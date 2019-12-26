親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師年底丟飯碗

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局

2019-12-26 15:18北美智權報

分享
【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

這一篇的題目很大器，其實它是國家實驗研究院副研究員樊晉源在工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」中分享的簡報題目，由於這是國家級的研究計畫，所以架構很宏觀，視野很遼闊。樊晉源表示，這個智慧製造、智慧機械相關的專案前後已經進行了快5年，而AI的部分是第二年之後才加上去的，當時將智慧製造及AI作一些重整搭配，看是不是會有一些預期外的發展。但他認為整體來講突破不大，因為加入了AI還是要經過大量資料分析，目前仍是停留在第二階段機器學習巨量資料，以大量的資料配合統計及計算科學的方法，讓電腦能從事決策的階段。

至於專利部分，他指出現階段運用人工智慧解決智慧製造領域之相關專利，仍是偏重在人工智慧技術之運用，若單純從數量而言，前五大廠商之佈局狀況，仍是以通訊、網路、資料庫作為主軸，這部分也似乎是現階段人工智慧可以協助智慧製造領域最多的地方。但相對而言，這部份屬於較高階之層面，至於實際製造層面、實作層面之相關運用，傳統機械廠商在運用人工智慧的部分仍有待加強，這一點可從相關專利數量得到驗證。不過，這也證明了未來在實體操作領域的人工智慧技術仍有加強的空間。

針對智慧製造技術，樊晉源認為如果範圍太大，便很容易像中國製造2025般，可能會因太發散而無法兼顧，而且很容易變成只是為了衝KPI，對產業提升不一定有幫助；因此在進行智慧製造計畫時，為了配合國家政策，他的團隊只進一步拓展至台灣最具能量之航太、金屬運具、紡織食品及工具機產業，將智慧化產業領域限縮，有效將資源投注在需要發展之方向。

樊晉源指出人工智慧發展大致可以分為三個時期：第一階段是專家系統，也就是人類將一些專家才懂的知識（如醫學、法律）變成一條條「規則」並輸入電腦，藉此進行判斷，但專家系統發展到最後會出現極限，因為專家也就是人，最後也只是人為的判斷，而且每個人心目中的專家都是不一樣的，定義並不明確；第二階段為機器學習巨量資料，以大量的資料配合統計及計算科學的方法，讓電腦能從事決策，也就是Big Data的分析學習；第三階段則是強人工智慧 （Strong A.I.），亦即「讓電腦擁有人類的智慧」。樊晉源指出他們現在研究的智慧製造主題都是以第二階段為主，但他認為第二階段並不一定不如第三階段，最主要的是要思考我們要AI作什麼？是要AI跟人類擁有一樣的思考嗎？還是只要用來輔助人類工作就好？

樊晉源表示，在他研究智慧製造的專案中，他所認知的目標是讓AI在研究過程中輔助整個團隊在製造過程中的資料閱讀及判斷的部分，所以並沒有把目標放在第三階段的AI。

關鍵字的取得及檢索條件

在當初執行專案的時候，樊晉源參考了各團隊老師所提供的資料。到了為智慧製造進行定義的時候，他訪談了6、7個團隊的老師，進行了數場專家會議，得到了智慧製造的關鍵字後，再把人工智慧的關鍵字加上去，最後再鎖定技術領域的部分。至此，一般人可能會有一些疑問：這樣找出來的結果會不會跟WIPO的定義所找出來的有差距？樊晉源表示基本上一定會有差距，但因為他們的專案是要配合團隊的需求，所以必須依據團隊需求來進行。表1是經過調查及整理過的檢索條件，主要以2000年以後的專利為分析對象。

表1. 專案最後定義出來的檢索條件 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析...
表1. 專案最後定義出來的檢索條件 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局》簡報；樊晉源，工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」；2019/12/4）
分享

樊晉源表示，之前很多AI的技術都是存在於文獻中，而不是出現在專利，這幾年因為風向開始轉變，漸漸擴展，導致技術成長很多。但如果把這些技術作拆解分析後，即會發現大部的技術仍然是聚集在資料處理的部分 (參考圖1)。他本來的預期是看智慧製造再加上AI後，會不會讓機器人或是觸覺的部分有更多情感的呈現，但卻沒有達到預期的效果，最後發現還是要經過第二階段大量資料庫分析。這代表目前廠商在智慧製造領域仍沒有很大的突破。

圖1. 人工智慧與智慧製造專利技術領域分析 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造...
圖1. 人工智慧與智慧製造專利技術領域分析 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局》簡報；樊晉源，工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」；2019/12/4）
分享

從專利的數量去看，相關趨勢近5年來成長明顯。樊晉源指出資料處理的研發以軟體廠商為主，其中CISCO、SAP 相關廠商對於此類專利之投入都是近年才較為積極，大約在2014年左右開始積極投入相關領域之研究。其他較為傳統之製造技術廠商，如ROCKWELL、GE、PHILPIS這些公司之主要專利申請似乎都較早，整體而言也是較早佈局此一市場。反觀資料分析廠商之佈局時間，較傳統機械廠商及生產廠商來得晚。所以，傳統製造大廠並非沒有投資在AI項目的研發，反而是很早就開始投入，但並不是大量擴散，而是一點一滴慢慢打好基礎的投入研發。至於在2012年專利數量爆量衝起來則是歸功於數據廠商和雲端廠商。

然而，樊晉源表示這些數據或雲端廠商的AI技術是否可以運用在智慧製造上是個值得思考的問題。因為很多智慧廠房的設備都是來自世界各地的廠商，這些數據大廠的技術如果套用到整組生產設備上，是否真的可以互通相容無縫接軌？這個問題在中小型廠商身上特別明顯，因為受限於預算，中小廠商沒有辦法添購一整套的設備，這時候資料的上傳下載即可能會碰到相容互通的問題。

圖2. 國際大廠CISCO、SAP、IBM、 GENERAL ELECTRIC、...
圖2. 國際大廠CISCO、SAP、IBM、 GENERAL ELECTRIC、ROCKWELL智慧製造與AI專利佈局分析 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局》簡報；樊晉源，工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」；2019/12/4）
分享


【詳細內容請見《北美智權報》251期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關

2019-12-26 15:18

迎向2020：大數據監管下的大陸新形態稅務查核

2019-12-26 15:18

勞動智慧案件 誰來管？談專業法院（庭）管轄競合及其解決之道

2019-12-26 15:18

非洲商標專題／案例篇1：如何使用國際商標體系 進行非洲商標布局

2019-12-26 15:18

解析美國專利法第289條損害賠償規定的製品--軟體產品可否成為GUI的相關製品

2019-12-26 13:17

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：耗盡原則與維修權利

2019-12-26 10:16

美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ｉ

2019-12-26 10:16

台灣AI專利專題／台灣AI專利核駁分析

2019-12-13 15:02

2020資訊電子產業鏈五大趨勢

2019-12-13 15:02

非洲商標專題／制度篇：一次搞懂非洲商標布局三大途徑

2019-12-13 15:02

不是商標的「商標」：電視節目著作也有商標性質

2019-12-13 15:02

遊戲升級金鑰之侵權糾紛：遊戲大廠卡普空 v. 光榮特庫摩

2019-12-13 15:02

未來兩年 國際情勢驟變將成新常態

2019-12-13 12:41

300家新創企業的幕後推手：時代育成計畫Garage+

2019-12-13 11:14

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性

2019-12-13 11:14

台灣AI專利／台灣AI專利申請狀況：應用領域集中、本國申請人佔多數

2019-12-13 11:03

中國大陸英文PCT案2020將有機會指定由EPO做國際檢索

2019-12-12 15:15

從美國醫藥法規的立法歷史反思藥品專利連結制度

2019-12-12 15:15

魔術方塊立體形狀是否能註冊商標？歐洲法院2019年Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案

2019-12-12 15:15

東南亞投資正熱！賴苡安律師：新加坡留學成為法學人新選擇

2019-12-12 15:14

2019年EPO審查指南更新概述－Ⅱ

2019-12-12 13:29

輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56

專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

2019-12-12 10:56

UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019-12-12 10:56

律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

2019-12-12 10:56

2019特許行政年次報告書-產業技術發展脈動的預報資訊？！

2019-12-12 10:56

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top