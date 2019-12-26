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解析美國專利法第289條損害賠償規定的製品--軟體產品可否成為GUI的相關製品

2019-12-26 13:17北美智權報

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【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

因為Apple v. Samsung的世紀訴訟，使得沉睡了百年之久的專利法第289條又有機會發揮了它的潛能了。傳統上，第289條被解釋為被告向原告提供整個產品的利潤，但隨著多元件產品的發展越來越普遍，相關製品不一定是販售給消費者的最終產品，可能是該產品的某一個零組件。這幾年，在設計專利的損害賠償案件中，美國法院意識到正確定義「製品」的重要性，而且這個問題已更加複雜。

通常，專利侵權的損害賠償是藉由美國專利法（以下簡稱專利法）第284條來請求，專利權人可獲得的補償性賠償範圍是從合理的權利金（Reasonable Royalty）到所失利益（Lost Profit）。但是設計專利權人還有另一種選擇，根據專利法289條規定：專利權人得請求以侵權人因侵權行為所得的「總利潤」的作為計算基礎，但長久以來，這法條僅在相對罕見的設計專利侵權案件中出現。

專利法第171條之法定標的與製品

專利法第171條規定與判例法、的申請實務是一致的，設計必須應用或實施於製品上才具有可專利性。設計不可與所應用之物品分離，不能僅為表面裝飾的計畫方案，不能脫離物品而單獨成為設計專利之標的。

設計與製品不一定有必然的關係

In re Hruby案中，CCPA（Court of Customs and Patent Appeals）駁回對噴泉設計專利申請（如圖1）的拒絕。PTO上訴委員會認為噴泉不能成為製品，因為它是「噴嘴裝置的短暫產品」。不過，CCPA說明：「製品是指由人工製造的任何東西，無論是手工，機械還是技藝……審查人員和委員會沒有提出任何權威性的引證，沒有理由說明為什麼噴泉不是製品，….我們認為噴泉符合專利第171條的製品要件。…….這些依賴裝置而產生由水構成的噴泉設計和它們是製品之間沒有必然的關係。......很多設計依賴於外部因素而產生出觀察者所觀察到的外觀。

圖1：Hruby的設計專利申請案序號70,816圖式
圖1：Hruby的設計專利申請案序號70,816圖式
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部分設計也是設計專利保護之標的

In re Zahn案，CCPA認為，雖然設計必須實施在某些物品上，但法規不僅限於完整物品或「分離的」物品的設計，當然也不限於單獨銷售的物品.......對於如何在製品中實施設計的任何限制，沒有引用合理的判例。參考專利法第171規定的明確詞語，......我們認為，「為此可獲得專利」字句中的「為此」用詞是指「設計」，而不是「製品」。我們同時註解專利法第171條所保護的不是物品的設計，而是應用於物品之設計。

電腦圖像申請必須揭露所應用的製品

在處理一系列與電腦顯示器一起使用的「圖像」的決定中，PTO上訴委員會認為，單純的圖像本身或抽象設計都不構成設計專利所保護之標的。在兩個「Donoghue」的決定中，委員會認為申請人主張的裝飾設計是「用於增加功能對象的圖像等」和「用於增加列表功能的圖像等」（如圖2），都不是第171條所稱之法定標的。

圖2：Donoghue所主張的兩個裝飾性設計
圖2：Donoghue所主張的兩個裝飾性設計
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引述Hruby案件，申請人主張她的設計「所依賴的電腦硬件和軟體並不構成發明的一部分因而不必揭露」。BPAI（Board of Patent Appeal & Interferences）肯定「應用於電腦系統程式所形成的圖像」應該是設計專利之法定標的，但不同意申請人的揭露主張，「.....在本案中，我們認為Hruby案件無法幫助上訴人。……Hruby的配置設計本身就是應用設計，本案的設計無疑是表面裝飾性設計，......為了使該設計在法律的範圍內，必須在圖式和說明書中揭露其所應用之製品。」

專利法第289條損害賠償規定中的製品

第289條規定侵權人承擔賠償責任的總利益是從被禁止的侵權行為中獲得的所有利益。從歷史來看，所計算的利益是基於整個侵權產品的銷售額，不論設計專利實際上所涵蓋的是產品部分。2016年，最高法院在Samsung v. Apple案件的決定自動改變了「整體產品」規則，認為根據事實，相關的「製品」可能是侵權產品的全部或其部分內容。

Samsung案件中，有爭議的是專利法第289條有關損害賠償規定的相關「製品」。最高法院對於「製品」法律術語的寬廣解釋，主要是基於兩個字典的解釋。最高法院說明：「專利法第289條規定中對該製品的解讀與第171條款（1）項一致，該條款使「製品的新穎的、原創的和裝飾性的設計」依法可取得設計專利保護。......PTO和法院已經理解第171條規定允許可取得設計專利之設計可延伸到多元件產品的一個組件。而且在Zahn案件中，CCPA說明：第171條規定授予製品的裝飾設計專利。雖然設計必須實施在一些物品中，但法規並不限於完整物品的設計，或分離的物品，當然也不限於單獨出售的物品。

司法部提出確定製品的四因素測試

Samsung v. Apple的審理過程，司法部（the Department of Justice, DOJ）作為法庭之友提出一項關於專利法第289條之損害賠償而確定製品的測試（DOJ測試），檢視設計專利與整個產品及相關零組件之間的關係。因素（1）：原告專利中的設計範圍，包括圖式和書面說明，提供請求設計涵蓋的是產品哪些部分的見解，以及設計與整個產品的關係。因素（2）：在整個產品中相對突出的設計。如果該設計對於整個產品有重要的貢獻度，且影響整個產品的外觀，那麼可能表明該製品應該是整個產品。因素（3）：設計是否與產品整體「概念上不同」。如果產品包含實施其他概念上不同的創新組件，那麼較適當的結論是某個組件是相關製品。因素（4）：被告設計與產品其餘部分之間的「物理關係」。如果實施設計的組件可與整體產品物理分離時，相關「製品」可能是一個組件。


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