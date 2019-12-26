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美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：耗盡原則與維修權利

2019-12-26 10:16北美智權報

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【許慈真／北美智權報　專欄作家】

在本案當中，ABPA試圖透過專利權耗盡與允許維修原則（permissible repair doctrine），主張限制售後之權利行使，惟無論是哪一方面，法院均認為ABPA主張與判決先例不合，亦拒絕為設計專利建立不同於發明專利之法則。

儘管ABPA針對系爭設計專利有效性之挑戰均告失敗（可參考前文：美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性），其中提及之初始／售後市場差異性，卻是立法政策上之重要突破點，然而，立法必須衡諸製造商、零件商、消費者、保險業者等多方利益，同時維持規範公平性，並非易事。

法院見解

專利權耗盡範圍僅限於實際售出商品本身

ABPA聲稱，銷售F-150卡車會使耗盡原則適用範圍擴及實施於該車輛的所有設計專利，因此，只要維修零件仍是用於該車輛，自得使用Ford零備件設計而不構成侵權。

法院表示，判決先例建立之耗盡原則係指，專利賦予的特權（franchise）雖可禁止他人未經授權而製造、使用或販售受專利保護之物，惟該物一旦售出，即非屬於獨占範圍；鑑於經授權之銷售形同對專利權人發明的補償，售出後專利權人即無權控制該物之使用或處分，故購買者的使用或處分行為不構成侵權，亦即，專利權耗盡可作為侵權抗辯。藉由耗盡原則，可明確標誌專利權止於何處，普通法上禁止轉讓限制（restraint on alienation）之規定又始於何處。然而，耗盡範圍僅限於專利權人售出或授權之「特定物」（particular item），而不及於「重新製作之受專利保護實物」（second creation of the patented entity），是以，Ford售出F-150卡車時，部分零組件之專利權確實已耗盡，惟ABPA會員銷售之產品未經Ford授權，自然無法援引耗盡原則保護。

（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）
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耗盡原則同時適用於發明專利與設計專利

ABPA要求設計專利亦應適用耗盡原則，並援引Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)，主張應為設計專利建立不同之耗盡原則。

惟法院指出，發明專利與設計專利確實同樣適用耗盡原則，且無理由顯示兩者規範應有所不同。至於Quanta案，最高法院在該案表示，根據判決先例，受專利保護之「程序或方法」與「裝置或材料」係一體適用耗盡原則，故實施方法專利之微處理器在經授權售出後，該專利權即為耗盡；然而，其判決結果既未支持另為設計專利建立耗盡原則之主張，亦未如ABPA所期望，允許購買者利用受專利保護之發明，自行重製新的產品，顯然ABPA援引該案並不恰當。

維修權利並未允許重新製造受專利保護之產品

ABPA主張維修權利，認為F-150卡車的購買者已獲得授權，得使用「實施Ford引擎蓋與頭燈設計專利之替換零件」維修其卡車。

法院表示，維修權利係指藉由經授權之銷售行為移轉予購買者的使用權利，包括維修受專利保護之物，但未允許完整重建（complete reconstruction）受專利保護之裝置或元件，亦不得製造該物其他受專利保護的個別元件；以「由未受專利保護元件組成之受專利保護實物」為例，重建並非指替換未受專利保護之個別元件，而是指實際上創造出新的實物。

根據判決先例，本案情況類似於新罕布夏州法院在Aiken v. Manchester Print Works, 1 F. Cas. 245 (C.C.D.N.H. 1865)一案判決，該法院認為不僅編織機受專利保護，織針亦受其他專利保護，未經授權製造或使用該織針自當構成侵權（最高法院後於他案肯認此番論理）；相對地，最高法院在稍早案件（Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850)）中雖允許切割機購買者更換切割刀具，但在該案，切割機雖受專利保護，刀具卻未受專利保護。在本案，根據299專利與685專利之請求項，系爭設計既可實施作為F-150卡車之一部分，亦能實施於個別引擎蓋與頭燈產品，職是，F-150卡車售出後，購買者確實有權維修其引擎蓋與頭燈，但並非允許使用系爭設計專利製造新的引擎蓋與頭燈，該等零備件仍屬於系爭設計專利之保護範圍（如同Aiken案的織針），未經授權製造當然構成侵權。

維修權利同時適用於發明專利與設計專利

ABPA試圖爭辯Aiken案及其後續相關判決僅適用於發明專利，法院應針對設計專利之「獨特性質」而建立新的維修原則，尤其從法律條文可查知兩者專利保護之區別：在發明專利方面，第101條之保護對象包括程序、機器、製造物、組合物以及該等對象之新且有用的改良；在設計專利方面，第171條之保護對象則為製成品（article of manufacture）之設計，而製成品一語足以涵蓋產品本身及其元件，因此，無論銷售產品（指F-150）或元件（指引擎蓋或頭燈），均會耗盡其專利權且允許無限次維修。

法院拒絕接受此說法。其認為，「製成品」一語僅是表示Ford得就應用於F-150卡車整體或引擎蓋與頭燈之情形主張設計專利，維修權利之適用範圍為何，則視Ford實際主張情形而定；在本案，Ford係選擇就應用於特定元件之情形主張設計專利，如未經Ford同意而製造或使用系爭設計，自屬侵權。ABPA雖辯稱消費者並未意識到引擎蓋與頭燈受設計專利保護，故應允許其使用該等設計，惟此番說法不僅欠缺證據，縱使消費者不知專利存在或無意侵權，仍不妨礙構成直接侵權。

最終，法院拒絕爲設計專利建立新的耗盡原則與維修原則，F-150卡車引擎蓋與頭燈之設計專利權亦不因車輛售出而耗盡。至於Ford指稱ABPA及其會員並非Ford卡車的購買者，因此無法受益於默示維修授權，法院表示，本案判決尚未觸及此一問題。


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