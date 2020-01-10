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2019年美國專利法規相關事件回顧

2020-01-10 09:10北美智權報

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【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

2019年AI新技術開始衝撞美國現有專利制度概念，而專利適格性及PTAB公告後審理程序問題依舊無解，2020年前景不算明朗。同時USPTO預告2020年下半年準備調整規費，申請人應留意相關訊息。

2019年結束，過去一年可以發現，人工智慧（AI）的話題熱度明顯攀升，相關新技術開始大規模衝撞現有權利觀念、法律制度。而專利適格性及PTAB公告後審理（Trial）程序問題依舊無解，即使USPTO高層、Fed. Cir.法官、美國國會議員試圖撥亂反正，在各方多有堅持、關鍵問題缺乏共識的情況下，2020年前景不算明朗。另方面，USPTO預告2020年下半年準備調整規費，還請美國專利申請人多加留意相關訊息。

AI的機會與挑戰

AI幾十年的研究積累在近年有突破性發展，各種應用百花齊放。機器現在不只能翻譯寫文，今年並有應用AI技術撰寫專利稿件的軟體發明獲頒美國專利；更廣為人知的，當屬Stephen Thaler博士催生訓練的AI發明人DABUS，它的兩件發明已在多國申請專利。

其實USPTO局長11月曾公開表示，該局AI發明案的審查官員額已擴增一倍，USPTO並開始研究如何利用AI做專利檢索、技術分類、檢索類似圖像，除發佈徵人啟事要找AI策略長，以支援USPTO持續發展用於專利及商標申請審查的AI工具，同時也與世界其他專利局合作開發AI工具。但操作技術面上準備好因應AI時代的到來，不代表法規制度面也準備好了。

這波AI浪潮，機器學習相關應用占大宗，DABUS的發明申請案，顯然就為各國專利法規帶來了新挑戰。譬如，面對AI相關的發明、AI自已的發明，專利說明書裡演算法的結構功能該揭露到哪種程度才算充分？既然是AI自己的發明，理論上或許有程序人員都不清楚的執行細節，那麼該如何揭露，才能令通常知識者毋須過度實驗即可複製實施？現行美國專利法所定義的發明人必為自然人，此一法律概念是否該與時俱進、重新修訂？再就專利權施行層面來說，萬一AI有侵權行為，誰該負責？其發明所有權、專利適格性，甚至是商標、著作權、數據保護等智權領域方面的問題，都有待進一步討論。為此，USPTO特別公告徵求公眾意見，且兩度延長意見徵集期間。

以DABUS兩件發明申請案為例，發明人填DABUS，申請人為Thaler博士，而就在2019年底，UKIPO和EPO都明確表示難以准予專利。先是UKIPO作成口審決定：兩案未提示符合英國專利法規範的發明人，且AI非法定人格權主體、不能擁有財產，Thaler博士不可能僅憑擁有該部AI機器，就順理成章取得兩項發明所有權，若無法於申請日起16個月內提示符合規定的發明人，並合理說明申請人如何自發明人取得相關權利，兩案將視為撤回。然後再看EPO發布新聞稿，直接以發明人指定瑕疵拒予專利。

目前仍不確定美國對應案的審查狀況，但可以確定的是，Thaler博士團隊不會輕言放棄，AI發明人的議題肯定會延燒至2020年，遍地開花。過去十年，AIA修法和Alice案極大幅度重塑了美國專利產業生態，進入下一個十年，AI和眾多4IR技術會為美國專利環境帶來何種變革，令人期待。

101審查標準的莫衷一是

2014年美國最高法院Alice案宣判後，35 U.S.C. 101專利適格性判斷標準並未就此愈判愈明，為解決一線審查官的作業困擾，在混沌的101困局中表明USPTO的審查標準，2019年元月USPTO發布新版審查指南2019 PEG，10月並再追加更新內容，進一步闡釋部分用語。簡言之，是於Alice/Mayo兩步驟測試Step 2A新增兩項重大改變：

  1. 整理法院判例確認的抽象概念：提取組合出數學概念、部分人類活動組織方式、心智活動三大類別，若請求項未寫入前述三大類別，非經特定程序，一般不應作成請求項寫入抽象概念的判斷。

  2. 審查官Step 2A 分析切為兩段動作：唯有當Prong One先確認請求項寫入法定准予專利之例外項目，且Prong Two判斷請求項沒有額外元件將該例外項目整合到（integrated into）實際應用，才表示該請求項「指向」（directed to）例外項目，需再接續做Alice/Mayo Step 2B 分析。

為確保局內審查標準能落實新版內容，USPTO積極對局內審查部門及PTAB人員提供相關訓練。由於新版指南不是正式法規，即使USPTO人員未遵行指南內容作出處分，非屬可提訴願或申訴的事由，可是有來自高層這樣強度的引導授意，勢必對USPTO審查實務產生一定影響。USPTO局長Andrei Iancu即表示，Alice案宣判後，該局內含101核駁處分的OA數量平均增加5%，與AI有關的發明領域，增幅更有22%，但PEG 2019發布後，前述兩項數據在6個月內分別減少6%及21%。按理，這當是好事一件，只不過，這套標準一邁出USPTO就變得寸步難行，原因如Fed. Cir.法官白紙黑字的判決文所說，法院裁量判決不受USPTO新版指南的約束。可是尷尬的是，Alice/Mayo兩步驟測試法在Fed. Cir.的內部實踐，也是一套標準各自解讀，Athena v. Mayo案就是例證。

Athena v. Mayo案系爭專利利用MuSK標註表位檢測哺乳動物特定抗體，依據Fed. Cir.判決文，在本案發明人揭露之前，未曾有人發現任何疾病與MuSK相關，但其於相關技術領域的推進，只限於自然法則的發現，專利範圍額外寫進的步驟，皆為檢測此一自然法則的傳統技術，因此不具專利適格性。之後Athena Diagnostics請求Fed. Cir.聯席審理（en banc）重新考慮，被以7：5的票數拒予重審，有趣的是，這份拒予重審的決定包含80餘頁共8份的意見書，有人抨擊美國最高法院2012年Mayo案判決、Fed. Cir.後續引用裁決危害美國診療方法專利及生技產業，有人力陳35 U.S.C. 101修法的必要，顯示這個問題亟需最高法院或美國國會介入釐清。美國最高法院這些年並未再同意處理專利適格性案件，會否聽從美國司法部長建議藉本案破例，答案有待2020年揭曉。


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