非洲商標專題／制度篇：一次搞懂非洲商標布局三大途徑

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在商業活動上，非洲往往不是台灣廠商海外布局的第一選項，卻也因此忽略了這片大陸的成長潛力。事實上，豐富的原物料和充沛的人口消費力，已經使得非洲脫胎換骨。但另一方面，非洲有超過50個國家，不但經濟發展狀況互異，智財權制度也相當繁雜；我們都知道任何市場開拓，都必須從智財布局開始，那麼，台灣廠商若想要參與非洲的成長機會，該注意哪些潛在風險？又該如何進行商標布局？

本期【非洲商標專題】將對非洲兩大智財權組織（OAPI、ARIPO）的商標申請制度以及馬德里體系（Madrid Agreement）比較分析，並以商標申請難易度對全體非洲國家進行整理，協助讀者在最短時間擬定非洲的商標布局策略，搶得制勝先機。

本專題前期文章（【非洲商標專題】機會篇：加速成長中的非洲，不能再錯過）曾經介紹過非洲龐大的商機與潛在風險，尤其是錯綜複雜的商標制度。在55個非洲國家當中，有些國家是馬德里國際註冊體系的成員，有些則是區域型智財權組織：OAPI或者ARIPO的成員，更有些國家完全不屬於任何組織。由於每個組織的商標申請規則都不盡相同，各國內部也都有自己的商標制度，使得有意到非洲申請商標的廠商，往往不知如何下手。

根據參與國際或區域性智財權組織的程度，可以將非洲國家在申請商標權上，由易至難分成五個群組如下：

表1：非洲國家商標申請難易度排名（由易至難） 分享 facebook

（整理：北美智權商標客服組；資料最後更新日：2019/12/05） 分享 facebook

群組1（波札那等8國）： 這8個國家同時為馬德里協定與ARIPO組織的成員，而且國內也有商標制度，而且這三種商標申請途徑（馬德里/ARIPO/各國）彼此互不衝突，所以申請人可依據自己的條件擇一進行申請，甚至三種途徑並行亦無不可，選擇最為多元。

但必須注意的是， 雖然ARIPO有19個成員國，但並非每個國家都有加入商標的班珠爾協議（Banjul Protocol） ，因此ARIPO當中僅8個國家，具備三項商標申請途徑齊備的條件。

這8個國家同時為馬德里協定與ARIPO組織的成員，而且國內也有商標制度，而且這三種商標申請途徑（馬德里/ARIPO/各國）彼此互不衝突，所以申請人可依據自己的條件擇一進行申請，甚至三種途徑並行亦無不可，選擇最為多元。 但必須注意的是， ，因此ARIPO當中僅8個國家，具備三項商標申請途徑齊備的條件。 群組2（貝南等17國）： 由於OAPI亦為馬德里協定成員，因此 只要是OAPI的17個成員國之一，也同時具備適用馬德里協定的資格。 只不過，OAPI各成員國自身並沒有獨立商標制度，申請人僅有兩種申請途徑（馬德里/OAPI）；但另一方面，OAPI的商標權一旦核准，效力遍及所有成員國，還是值得申請人考慮。

由於OAPI亦為馬德里協定成員，因此 只不過，OAPI各成員國自身並沒有獨立商標制度，申請人僅有兩種申請途徑（馬德里/OAPI）；但另一方面，OAPI的商標權一旦核准，效力遍及所有成員國，還是值得申請人考慮。 群組3（阿爾及利亞等13國）、群組4（坦尚尼亞、烏干達）： 這些國家除了是馬德里協定或者ARIPO（班珠爾協議）的成員，國內也都有自己的商標制度，所以申請人仍有兩種途徑可以選擇。

這些國家除了是馬德里協定或者ARIPO（班珠爾協議）的成員，國內也都有自己的商標制度，所以申請人仍有兩種途徑可以選擇。 群組5（安哥拉等15國）：這些國家在商標制度上，沒有參與任何國際或區域性的智財權組織，申請人如欲至這些國家申請商標，唯一的途徑是直接向各國的主管機關申請。

雖然其中不乏南非、奈及利亞等經濟發展較先進的國家，但因為每個國家的制度不盡相同，而且外國企業通常都必須通過法院或外交機構的公認證（Notary）才具備申請資格，時間與金錢成本恐將比其他非洲國家的國際、區域組織途徑更高。





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