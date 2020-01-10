看以色列如何培育新創企業

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

位於中東地區的以色列，人口不過900多萬，卻能以蓬勃的新創發展聞名國際，吸引超過500家跨國企業進駐研發，不但人均專利數位居世界第五，同時在科技產業保持領先地位。新創企業在以色列能有無後顧之憂的創業環境，主導科技產業政策的以色列創新局（Israel Innovation Authority）功不可沒！

以色列新創成功要素

以色列的新創之所以有名，除了早期吸收來自蘇聯的猶太裔科學家及工程師移民，並與猶太裔美國人維繫緊密的人脈網絡，以色列國防軍（IDF）、國營事業也培育了優質的科技人才，再加上來自世界各地的育成中心及投資人，都前往以色列設立據點。此外，大量跨國企業也在以色列扮演重要角色，從60年代開始，科技產業巨擘紛紛在以色列設立研發中心，至今以色列有超過500家、來自60國的跨國企業，領域含蓋軟體、半導體、電子電機、通訊、生醫及金融，由於以色列與美國連結非常深，當地有半數跨國企業都是美國公司，其次為德、法、中與英國；近年日韓也開始積極布局，跨國企業進駐後投入的大量資源，讓以色列在科技產業保持領先地位，也讓以色列的人均專利數位居世界第五。

經濟部國貿局與外貿協會日前主辦「2019全球六大產業趨勢論壇」，外貿協會產業拓產處專員凌繹堯在會中指出，以色列新創聞名國際最重要的因素，是政府整合了大量的產業及創業資源，以色列在2016年成立創新局主導科技產業的發展方向，並統籌集分配創業資源。在2018年時，以色列創新局就透過1500件計畫、為920家以色列科技及新創產業投入17億以幣（約為新台幣146億元）。

（圖片來源：Pixabay） 分享 facebook

以色列扶植新創三大法規

早在1959年，以色列的《資本投資獎勵法》就已經上路，是吸引跨國企業前往投資的重要利器，以色列政府提供補助企業固定資產及員工薪資的補助金計畫，還有鼓勵外銷及引進跨國企業租稅減免優惠，該法歷經數度修訂直至2016年，以迎合不斷變遷的商業環境。

創業的過程中會遇到很多困難，以色列政府在1984年進一步制定了《產業研究及發展獎勵法》，這套法案被稱之為以色列的「科技創新大法」，以色列創新局以此作為施政骨幹，聚焦科技應用及傳統工業的新穎概念，鼓勵企業投入科技研發並提供創業過程所需的資源，像是與美國、加拿大、英國、韓國與新加坡企業技術合作，提供雙邊研發基金，並展開孵化器計畫，由政府為新創承擔創業風險。

第三套重要法令，則是2011年頒佈的《天使投資法》，透過租稅減免，鼓勵資金投資投入科技研發，將以色列打造適合資本的投資環境。成立48個月內、研發費用佔支出70%的新創公司，或是投資金額75%用於研發、研發費用佔支出70％的非新創企業，都可以獲得減稅優惠，讓投資人能持續挹注資金協助新創企業研發。

表一、以色列三大新創法規 （資料來源：2019/12/24「2019全球六大產業趨勢論壇」，凌繹堯簡報） 分享 facebook

以色列新創總覽

以色列有超過7000家新創企業於市場中運作，每年大概有800家加入創業環境，相對每年也有七成（約500家）新創企業宣告倒閉，大部分的新創企業都是以B2B作為商業模式，新創企業的目標不是一般消費者，而是企圖成為大型企業的供應商。以色列沒有製造業，七成的GDP貢獻來自服務業，工業次之。

圖一、以色列新創發展狀況 （圖片來源：2019/12/24「2019全球六大產業趨勢論壇」，凌繹堯簡報） 分享 facebook

以色列的優勢新創包含AI、區塊鏈、生醫製藥、數位金融，特拉維夫是以色列新創最重要的集中地，可以找到各式各樣的新創和相對應的投資資源和育成中心，其餘地區以特拉維夫為中心向外發展，耶路撒冷則是生醫新創為主。以色列政府為了平衡產業發展，會在不同地區設立特定的產業園區並給予設立公司的鼓勵。

以色列創投總覽

以色列擁有430家創投公司、人均投資金額為674美元，金額為美國2倍。其中90％的資金來自海外，又以美國為主。2018年創投投資件數達到681件、金額為60億美元。從以色列在世界各國的IPO件數來看，其實新創會選擇公開發行的並不多，通常都是在早期以好價錢就把公司賣掉。不同的領域新創有不同的出場時間，以色列的IT新創普遍需5~6年，生技醫療新創需經歷實驗或臨床，約8年才能出場。

圖二、以色列創投件數與金額 （圖片來源：2019/12/24「2019全球六大產業趨勢論壇」，凌繹堯簡報） 分享 facebook

圖三、以色列新創在各國IPO家數 （資料來源：iAngels, IVC Research Center, Start-Up Nation Central） 分享 facebook

以色列的育成中心有私營的「加速器」和公辦民營的「孵化器」兩大型態，大型企業、創投和大學都擁有自己的加速器，扶植已經具備商業模式的新創企業。孵化器則由政府補助85％，剩餘15％由孵化器自籌資金。對於處在非常早期的新創企業而言，等於用15％股權換取私人資金，政府補助的85％是不佔股權的，創業成功獲利後，要以3％～5％利率償還政府，一旦失敗則不須償還費用！根據以色列創新局統計，孵化器的錄取率只有3～5％，進駐孵化器的新創有高達70%能存活並獲利。

表二、以色列新創育成兩大管道比較 （資料來源：2019/12/24「2019全球六大產業趨勢論壇」，凌繹堯簡報） 分享 facebook

台灣新創前往歐美市場的跳板

凌繹堯表示，外貿協會通常都是把台灣廠商帶到國外去拓銷，但以色列本身就是以出口新創為主，對於投資或購買外國投資的意願不高，台灣廠商若需要科技產業升級、改善公司內部運作，可以採取併購或投資等途徑和以色列新創合作。

想前往以色列發展的台灣新創，會建議在當地設立公司或與以色列人合夥，才能利用以色列豐富的創業資源，想要在以色列獲得育成中心或創投資金，必須有相對應的技術和人才，因為組成團隊的強度是投資人相當重要的參考因素。台灣新創必須將自己定位為跨國企業供應商，提供企業所需的創新應用及科技服務，才有可能獲得以色列創投青睞。

台灣企業可透過育成中心或創投去網羅以色列新創，但特別要注意的是，以色列雖然位在歐亞大陸要衝，卻是中島國經濟體，與伊斯蘭國家互不承認，要作為拓展中東市場的基地是不可行的；不過以色列與歐洲及美國交流密切，可做為發展歐美市場的跳板。





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