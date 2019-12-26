分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

這一篇的題目很大器，其實它是國家實驗研究院副研究員樊晉源在工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」中分享的簡報題目，由於這是國家級的研究計畫，所以架構很宏觀，視野很遼闊。樊晉源表示，這個智慧製造、智慧機械相關的專案前後已經進行了快5年，而AI的部分是第二年之後才加上去的，當時將智慧製造及AI作一些重整搭配，看是不是會有一些預期外的發展。但他認為整體來講突破不大，因為加入了AI還是要經過大量資料分析，目前仍是停留在第二階段機器學習巨量資料，以大量的資料配合統計及計算科學的方法，讓電腦能從事決策的階段。

至於專利部分，他指出現階段運用人工智慧解決智慧製造領域之相關專利，仍是偏重在人工智慧技術之運用，若單純從數量而言，前五大廠商之佈局狀況，仍是以通訊、網路、資料庫作為主軸，這部分也似乎是現階段人工智慧可以協助智慧製造領域最多的地方。但相對而言，這部份屬於較高階之層面，至於實際製造層面、實作層面之相關運用，傳統機械廠商在運用人工智慧的部分仍有待加強，這一點可從相關專利數量得到驗證。不過，這也證明了未來在實體操作領域的人工智慧技術仍有加強的空間。

針對智慧製造技術，樊晉源認為如果範圍太大，便很容易像中國製造2025般，可能會因太發散而無法兼顧，而且很容易變成只是為了衝KPI，對產業提升不一定有幫助；因此在進行智慧製造計畫時，為了配合國家政策，他的團隊只進一步拓展至台灣最具能量之航太、金屬運具、紡織食品及工具機產業，將智慧化產業領域限縮，有效將資源投注在需要發展之方向。

樊晉源指出人工智慧發展大致可以分為三個時期：第一階段是專家系統，也就是人類將一些專家才懂的知識（如醫學、法律）變成一條條「規則」並輸入電腦，藉此進行判斷，但專家系統發展到最後會出現極限，因為專家也就是人，最後也只是人為的判斷，而且每個人心目中的專家都是不一樣的，定義並不明確；第二階段為機器學習巨量資料，以大量的資料配合統計及計算科學的方法，讓電腦能從事決策，也就是Big Data的分析學習；第三階段則是強人工智慧 （Strong A.I.），亦即「讓電腦擁有人類的智慧」。樊晉源指出他們現在研究的智慧製造主題都是以第二階段為主，但他認為第二階段並不一定不如第三階段，最主要的是要思考我們要AI作什麼？是要AI跟人類擁有一樣的思考嗎？還是只要用來輔助人類工作就好？

樊晉源表示，在他研究智慧製造的專案中，他所認知的目標是讓AI在研究過程中輔助整個團隊在製造過程中的資料閱讀及判斷的部分，所以並沒有把目標放在第三階段的AI。

關鍵字的取得及檢索條件

在當初執行專案的時候，樊晉源參考了各團隊老師所提供的資料。到了為智慧製造進行定義的時候，他訪談了6、7個團隊的老師，進行了數場專家會議，得到了智慧製造的關鍵字後，再把人工智慧的關鍵字加上去，最後再鎖定技術領域的部分。至此，一般人可能會有一些疑問：這樣找出來的結果會不會跟WIPO的定義所找出來的有差距？樊晉源表示基本上一定會有差距，但因為他們的專案是要配合團隊的需求，所以必須依據團隊需求來進行。表1是經過調查及整理過的檢索條件，主要以2000年以後的專利為分析對象。

表1. 專案最後定義出來的檢索條件 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局》簡報；樊晉源，工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」；2019/12/4） 分享 facebook

樊晉源表示，之前很多AI的技術都是存在於文獻中，而不是出現在專利，這幾年因為風向開始轉變，漸漸擴展，導致技術成長很多。但如果把這些技術作拆解分析後，即會發現大部的技術仍然是聚集在資料處理的部分 (參考圖1)。他本來的預期是看智慧製造再加上AI後，會不會讓機器人或是觸覺的部分有更多情感的呈現，但卻沒有達到預期的效果，最後發現還是要經過第二階段大量資料庫分析。這代表目前廠商在智慧製造領域仍沒有很大的突破。

圖1. 人工智慧與智慧製造專利技術領域分析 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局》簡報；樊晉源，工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」；2019/12/4） 分享 facebook

從專利的數量去看，相關趨勢近5年來成長明顯。樊晉源指出資料處理的研發以軟體廠商為主，其中CISCO、SAP 相關廠商對於此類專利之投入都是近年才較為積極，大約在2014年左右開始積極投入相關領域之研究。其他較為傳統之製造技術廠商，如ROCKWELL、GE、PHILPIS這些公司之主要專利申請似乎都較早，整體而言也是較早佈局此一市場。反觀資料分析廠商之佈局時間，較傳統機械廠商及生產廠商來得晚。所以，傳統製造大廠並非沒有投資在AI項目的研發，反而是很早就開始投入，但並不是大量擴散，而是一點一滴慢慢打好基礎的投入研發。至於在2012年專利數量爆量衝起來則是歸功於數據廠商和雲端廠商。

然而，樊晉源表示這些數據或雲端廠商的AI技術是否可以運用在智慧製造上是個值得思考的問題。因為很多智慧廠房的設備都是來自世界各地的廠商，這些數據大廠的技術如果套用到整組生產設備上，是否真的可以互通相容無縫接軌？這個問題在中小型廠商身上特別明顯，因為受限於預算，中小廠商沒有辦法添購一整套的設備，這時候資料的上傳下載即可能會碰到相容互通的問題。

圖2. 國際大廠CISCO、SAP、IBM、 GENERAL ELECTRIC、ROCKWELL智慧製造與AI專利佈局分析 （資料來源：《人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局》簡報；樊晉源，工總「全球AI技術發展與專利布局演變與趨勢暨台歐美AI專利申請審查實務發展與應對研討會」；2019/12/4） 分享 facebook





【詳細內容請見《北美智權報》251期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】