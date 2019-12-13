遊戲升級金鑰之侵權糾紛：遊戲大廠卡普空 v. 光榮特庫摩

分享 facebook 【林家珍／北美智權 專利工程處 日本部部長】

2019下半年日本專利界備受矚目訴訟判決之一，當屬兩家日本遊戲大廠卡普空(Capcom)跟光榮特庫摩(KT)的侵權訴訟。本案從2014年7月開打，經過侵權訴訟一審、專利有效性審決、審決取消訴訟，以及侵權訴訟二審等，歷時約5年。

此次日本智財高等法院的二審侵權判決，不僅推翻一審大阪地院的見解，也讓賠償金額由一審的517萬日元大幅躍升至1.43億日元，本文對此判決做了重點分析。

日本的專利侵權民事訴訟，只要訴額超過140萬日幣便由地方法院管轄。根據日本民事訴訟法第六條，以東、西日本做區分，東日本由東京地院，西日本則由大阪地院管轄，至於專利侵權訴訟的二審則是由東京智財高等法院統一管轄。

智財高等法院作為特別支部，2005年4月1日於東京高等法院內部成立。 圖為東京高等法院 （圖片來源：by Kakidai at Wikimedia Commons） 分享 facebook

被告的有力反撃：請求專利無效審判

作為專利侵權訴訟被告，有力的反擊手段是請求專利無效審判。如果被告在訴訟前沒有收到任何預警，一般會在得知被告後才開始準備專利無效程序，也因此專利無效審判的起跑點常晚於侵權訴訟。專利無效審判必須向特許廳提出，侵權訴訟被告可向法官說明將提起專利無效審判，法官會酌情暫緩案件審理速度，給予被告時間準備，通常會等待特許廳作出專利有效或無效決定之後，才繼續審理侵權訴訟。需要注意的是，對特許廳的審決不服者，還可以上訴到智財高等法院 (日文稱為審決取消訴訟)，這時專利的有效/無效並未最終確定，但為避免侵權訴訟時程拖得太長，一審法院不一定會繼續等待智財高等法院的專利有效性決定，便先做出侵權訴訟的一審判決。

訴訟過程中，雙方會針對侵權與否、專利有效與否進行多次書狀交換，如果專利權人提出專利更正(日文稱為訂正審判)，也會針對更正後的專利範圍是否有效，被告的產品是否侵害更正後的專利範圍等再進行攻防。每次書狀提出後會伴隨一次庭審，根據筆者多次旁聽經驗，日本的專利侵權訴訟庭審少有言詞辯論，庭審主要是用來讓法官與雙方律師確認書面遞交內容、針對一些不明確的點給予兩造說明機會，並約定下次書狀提交和庭審召開日期等，是偏向「筆戰」的訴訟，此點與歐美庭審雙方律師進行實質言詞辯論較為不同。

2019備受矚目訴訟判決之一

2019下半年日本專利界的一大判決，當屬兩家日本遊戲大廠卡普空(Capcom)跟光榮特庫摩(KT) 的侵權訴訟。本案從2014年的7月開打，經過侵權訴訟大阪地院一審、特許廳的專利有效性審決與後續審決取消訴訟，以及侵權訴訟智財高等法院二審等，歷時約5年。此次日本智財高等法院的二審判決，不僅推翻了一審大阪地院的見解，也讓賠償金額由一審的517萬日元大幅躍升至1.43億日元，專利權人卡普空扭轉局勢贏得空前勝利，於新聞稿中肯定這是個有司法良知的判決。被告光榮特庫摩則認為高等法院對於法條的解釋及應用有誤，已向最高法院提起上訴申請。目前尚不清楚最高法院是否會同意受理此案，若受理，則結果尚有變數，若不同意受理，則二審判決便成為最終確定判決。

圖片來源：Plaza Capcom，by Nelo Hotsuma at Flickr 分享 facebook

照片來源：Tecmo Koei 日本總部，神奈川県橫浜市港北區箕輪町 ，Wikimedia Commons 分享 facebook





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