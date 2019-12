美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ｉ

分享 facebook 【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

2019年1月7日,USPTO發布了修訂版適格性審查基準 (2019 PEG)。USPTO原本期望藉由統整過往判決以建立一套明確的適格性判斷流程,詎料在將近10個月中,各界對該修訂版本實務適用的建議、乃至於疑惑困擾之處,群情洶湧,排山倒海而至。USPTO因而在蒐集各界意見後,針對該等意見發布了「2019年10月美國專利適格性指南更新」(PEG Oct update)。

北美智權報曾於《2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點》一文中重點介紹本次更新,本次更新實質內容共17頁,其中近8頁在探討抽象概念之分類 (II. The Groupings Of Abstract Ideas Enumerated In The 2019 PEG),這部分的重要性一方面來自於現行判斷流程的step 2A中,若能脫逸出列舉的抽象概念種類,即可建立申請標的之適格性,不再需要進行step 2A prong two及step 2B審查;另一方面則是因為該等抽象概念種類乃是由USPTO所制定,從業人員必須了解其本質,方能據理對審查意見進行答辯。

概觀

Alice一案後,法院採取的作法是將系爭請求項與在先案件中已經被認定為抽象概念的請求項進行比較,藉此判斷系爭請求項是否屬於抽象概念。USPTO起初以巡迴法院的判決作為比較基礎而進行Alice/Mayo測試,但USPTO很快便發現這樣的做法有實際審查上的困難,原因如下:巡迴法院已經累積大量的具體個案判決,並據此比較、判斷哪些請求標的屬於抽象概念,如果審查時也採取法院的案件比較策略,將導致審查效率不合理的下降,更何況,巡迴法院的判決仍源源不絕的產生;再者,由於判決是依據個案具體狀況產生,導致類似的請求標的在不同案件中有時被認定是抽象概念,有時卻反之,令USPTO憂心審查人員及科技中心(Patent Technology Center)進行審查時的一致性。

因此,2019 PEG對抽象概念改採列舉的作法,以期提升審查結果的一致性與可預期性:只要落入數學概念 (Mathematical Concepts)、組織人類行為的特定方法 (Certain Methods of Organizing Human Activity) 、心智活動 (Mental Processes) 或暫定的抽象概念 (Tentative Abstract Idea) 其中之一,即屬抽象概念。然而,2019 PEG僅提出這些種類,直到PEG Oct update才對抽象概念下所列舉的四個種類提供詳細的說明與資訊,而本刊期將由數學概念開始為讀者一一剖析。

數學概念

PEG Oct update中強調,在請求項引述 (recite) 數學概念固然使得請求項落入抽象概念的範疇而不具適格性,惟若一請求項僅只是包含了「基於或涉及數學概念的限縮條件」並不使得該請求項落入抽象概念的範疇。具體而言,只要請求項本身並非引述數學概念,而是以說明書中記載的數學概念作為限縮條件,並不會使得請求項落入抽象概念的範疇。

2019 PEG在數學概念舉出了三種子類型,即數學關聯性 (mathematical relationship)、數學公式或方程式(mathematical formulas or equation)、數學計算式(mathematical calculation),PEG Oct update雖針對各子類型提出說明,但USPTO仍基於法院判決拒絕細分數學概念的立場,而不願對這三種子類型做出確切的區別。這其實並不令人意外,因為即便USPTO進行了說明,由於出於相同的本質,上述三種子類型間的分野仍非常模糊,以下是三種子類型的介紹。

● 數學關聯性

數學關聯性是數學概念的第一種子類型,指的是變數或數字間關係,例如,p=F/A (壓力的物理定義),這種關係不限於以數學方式描述,以文字方式描述,例如,壓力可以被正向力與受力面積的比例所定義,仍屬數學關聯性。

PEG Oct update列舉了三個在請求項中引述數學關聯性的例子,其中有大名鼎鼎的Gottschalk v. Benson,其系爭請求項為「二進制編碼十進制的數字換算為純二進制數字的方法」(a conversion between binary-coded decimal and pure binary numerals)就屬於引述數學關聯性,多數從業人員應可順利無礙地將2019 PEG及PEG Oct update套用在該系爭請求項而得到其引述數學關聯性、數學概念的結論。

另外兩個例子就較為發人深省了,在Diamond v. Diehr案中,阿瑞尼斯方程式被用來在系爭請求項中決定取出產物的最佳時間,PEG Oct update將其編排於數學關聯性示例中,顯然USPTO認為此種請求項撰寫方式不符「基於或涉及數學概念的限縮條件」,而屬於引述數學概念,無法直接由step 2A prong one進入PATHWAY B;近期在Mayo及Alice兩案中,法院不斷重申該案系爭請求項具備適格性;加上2019 PEG及PEG Oct update (包括Alice/Mayo測試) 乃基於近期判決而制定,因此應該符合法院的見解。根據這些間接的跡象,我們僅能得知該系爭請求項即便以今日的標準來審視,仍具備適格性,在Alice/Mayo測試 (見圖1) 中最終會進入左下角的終點,但從法院見解或USPTO的審查角度來觀察,該系爭請求項究竟是由step 2A prong two進入PATHWAY B,抑或經過step 2B而建立適格性,則耐人尋味。

圖1. Alice/Mayo 測試流程 (圖片來源:October 2019 Update: Subject Matter Eligibility) 分享 facebook





