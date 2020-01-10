非洲商標專題／案例篇2：善用公認證與複代網路 突破安哥拉與衣索比亞申請關卡

分享 facebook 【北美智權 商標服務團隊】

在商業活動上，非洲往往不是台灣廠商海外佈局的第一選項，卻也因此忽略了這片大陸的成長潛力。事實上，豐富的原物料和充沛的人口消費力，已經使得非洲脫胎換骨。但另一方面，非洲有超過50個國家，不但經濟發展狀況互異，智財權制度也相當繁雜；我們都知道任何市場開拓，都必須從智慧財產權佈局開始，那麼，台灣廠商若想要參與非洲的成長機會，該注意哪些潛在風險？又該如何進行商標佈局？

在介紹OAPI、ARIPO與馬德里體系的商標申請制度後，【非洲商標專題】將分享北美智權協助臺灣某企業集團客戶，完成非洲將近20國商標佈局的成功經驗。前期介紹完三大國際商標體系的運作實務之後，本期則將深入分析安哥拉/衣索比亞申請經驗和其公認證問題解決方案。

北美智權報【非洲商標專題】在251期（【非洲商標專題】案例篇1：如何使用國際商標體系，進行非洲商標佈局）已介紹非洲多國佈局實例，並說明安哥拉和衣索比亞須單獨申請的原因，而本期將刊登這兩國的申請實務和如何克服公認證問題的經驗。無論是否有進軍這兩國的計畫，本篇可讓讀者瞭解部分新興國家商標申請可能會遇到的問題。

前期提到的某跨國企業雖然在非洲佈局近20國，但由於看好衣索比亞和安哥拉因「加速推動產業結構轉型」及「擴大基礎建設投資」政策所產生的強力動能，故特別重視這兩國。因此，客戶向北美智權表達不計時間及成本『只許成功，不許失敗』的強烈決心。

究竟安哥拉和衣索比亞有什麼樣的魅力，讓該跨國企業不惜一切得堅持到底？

衣索比亞的重要性

衣索比亞除了將成為非洲最大經濟體外，也可能取代亞洲數國成為下一個世界工廠。衣國人口數超過1.1億，為非洲人口數量第二大國，除了人口紅利優勢外，此國還得以免關稅進入美國和歐盟。另外，衣國也為世界上電費最便宜的國家之一，且積極複製中國、韓國、新加坡的工業經營模式並設立超過13個免稅工業區。由於其政經情勢較非洲其他國家穩定，年經濟成長率已超越肯亞成為東非第一大經濟體。

安哥拉的重要性

安哥拉則因產業轉型計畫，而有強大的高科技產業、運輸設備、能源設備採購需求，因其亟欲擺脫受原物料價格波動影響和中國一帶一路政策所帶來的債務陷阱。安國為世界前15大和非洲第2大產油國，雖曾利用石油資源進行戰後重建，可是因政府貪腐問題造成重建工程緩慢，故重要性不如衣索比亞，但多數歐美亞國家仍看好它未來的發展。

台灣企業申請安哥拉和衣索比亞商標的困境

由於安哥拉和衣索比亞不屬於任何智權組織，故僅能單獨對這兩國提出申請。根據這兩國智財法，商標申請除了需提供公司登記資料外，委託書還需經公認證程序，而安哥拉還另要求經官方認證的譯者宣誓（表1）。

表1：安哥拉和衣索比亞商標申請規則須知 （整理：北美智權商標管理部，資料更新日：2020/01/02） 分享 facebook

北美智權突破困境 使命必達

在此案中，北美智權除了致力解決問題外，也嘗試提出替代方案。由於多數國家使館告知僅能認證外國企業在該國設有分公司/子公司的相關文件，故北美智權曾建議客戶評估是否能以座落於他國的子公司代為提出商標申請，惟該跨國企業基於集團營運策略，無法接受此替代方案。北美智權繼續尋找可受理這兩國文件的管道就成了唯一的目標。

由於台灣與此這兩國無邦交，亦未互設駐外館處，認證事項需繞經第三方國家始得進行。在洽詢了奈及利亞、南非、新加坡等合作夥伴後，得知透過駐南非台北連絡代表處、南非最高法院和南非外交部，以及駐南非的安哥拉和衣索比亞大使館進行流程將為可通行的管道，衣索比亞也因此得以送件成功。但安哥拉的案件在官方對於文件繁瑣的規定以及數次以不合理的理由駁回文件後，幸經台灣外交單位無數次的溝通後，終於不負所託地完成商標申請的任務。

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中華民國國籍申請人申請安哥拉和衣索比亞商標流程概述如下：

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有關國際間認證流程大致上遵循相同的基本原則，若非申請安哥拉/衣索比亞這兩國，亦可參考上述流程。但各國使館對於認證的申請資格或文件要求等細節仍有各自的規定。





【詳細內容請見《北美智權報》252期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】