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2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關

2019-12-26 15:18北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

德國投資大師科斯托蘭尼（André Kostolany）對於實體經濟與股市的關係，有個貼切的遛狗理論：「主人走路時，小狗會在前面跑來跑去，也有可能會跑得太遠，但遲早會跑回主人身邊。」其中的「主人」指的就是實體經濟，而「小狗」則是股市表現。這個故事的重點，在於提醒投資人：股市並非總是反映經濟的真實狀況。

以股票市場來說，2019年可說是屢創新高的一年，如美國的道瓊工業指數一共創新高了超過30次，等於平均兩周就「創下歷史新高」一次；台北股市也不遑多讓，年初時還在觀望的萬點關卡，如今已成為台股的新起點。現在投資人最熱切討論的，已經是台股指數，能否在2020年打破1989年的12682點歷史紀錄。

問題是，在2019年的台灣經濟成長率數字，不論再怎麼樂觀地預估，都僅在2.4%至2.6%左右徘徊，與1980、1990年代動輒10%以上成長相去甚遠。回顧2019年全球的實體經濟情況和資本市場表現，小狗是否跑得離主人太遠了呢？答案幾乎是肯定的。

調查顯示，明年經濟前景並不樂觀

那麼，在即將到來的2020年，實體經濟成長能否趕上股市的好表現？恐怕也不容易。根據德國研究機構IFO最新的商業景氣指數調查，認為全球經濟已經連續兩季呈現衰退（Recession），也就是經濟「現況」和經濟「前景」均為悲觀的情況。「從2018年第1季開始，這個指標就快速下滑，」台灣綜合研究院院長吳再益指出，在2018年年初，全球經濟學家還認為經濟環境處於樂觀的成長期，但隨後美中貿易戰開打，商業景氣也從極度樂觀的第一象限，滑落至極度悲觀的第三象限（圖1）。

圖1：德國IFO全球商業景氣指數變化 （資料來源：http://www.ifo....
圖1：德國IFO全球商業景氣指數變化 （資料來源：http://www.ifo.de/）
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展望2020年，美國、中國、歐元區三大經濟體中，恐怕只有美國的經濟表現受惠於勞動市場和貨幣政策，還能夠一枝獨秀。雖然美中貿易戰目前已達成初步協議，但外資已經對投資中國充滿疑慮，中國本土企業的債務違約壓力也愈來愈大。投資、出口都不樂觀，明年中國的經濟成長將面臨「保6」的嚴峻挑戰。至於歐元區，吳再益指出，在經濟體人口老化的趨勢下，由於領頭羊地位的德國，也受到全球貿易量衰退的衝擊，對整個歐元區的幫助十分有限，所以在2020年歐元區的經濟成長預測也僅有1.2%。

2020年，台灣仍是貿易戰受惠國

台灣呢？2020年恐怕是利害互現的一年。往好的方面看，在美中貿易戰下，台灣可說是少數的受惠國之一。吳再益指出，由於美國對中國出口產品課重稅，產生了進口替代效應，原本來自中國的進口需求，被台灣、墨西哥、越南這些國家所替代。此外，隨著愈來愈多國家的5G正式進入商業運轉，對於資通訊設備的需求也會提高，而原本就是ICT大國的台灣，自然是主要受惠者。

表1：台灣各研究機構近期對2019、2020年經濟成長率預測 （資料來源：各研究...
表1：台灣各研究機構近期對2019、2020年經濟成長率預測 （資料來源：各研究機構）
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往壞的方面看，鄰近的兩大區域型貿易協定：CPTPP和RCEP，台灣至今不得其門而入，尤其是由東協國家主導的RCEP，已經在2019年11月完成談判，極有可能在2020年完成簽署並生效。屆時，台灣對東協國家的貿易和投資活動，將受到日本、韓國、中國競爭對手的嚴峻挑戰。這對於極度依賴國際貿易維持經濟成長的台灣來說，絕對不是好消息。

所以，進入2020年之後，台灣經濟該如何趨吉避凶，再上層樓呢？恐怕會是下一屆領導人最頭痛的難題。


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