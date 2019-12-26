5G都來了 還買不買4G手機？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

5G都來了，大陸用戶還有沒有必要買4G手機？

相信這是很多準備購買手機用戶面臨的最大困惑，現在買了5G手機，很多城市還不支持5G業務，現在買了4G手機，可能到2020年年中就需要換5G手機。

而對於智慧手機廠商來說，從2019年11月榮耀V30系列發佈以來，不僅是雙模5G手機和單模5G手機的分水嶺，也是5G手機與4G手機的分水嶺。

簡單說，2019年11月之後，如果還在發佈4G手機，會被大家認為屬於「落後」之舉。

12月5日，華為在武漢召開主題為「自拍？大不一樣！」新品手機發佈會，正式對外發佈了華為nova6系列新品，有趣的是，除了發佈了5G雙模版nova6，居然還發佈了nova6 SE，而它是一款4G手機。

因此，從華為體系內來看，榮耀更像是「先鋒」新品，而nova系列似乎屬於典型的「斷後」利器。

當然，考慮到很多城市的5G業務尚未全面鋪開，絕大多數用戶依舊使用的是4G業務，4G手機用戶基數還是比較大，只是其趨勢顯然是「萎縮」。

那麼，作為中端價格水平的4G手機，華為Nova6SE、紅米K30和OPPOK5相比，哪款更值得入手呢？

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硬體配置：華為Nova6SE處理器性能強悍、紅米加入120Hz刷新率、OPPO性能均衡

處理器方面，華為Nova6SE搭載的麒麟810處理器 。採用7nm工藝，跑分方面稍落後於去年旗艦驍龍845處理器，顯然在運行當前大型遊戲上還是有不小優勢。

紅米K30和OPPOK5 搭載的是中端驍龍730G處理器，8nm工藝製成，跑分領先前年旗艦驍龍835處理器，落後于去年驍龍845處理器以及麒麟810處理器。所以對於遊戲性能需求較高的用戶來說華為Nova6SE有一定優勢。

在後置拍照方面，華為Nova6SE、紅米K30以及OPPOK5三款手機均採用後置四鏡頭方案。儘管小米董事長雷軍說過鏡頭不是越多越好，但實際卻是在不停地「真香」。

具體來看，華為Nova6SE採用「4800萬像素主攝+800萬像素超廣角+200萬像素景深+200萬像素微距」後置四鏡頭，支持廣角視野，微距拍攝，超級夜景以及背景虛化。基本覆蓋了所有拍攝場景。

OPPOK5採用「6400萬像素主攝+800萬像素超廣角+後置兩個人像鏡頭」後置四鏡頭組合，支持119°超廣角拍照。不過雖然採用了後置四鏡頭，後面兩個鏡頭在實際場景中應用很少，有點像手機廠商的一個噱頭。

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外觀設計：紅米K30正面撞臉榮耀V30，華為Nova6SE採用打孔螢幕，OPPOK5依舊採用水滴螢幕

2019年上半年，在共計37款手機新品中，共有17款手機選擇了水滴螢幕的設計方案，占46%。有8款選擇螢幕占比超90%的全面螢幕設計方案，占22%，剩下的有7款選擇打孔螢幕方案，占19%，剩下機型則採用等寬螢幕或三段式設計，占13%。

華為Nova6正面採用一塊6.4英寸打孔螢幕。螢幕材質為LCD螢幕。在耗電和對比度上要落後於OLED螢幕。同時受限於螢幕厚度原因，華為Nova6SE無法加入螢幕指紋。將指紋解鎖放在了側面。背面採用矩陣四鏡頭。而這個四鏡頭由於排列方式有點畸形也成為廣大用戶的調侃點。

OPPOK5在外觀上與小米9，IQOO系列有著相似的外觀，正面是一塊6.41英寸的水滴螢幕。螢幕採用OLED螢幕，所以支持螢幕指紋解鎖。背面採用豎直後置四鏡頭。並且採用了曲面玻璃後蓋，質感上升了一個檔次。

紅米K30正面採用一塊6.67英寸LCD螢幕。螢幕採用與榮耀V30相似的打孔設計，唯一的區別在於榮耀V30將打孔位置放在螢幕左上方，而紅米K30將打孔位置放在了螢幕右上方。

值得一提的是，紅米K30在這塊螢幕中加入120Hz刷新率，在滑動螢幕更順滑。在解鎖上採用了與榮耀V30相同的側面指紋。之前紅米總裁對於側面指紋解鎖成熟度進行了吐槽。而這一次又「真香」了，並且聲稱側面解鎖方案已經成熟。

看的出來，側面指紋也開始逐漸成為大陸LCD螢幕的主流解鎖方案。

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定價策略：紅米K30性價比凸顯，華為Nova6SE以及OPPOK5價格相近，有點略貴

電池容量方面，華為Nova6SE的電池容量為4200mAh，OPPOK5的電池容量為4000mAh，紅米K30的電池容量為4500mAh。三款手機電池容量都屬於自帶行動電源級別的。日常使用一天沒有任何壓力。對於喜歡玩遊戲用戶也可以不用一直插著電玩遊戲。

充電方面，三款作為中端機的手機，在充電功率上都有了大幅提升，顯示出不小誠意。

存儲組合方面，華為Nova6SE僅提供「8GB+128GB」一個版本，而OPPOK5則提供「6/8GB+128GB」和「8GB+256GB」三種選擇，紅米K30提供「6GB+64/128GB」和「8GB+128/256GB」四個版本。

可以看到，紅米K30可覆蓋的人群範圍比較廣，用戶自由選擇的餘地比較大。

而作為華為新款手機中唯一的一款4G手機，華為Nova6SE的「斷後」定位比較明顯，對於4G手機市場，華為既不放棄也不戀戰，僅保留了一款手機和存量手機進行較量。

定價來看，同樣是「8GB+128GB」版本，華為Nova6SE的定價為人民幣（下同）2199元，而OPPOK5的定價為2099元，紅米K30的定價為1899元，紅米K30頗有點「價格殺手」氣勢。

此外，紅米K30與榮耀V30系列頗為相似的外觀設計風格，如此定價勢必會引發兩個品牌之間的一場大戰。 分享 facebook





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