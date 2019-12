印度：亞洲最多智財權LLM的國家 ─ 從寸草不生到遍地開花只要3年!

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

說到亞洲最多智慧財產權法學碩士 (LLM)的國家,大家第一個想到的可能是中國,甚至會想到台灣,然而,出乎意料之外的是,奪冠的居然是印度。據網站Shiksha.com的資料顯示,於2019年,印度全國設有智慧財產權法律碩士的大專院校就有75家,數量相當驚人。其實,從幾近寸草不生到全國遍地開花,才不過花了三年的時間,這究竟是如何做到的?目前印度為台灣政府新南向政策的18個目標國家之一,雖然印度在能源、交通、醫療衛生、治安、甚至智財權等議題長期以來或多或少都為台商所詬病,但隨著印度政府智財權意識抬頭,有興趣在當地發展的人士也可以考慮利用進修的機會來了解印度智財領域政策的最新發展。

談到印度的智財權教育,一切要從2016年說起。

2016年5月12日,印度的部長聯盟理事會 (Union Council of Ministers) 正式通過了國家的智慧財產權法案 (National Intellectual Property Rights Policy),而這也是印度第一個正式立法通過的智財權法案,為印度未來的智權財發展勾勒起藍圖。

這一份印度的國家智慧財產權法案共有7大目標,包括:

智慧財產權意識:宣傳和推廣 - 創造 (IPR Awareness: Outreach and Promotion)

早期的印度和中國是一樣的,智慧財產權的意識很薄弱,因此這次智財權法案其中一個目標就是全國性的展開宣傳活動,以提高人們對智財權所帶來的利益及其價值的認識。 促進智慧財產權的產生(Generation of IPRs)

印度擁有龐大的科技人才庫,人才也遍布研發機構、企業、大學和技術學院。然而,他們充沛的知識資源及研發成果並沒有得到妥善的保護,因此智財權法案其中一個重點放在鼓勵研究人員和創新者產生和利用智慧財產權。 法律及立法架構 (Legal and Legislative Framework) 行政及管理 (Administration and Management) 智財權商業化 (Commercialization of IPR) 實施和判決 (Enforcement and Adjudication) 人力資源的發展(Human Capital Development)

CIPAM讓智財權意識抬頭

就以上7大目標而言,第1、2、及7項和智財教育的發展有最大關聯性。

CIPAM的全名是 Cell for IPR Promotion and Management。CIPAM的其中一個主要目標是在學校、高等教育機構 (像是工程學院、法學院、技職單位、產業聚落等)發起覺醒活動,希望在全國孕育出一種IP文化,能喚醒人們對智財權在經濟、社會以及文化各領域的好處的覺醒。至於具體的做法則是針對智財權的重要性研製適合的課程,包括不同程度的線上及遠距學習課程,提供各級學校使用,包括偏遠地區的學校。

這些喚醒對智財權覺醒的課程共分為4大類:

(1) 小學 (到8年級為止)

(2) 中學 (9年級至12年級)

(3) 大學及大專院校

(4) 產業界,包括中小企業及新創公司

印度最好的法學院之一NUJS首批畢業生;Public Domain, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=7947866

幾乎所有印度的大學都有智慧財產權LLM

如前所述,因國家的智財權政策是要喚醒人民的智財權意識,教育是最有效的方式。在4大類的智財權覺醒的課程,大學及大專院校部分貫徹得最徹底,除了專業的法學院外,一些沒有法學院的大學甚至是理工大學都有智財權的LLM課程,至於師資從那裡來真的不得而知,也許因為有不少是線上課程及遠距教學,解決了部分師資不足的問題。

值得一提是,Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law at IIT, Kharagpur是印度第一所法學院在IIT (Indian Institute of Technology) 內開展智慧財產權專業的法律教育系統,希望能在科學,技術和管理各方面產生協同作用。這所大學的法學院於2006年成立,有一個很明確的願景是把科學家及工程師訓練成智財權律師,也就是我們說的科法,科技法律人。它除了提供3年智財權LLB課程外,也提供了智財權LLM及博士課程。

課程多樣化 彈性選擇

在印度,智財權LLM的課程相當多樣化,有全職、兼職、白天、晚上、長期、短期,不管你是全職學生或是上班族,都一定可以找到適合自己進修的管道。在費用方面,公立及私立的大學差異很大,但就算是比較貴的私立學校,一年20多萬盧比,換算下來也才不到10萬新台幣,不要說與歐美留學相比,就算是在台灣唸一年LLM可能也不止這個價錢。如果有意發展印度市場,這實在是一個了解印度智財權發展政策的大好機會。

表1. 15間印度提供智財權法學碩士課程的學校, 2019年12月 (參考資料:LLM Guide, What is Intellectual Property? Courses, Colleges & Career Scope, Shiksha, COLLEGEDUNIA WEB, 各大學網站;製表:李淑蓮)





