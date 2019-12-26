親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌

新歡正宮嗆告 陳綺貞道歉速斬戀情「與林先生已無往來」

留學生為何成「極惡犯」？ 日福岡滅門案中國兇手死刑處決

美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ｉ

2019-12-26 10:16北美智權報

分享
【喻韜／北美智權 專利工程研究員】

2019年1月7日，USPTO發布了修訂版適格性審查基準 (2019 PEG)。USPTO原本期望藉由統整過往判決以建立一套明確的適格性判斷流程，詎料在將近10個月中，各界對該修訂版本實務適用的建議、乃至於疑惑困擾之處，群情洶湧，排山倒海而至。USPTO因而在蒐集各界意見後，針對該等意見發布了「2019年10月美國專利適格性指南更新」(PEG Oct update)。

北美智權報曾於《2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點》一文中重點介紹本次更新，本次更新實質內容共17頁，其中近8頁在探討抽象概念之分類 (II. The Groupings Of Abstract Ideas Enumerated In The 2019 PEG)，這部分的重要性一方面來自於現行判斷流程的step 2A中，若能脫逸出列舉的抽象概念種類，即可建立申請標的之適格性，不再需要進行step 2A prong two及step 2B審查；另一方面則是因為該等抽象概念種類乃是由USPTO所制定，從業人員必須了解其本質，方能據理對審查意見進行答辯。

（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）
分享

概觀

Alice一案後，法院採取的作法是將系爭請求項與在先案件中已經被認定為抽象概念的請求項進行比較，藉此判斷系爭請求項是否屬於抽象概念。USPTO起初以巡迴法院的判決作為比較基礎而進行Alice/Mayo測試，但USPTO很快便發現這樣的做法有實際審查上的困難，原因如下：巡迴法院已經累積大量的具體個案判決，並據此比較、判斷哪些請求標的屬於抽象概念，如果審查時也採取法院的案件比較策略，將導致審查效率不合理的下降，更何況，巡迴法院的判決仍源源不絕的產生；再者，由於判決是依據個案具體狀況產生，導致類似的請求標的在不同案件中有時被認定是抽象概念，有時卻反之，令USPTO憂心審查人員及科技中心（Patent Technology Center）進行審查時的一致性。

因此，2019 PEG對抽象概念改採列舉的作法，以期提升審查結果的一致性與可預期性：只要落入數學概念 (Mathematical Concepts)、組織人類行為的特定方法 (Certain Methods of Organizing Human Activity) 、心智活動 (Mental Processes) 或暫定的抽象概念 (Tentative Abstract Idea) 其中之一，即屬抽象概念。然而，2019 PEG僅提出這些種類，直到PEG Oct update才對抽象概念下所列舉的四個種類提供詳細的說明與資訊，而本刊期將由數學概念開始為讀者一一剖析。

數學概念

PEG Oct update中強調，在請求項引述 (recite) 數學概念固然使得請求項落入抽象概念的範疇而不具適格性，惟若一請求項僅只是包含了「基於或涉及數學概念的限縮條件」並不使得該請求項落入抽象概念的範疇。具體而言，只要請求項本身並非引述數學概念，而是以說明書中記載的數學概念作為限縮條件，並不會使得請求項落入抽象概念的範疇。

2019 PEG在數學概念舉出了三種子類型，即數學關聯性 (mathematical relationship)、數學公式或方程式(mathematical formulas or equation)、數學計算式(mathematical calculation)，PEG Oct update雖針對各子類型提出說明，但USPTO仍基於法院判決拒絕細分數學概念的立場，而不願對這三種子類型做出確切的區別。這其實並不令人意外，因為即便USPTO進行了說明，由於出於相同的本質，上述三種子類型間的分野仍非常模糊，以下是三種子類型的介紹。

● 數學關聯性

數學關聯性是數學概念的第一種子類型，指的是變數或數字間關係，例如，p=F/A (壓力的物理定義)，這種關係不限於以數學方式描述，以文字方式描述，例如，壓力可以被正向力與受力面積的比例所定義，仍屬數學關聯性。

PEG Oct update列舉了三個在請求項中引述數學關聯性的例子，其中有大名鼎鼎的Gottschalk v. Benson，其系爭請求項為「二進制編碼十進制的數字換算為純二進制數字的方法」（a conversion between binary-coded decimal and pure binary numerals）就屬於引述數學關聯性，多數從業人員應可順利無礙地將2019 PEG及PEG Oct update套用在該系爭請求項而得到其引述數學關聯性、數學概念的結論。

另外兩個例子就較為發人深省了，在Diamond v. Diehr案中，阿瑞尼斯方程式被用來在系爭請求項中決定取出產物的最佳時間，PEG Oct update將其編排於數學關聯性示例中，顯然USPTO認為此種請求項撰寫方式不符「基於或涉及數學概念的限縮條件」，而屬於引述數學概念，無法直接由step 2A prong one進入PATHWAY B；近期在MayoAlice兩案中，法院不斷重申該案系爭請求項具備適格性；加上2019 PEG及PEG Oct update (包括Alice/Mayo測試) 乃基於近期判決而制定，因此應該符合法院的見解。根據這些間接的跡象，我們僅能得知該系爭請求項即便以今日的標準來審視，仍具備適格性，在Alice/Mayo測試 (見圖1) 中最終會進入左下角的終點，但從法院見解或USPTO的審查角度來觀察，該系爭請求項究竟是由step 2A prong two進入PATHWAY B，抑或經過step 2B而建立適格性，則耐人尋味。

圖1. Alice/Mayo 測試流程 （圖片來源：October 2019 U...
圖1. Alice/Mayo 測試流程 （圖片來源：October 2019 Update: Subject Matter Eligibility）
分享


【詳細內容請見《北美智權報》251期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

解析美國專利法第289條損害賠償規定的製品--軟體產品可否成為GUI的相關製品

2019-12-26 13:17

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：耗盡原則與維修權利

2019-12-26 10:16

台灣AI專利專題／台灣AI專利核駁分析

2019-12-13 15:02

2020資訊電子產業鏈五大趨勢

2019-12-13 15:02

非洲商標專題／制度篇：一次搞懂非洲商標布局三大途徑

2019-12-13 15:02

不是商標的「商標」：電視節目著作也有商標性質

2019-12-13 15:02

遊戲升級金鑰之侵權糾紛：遊戲大廠卡普空 v. 光榮特庫摩

2019-12-13 15:02

未來兩年 國際情勢驟變將成新常態

2019-12-13 12:41

300家新創企業的幕後推手：時代育成計畫Garage+

2019-12-13 11:14

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性

2019-12-13 11:14

台灣AI專利／台灣AI專利申請狀況：應用領域集中、本國申請人佔多數

2019-12-13 11:03

中國大陸英文PCT案2020將有機會指定由EPO做國際檢索

2019-12-12 15:15

從美國醫藥法規的立法歷史反思藥品專利連結制度

2019-12-12 15:15

魔術方塊立體形狀是否能註冊商標？歐洲法院2019年Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案

2019-12-12 15:15

東南亞投資正熱！賴苡安律師：新加坡留學成為法學人新選擇

2019-12-12 15:14

2019年EPO審查指南更新概述－Ⅱ

2019-12-12 13:29

輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56

專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

2019-12-12 10:56

UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019-12-12 10:56

律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

2019-12-12 10:56

2019特許行政年次報告書-產業技術發展脈動的預報資訊？！

2019-12-12 10:56

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

2019-11-28 15:21

包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

2019-11-28 15:21

歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21

律師法修正草案的衝擊

2019-11-28 11:18

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30
看更多

熱門文章

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top