPR（多方複審）程序，發明人還是可以要求PTAB停止審理，讓所有相關爭議回歸法院審理。

法案內容：掃除專利權行使障礙

其次，根據訴訟上「將原就被」的原則，專利權人必須至被告所在地提起侵權訴訟，但這份草案卻讓發明人可以自由選擇起訴法院，不受「將原就被」原則的拘束。最後，這份草案也大幅降低發明人申請核發禁制令的門檻，也大幅簡化損害賠償金的計算方式。簡單來說，專利訴訟程序中各種對專利權人不利的阻礙，這份法案通通「照顧」到了。

同樣都是專利權，為什麼發明人專利可以享有那麼多好處？草案提供的理由是：2018年美國最高法院在Oil States一案的判決中曾經說明，專利權並非財產權（property rights）而是政府所給予的公共特許權（public franchise rights），而且在現行制度下，醫藥相關專利也享有比其他專利更長的期間，所以草案給予發明人專利更多好處，並非毫無法律基礎，也有前例可循；重點是，只有消除這些行使專利權的障礙，才能讓專利制度真正欲保護的對象：發明人，受到完整的保護。

保護獨立發明人的立法目的雖然讓人感佩，但卻忽略了由企業主導研發和專利申請的現象，其實導因於商業競爭而非法規制度。今時今日的技術發明，已非自己利用幾個周末下午，在自家車庫做幾個實驗就能成事，而是要有團隊專業分工、使用專門的儀器設備、歷經多年才能夠達成。若沒有國家或者大企業的支持，產業前沿的技術突破根本無法完成。再者，這部法案為獨立發明人掃除的障礙，都屬於法院的職權，就算完成立法，能否順利運作也還很難說。

所以，我們真正該關心的是，如何讓獨立發明人的創意，也能在商業競爭中脫穎而出。不論大企業或小發明人，都必須看到努力之後的回報，才會願意持續進行技術發明──這可不是光靠制定一、二部法令，就有辦法做到的。


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