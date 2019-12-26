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非洲商標專題／案例篇1：如何使用國際商標體系 進行非洲商標布局

2019-12-26 15:18北美智權報

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【北美智權 商標服務團隊】

在商業活動上，非洲往往不是台灣廠商海外布局的第一選項，卻也因此忽略了這片大陸的成長潛力。事實上，豐富的原物料和充沛的人口消費力，已經使得非洲脫胎換骨。但另一方面，非洲有超過50個國家，不但經濟發展狀況互異，智財權制度也相當繁雜；我們都知道任何市場開拓，都必須從智財布局開始，那麼，台灣廠商若想要參與非洲的成長機會，該注意哪些潛在風險？又該如何進行商標布局？

在介紹OAPI、ARIPO與馬德里體系的商標申請制度後，【非洲商標專題】將分享北美智權協助台灣某企業集團客戶，完成非洲將近20國商標布局的成功經驗。本期將著重於三大國際商標體系的運作實務，下一期則將深入分析安哥拉/衣索比亞申請經驗和其公認證問題解決實務。

客戶A為全球化經營的知名台灣上市企業，在機電整合、基礎工程建設、電力設備與動力傳動系統組件等領域深耕多年，在歐美已有相當的市場佔有率。但由於市場飽和以及面臨眾多中國競爭者快速崛起的威脅，近年來積極開拓新興市場的機電和能源產業。

因此，為了保護這些潛在市場的商業利益，客戶A欲申請橫跨歐洲、中亞和非洲多國，總共近20國的商標。在這些國家中，客戶A格外重視較少台資企業申請商標的非洲，但商標布局之路似乎困難重重，在沒有足夠相關資訊、風險也難以評估的困境下，為了完成布局計劃而聯繫了北美智權。

看好發展潛力，北美智權客戶急欲進行申請非洲國家商標

在前期文章（【非洲商標專題】制度篇：一次搞懂非洲商標布局三大途徑）中，已列出國際/區域智財權聯盟特性和分析、非洲55國智權組織參與狀況。客戶A申請國別20國，共橫跨東歐、中亞、非洲，且部分國家申請文件需要公認證。首先分析所有可運用的智權聯盟法規資訊，找出客戶A需求國別歸屬於哪個特定的國際智權聯盟；再與客戶深入溝通，瞭解客戶的需求，以確保解決方案符合客戶的智權策略規劃；最後為客戶提出可節省時間、金錢成本和降低申請風險的解決方案。

北美智權首先檢視客戶A的需求與條件。以需求而言，客戶A欲申請的非洲國家遍佈三大智權組織，但也有未參與任何組織的衣索比亞和安哥拉；其次，客戶A本身也已經在馬德里協議的某一成員國中，擁有商標權。因此，北美智權建議使用申請風險較低，而且運作規則較完整的馬德里協定，作為布局波札那、納米比亞、肯亞、迦納、莫三比克等馬德里協議成員國國家的首選。

事後來看，使用馬德里協議確實達到客戶A對於效率的要求：在六個月的時間內，客戶A就完成了馬德里國際商標註冊申請，順利進入各目標國家的審查程序。至於象牙海岸與喀麥隆，雖然也是馬德里協定成員國，但在成本的考量下，北美智權建議客戶改以OAPI提出申請。

進一步分析，雖然馬德里協定為全球布局首選，但若申請案僅有2、3國，透過馬德里協定可能反而為不具成本效益的選擇，因為馬德里除了基礎的官費：653瑞士法郎（CHF）外，還必須外加不等的各國指定費，如進入迦納的指定國規費，每類就高達CHF379。相較之下，ARIPO/OAPI皆有成本較低的優點，尤其OAPI僅需繳交基礎官費：CFA Franc 400,000（約USD$680）/案，且不需繳交進入指定國指定費，效力就自動及於17個成員國；至於使用ARIPO進入指定國，雖需繳交多項官費（基礎官費、指定國規費、公告費和領證規費等），但每項金額皆不高，在成本效益的綜合考量下，仍是不錯的佈局選項。

讓讀者更能了解3大智權組織的費用結構，下表列出3類、多國的例子進行解析。

整理：北美智權商標管理部，資料更新日：2019/12/18 （註：除了官費以外，...
整理：北美智權商標管理部，資料更新日：2019/12/18 （註：除了官費以外，最後的申請總費用還需加上代理機構服務費和雜費，而每家事務所收費模式不盡相同，還需商標申請人多方蒐集資訊與評估比較。）
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綜合以上分析，北美智權對客戶A使用國際智權組織的建議如下：

  1. 透過馬德里協定同時申請波札那、納米比亞、肯亞、迦納、莫三比克等國家
  2. 透過OAPI低申請成本優勢，申請象牙海岸和喀麥隆商標
  3. 透過ARIPO申請坦尚尼亞和烏干達

表1：客戶需求國別智權組織非洲參與狀況
表1：客戶需求國別智權組織非洲參與狀況
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【詳細內容請見《北美智權報》251期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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