親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

科技業與生醫業攜手合作 瞄準精準健康商機

2019-12-27 13:20北美智權報

分享
【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

台灣最重要的生技產業組織：國家生技醫療產業策進會（簡稱生策會），剛於今年（2019）11月完成新一輪的理監事改選。讓外界意外的是，台灣的科技業廠商在這次改選中，成為了生策會的一股新勢力，讓外界對於科技業和生醫業日後的合作，充滿無限想像。

仔細看這份名單，可以發現包括廣達董事長林百里、和碩聯合董事長童子賢、緯創董事長林憲銘等科技業領導者在內，在生策會35席理事名額中，出身自科技業的理事人數就高達三成，而林百里更擔任了生策會副會長一職。這是台灣生技與科技業的首次大規模整合。

台灣科技業廠商中其實不乏投資醫療相關產業的例子。布局腳步最早、最積極的業者之一，當屬明基在大陸成立醫院事業，也透過併購積極切入醫療器材和設備領域；而光學鏡頭大廠大立光轉投資的星歐光學，經營隱形眼鏡市場也已經有14年的時間。如果再加上半導體或科技製造業的為全球各大醫療設備廠提供的設計、代工業務，科技業與醫療產業的互動歷史可能還更久遠。

分享

台灣科技業對醫療並不陌生

但這一次，不同於以往的純代工或者事業多角化，台灣的生技業與科技業彼此都有必須合作的理由。以生醫產業來說，雖然新藥研發的成果逐漸顯現，許多藥廠已經在主要市場拿到藥證，也開始有授權金收入，但由於新藥研發不確定性實在太高，使得新藥公司在資本市場上不受台灣投資人青睞。如何突破高風險、研發期間長的瓶頸，是台灣生技業能否再成長的關鍵。

另一方面，科技業長久累積的製造實力與研發資源，也急著尋找新機會。生策會副會長、前台大校長楊泮池指出，台灣科技龍頭大廠的年營收總額約12.6兆元台幣，其中研發經費佔比約2.85%；「只要能夠提撥1%的金額到健康產業裡，那就是一年1260億元的民間投資！」因此，楊泮池認為，未來生醫、健康產業的成長動力，將來自於ICT產業。

圖1：「精準健康」產業的成長潛力，遠大於精準醫療 （資料來源：2019台灣醫療科...
圖1：「精準健康」產業的成長潛力，遠大於精準醫療 （資料來源：2019台灣醫療科技展「台灣醫療大健康產業願景」專題演說資料， 2019/12/13）
分享

楊泮池更認為，包含預防、早期診斷、精準醫療在內的精準健康產業，將是生醫產業下一個階段的發展重點。「精準醫療也許可以很有效地處理疾病，但精準健康的範圍更廣，」他指出，社會上真正罹患疾病的人口還是少數，絕大部分還是處於健康狀態，或者是部分生理機能不適、卻又未達疾病程度的「亞健康」狀態──這兩群尚未患病的人口，就是精準健康要服務的目標。

比起精準醫療，精準健康更仰賴日常大數據分析

換句話說，精準醫療的服務場域，大多仍停留在傳統的醫院中，提供精準診斷、精準治療、智慧照護等服務，但精準健康卻是在醫院以外，進行潛在的疾病評估、預防、健康促進。比較起來，精準健康的面向更為多元，也更加個人化，也更仰賴大數據分析；而根據OECD（經濟合作發展組織）的估計，在2020年，全球健康醫療產業的市場規模將達到8.7兆美元的規模，其中絕大部分的成長動能，就是來自個人化的醫療照護和營養保健。

「台灣的核心競爭力之一，就是我們完整的ICT產業供應鏈，還有國家級的AI、5G發展策略，」楊泮池舉例，DNA基因定序的價格之所以能降到人們皆可負擔的程度，台灣ICT產業的貢獻其實相當卓著。「Illumina的定序儀器裡面，都是台灣IC產業的設計製造的晶片，」他補充，台灣在DNA定序晶片產業影響力，其實並不亞於半導體產業，如果能和臨床試驗、健保資料庫相結合，未來絕對大有可為。

因此，楊泮池呼籲，台灣應該盡快整合ICT與生醫產業，找出關鍵市場與需求；另一方面，也要檢討不合時宜的法規，讓醫療臨床試驗和醫療產品與服務的研發能更有彈性，對於醫療資料庫數據的使用也應該站在鼓勵於非限制的立場。如此，才能使科技與生醫產業互助的醫療創新，有得以實現的機會。


【詳細內容請見《北美智權報》251期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

想看清局勢脈動 台灣不能靠瞎猜！

2019-12-27 10:41

談專利法先使用權之舉證不易問題

2019-12-27 10:41

印度：亞洲最多智財權LLM的國家 ─ 從寸草不生到遍地開花只要3年!

2019-12-27 10:41

不只對公部門查賄 調查局鎖定企業貪腐四大類型犯罪

2019-12-27 10:01

人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局

2019-12-26 15:18

2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關

2019-12-26 15:18

迎向2020：大數據監管下的大陸新形態稅務查核

2019-12-26 15:18

勞動智慧案件 誰來管？談專業法院（庭）管轄競合及其解決之道

2019-12-26 15:18

非洲商標專題／案例篇1：如何使用國際商標體系 進行非洲商標布局

2019-12-26 15:18

解析美國專利法第289條損害賠償規定的製品--軟體產品可否成為GUI的相關製品

2019-12-26 13:17

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：耗盡原則與維修權利

2019-12-26 10:16

美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ｉ

2019-12-26 10:16

台灣AI專利專題／台灣AI專利核駁分析

2019-12-13 15:02

2020資訊電子產業鏈五大趨勢

2019-12-13 15:02

非洲商標專題／制度篇：一次搞懂非洲商標布局三大途徑

2019-12-13 15:02

不是商標的「商標」：電視節目著作也有商標性質

2019-12-13 15:02

遊戲升級金鑰之侵權糾紛：遊戲大廠卡普空 v. 光榮特庫摩

2019-12-13 15:02

未來兩年 國際情勢驟變將成新常態

2019-12-13 12:41

300家新創企業的幕後推手：時代育成計畫Garage+

2019-12-13 11:14

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性

2019-12-13 11:14

台灣AI專利／台灣AI專利申請狀況：應用領域集中、本國申請人佔多數

2019-12-13 11:03

中國大陸英文PCT案2020將有機會指定由EPO做國際檢索

2019-12-12 15:15

從美國醫藥法規的立法歷史反思藥品專利連結制度

2019-12-12 15:15

魔術方塊立體形狀是否能註冊商標？歐洲法院2019年Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案

2019-12-12 15:15

東南亞投資正熱！賴苡安律師：新加坡留學成為法學人新選擇

2019-12-12 15:14

2019年EPO審查指南更新概述－Ⅱ

2019-12-12 13:29

輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56

專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

2019-12-12 10:56

UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019-12-12 10:56

律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

2019-12-12 10:56

2019特許行政年次報告書-產業技術發展脈動的預報資訊？！

2019-12-12 10:56

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top