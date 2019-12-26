迎向2020：大數據監管下的大陸新形態稅務查核

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

隨著新的一年即將到來，大陸正展開新一輪的財稅體制改革，除了新的稅收徵管系統「金稅三期」正式啟用、千戶集團計畫的落實，針對大陸企業各種自查、評估、稽查動作頻頻，大陸稅務管理趨勢朝向提升大企業管理、風險導向、資訊化、大數據等方向發展。相對地，企業的稅務管理急需變革，才能因應大陸稅局佈下的「天羅地網」。

KPMG畢馬威中國稅務合夥人鍾國華表示，在中美貿易戰的持續影響下，大陸積極應對經濟發展的不確定因素，並改善大陸經商環境，除了逐步鬆綁《外資准入負面清單》外，2019年更將《中外合資經營企業法》、《中外合作經營企業法》 及《外資企業法》三部運行多年的外資法典，重新統整為《外商投資法》，都是為了完善外商投資的法令框架。

圖一、KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦大陸稅務新趨勢研討會。 （圖片來源：KPMG提供） 分享 facebook

在稅收環境方面，大陸繼續推出各項覆蓋企業自身、整體供應鏈以至於員工個人的減稅降費措施，像是對製造業給予固定資產加速折舊優惠、再度下調增值稅稅率，同步增設服務業進項加計抵減及擴大期末留抵退稅範圍措施，以及大灣區的個人所得稅優惠政策等（詳見表一）。

表一、2019年大陸已公佈實施的主要減稅降費政策 （資料來源：2019/12/16「2019大陸稅務新趨勢：大數據監管下的租稅風險治理策略研討會」，鍾國華簡報） 分享 facebook

大數據下的稅務查核趨勢

目前全球正在進行稅制改革，大陸也積極和國際稅收徵管方式接軌，尤其是緊貼OECD的《BEPS行動計畫》，打擊跨國企業的稅基侵蝕和利潤轉移行為。BEPS指的是跨國企業利用各國稅制差異和徵管漏洞，經由規劃減少其全球總體稅負，甚至達到雙重不徵稅，這種行為造成了對各國稅基的侵蝕，OECD因而在2013年7月發佈了《BEPS行動計畫》，並於當年9月的G20獲得各國領導人背書。《BEPS行動計畫》的基本原則，是利潤應在經濟活動發生地繳稅，具體作法是修訂OECD稅收協議範本和OECD移轉訂價指引，以及建議修改國內稅法和稅收協議，按照經濟活動、價創造基礎來徵稅。

從2018 年起，大陸已開始在《共同申報準則》（全球版肥咖條款，簡稱CRS）的框架下，展開國際間金融帳戶稅務資訊交換，並與44個國家啟動了國別報告（CbCR）的資訊交換關係，2019 年首次對 2017 財務年度的國別報告資訊進行交換。鍾國華指出，雖然大陸現階段並未系統性運用國別報告的交換資訊進行稅務查核，但不能排除未來稅務機關會進一步利用相關資訊，相信這也是未來的發展趨勢。

圖二、大陸國別報告資訊交換情形 （資料來源：2019/12/16「2019大陸稅務新趨勢：大數據監管下的租稅風險治理策略研討會」，鍾國華簡報） 分享 facebook

在反避稅執行方面，大陸稅務機關也建立了新的反避稅模式， 將企業風險水平按高、中、低進行劃分，對風險等級較低的企業提供稅收確定性服務、對風險等級較高的企業則實施反避稅立案調查，進行更具針對性的管理。此外，大陸稅務機關運用大數據的分析工具，建立「全球一戶式」管理平台搜集訊息，對跨國企業利潤水平進行動態監控。鍾國華強調，面對大陸稅務機關的監管趨勢，企業也要加強稅務管理變革，以及早因應。

圖三、大陸反避稅管理新模式：風險分類應對框架 （資料來源：2019/12/16「2019大陸稅務新趨勢：大數據監管下的租稅風險治理策略研討會」，鍾國華簡報） 分享 facebook

圖四、大陸課稅徵管趨勢與企業因應 （資料來源：2019/12/16「2019大陸稅務新趨勢：大數據監管下的租稅風險治理策略研討會」，鍾國華簡報） 分享 facebook

大陸稅務查核重點

針對過去一年稅務局查核的最新趨勢，KPMG安侯建業稅務投資部經理傅翔表示，在大數據監管的策略下，大陸稅務機關從「真實性」、「完整性」及「合理性」三個面向展開稅務稽查。真實性方面，大陸國家稅務總局通過跨部門的信息共享，針對出口退稅的申報，稅務機關與外匯管理及海關等部門緊密合作，從金流、貨流以至買受人的工商訊息等作多方面進行比對。完整性方面，因應大陸國家、地方稅局的合併及社保徵求功能的整合，大陸稅局對於個人稅務遵循上掌握更多的資訊。至於合理性的面向，大陸稅局近期要求企業填寫多項指標性數據，進行「一戶式管理」，並針對企業自查的情況綜合行業間的整體分析。今年下半年上海市稅務局要求部分企業對2017～2018年的納稅情況進行自查，企業必須根據自查情況，在兩周之內自行補稅，上海稅局會針對企業回報的情況，挑選30%進行正式稽查。對於企業來說，不僅自查的時限非常緊迫，還必須在短時間內理解複雜的稅法問題。

另外，從2018年8月開始，大陸國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行共同開展「打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動」，傅翔指出，這項行動將持續兩年，主要的查稅重點在企業的虛開增值稅發票，像是向甲方購物，通過甲方介紹或者同意甲方的安排，卻接受第三方所開具的發票；或是沒有購物，完全虛開發票的行為。此外，假報出口或是虛開出口發票騙取出口退稅，也是大陸打虛的重點之一。

傅翔特別提醒，在大數據控稅的時代，除了監控一般納稅人的發票以外，大陸也已經開始重點關注小規模納稅人虛開發票的行為，尤其是大陸全國性收稅控系統（金稅三期）升級後，嚴格實行編碼開票和進銷比對，查稅必查發票，大陸稅局將追蹤企業的資金流、票據流等，追查同一稅號下進項發票與銷項發票，檢視企業是否虛開發票，以及是否購買假發票入帳，公司若在大陸虛開發票，恐將難逃法網。





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