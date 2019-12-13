親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

大選評論／青年安居如何可能？盤點政黨選前居住政策

韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

2020資訊電子產業鏈五大趨勢

2019-12-13 15:02北美智權報

分享
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2019年進入尾聲，資策會產業情報研究所（MIC）表示，2020年總體環境需關注大陸十四五布局與半導體大基金二期加速投資，已逐漸對台灣半導體次產業形成威脅。不過在中美貿易攻防間，上下游拉貨震盪劇烈，不但提升台商資訊電子產業關鍵地位，還可望受惠於轉單效應。

資訊電子產業鏈五大關鍵發展趨勢

資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問楊中傑指出，MIC從總體環境、生產布局觀察2020年資訊電子產業上中下游動態，提出五大關鍵發展趨勢。

第一大趨勢為5G應用帶動半導體市場與技術需求，包含化合物半導體則需求增加、5G天線模組帶動AiP封裝技術（Antenna in Package）發展。因應5G高頻與基地台高功率需求，傳統矽因材料已無法滿足，可預期化合物半導體（Compound Semiconductors）或稱III-V族半導體市場將成長。除此，異質整合提供多晶片整合方案，其中AiP封裝技術成為5G射頻模組主流，整合RF IC與陣列天線等多個電子元件。楊中傑進一步指出，5G天線模組帶動AiP發展，AiP封裝技術能同時滿足尺寸、效能等要求，整合多個電子元件；另一方面，化合物半導體需求增加，5G對高頻、高壓以及電源轉換效率等效能要求，帶動砷化鎵、氮化鎵產業成長。

第二大趨勢在於串流服務與邊際運算，推動微型化雲服務資料中心。邊際運算基於智慧連接、即時反應與資料安全，推動終端裝置與邊際設備連接，形成智慧化環境，特別是針對智慧製造、智慧醫療等特定場所設備，從下而上形成微型化雲服務資料中心，未來伺服設備與網路架構朝新規格、新應用發展值得觀察。

第三大趨勢為彈性化邊緣運算架構，相對雲端運算，邊際運算採用更去中心化的思維來設計運算架構，在介於雲端、終端間建構更多元的運算結構、產品與軟硬體服務。可預期未來終端設備運算、儲存、連結效能將進一步改變，軟體定義、網路虛擬技術走入邊緣端。

第四大趨勢為終端與應用上，工業數據即服務。楊中傑認為，隨著產業經過連網化、數位化過程之後，工業數據開始大量被蒐集，為了有效反應並解決製造業營運問題，具產業特性的工業APP將成為工業雲平台與需求廠商的關注重點，國際領導廠商開始布局相關程式開發與人才培育。

第五大趨勢是AI技術導入醫療輔助系統，從廠商動態來看，全球與台灣許多新創團隊已開始投入AI醫療影像領域，包括超音波、X光、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、正子斷層掃描（PET）與病理切片等影像資料，將開創AI輔助診療的新模式（相關文章請見北美智權報244期：電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰）。

圖一、資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問楊中傑分享2020年資訊電子產業趨勢...
圖一、資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問楊中傑分享2020年資訊電子產業趨勢。 （吳碧娥／攝影）
分享

中美貿易攻防，台商關鍵地位提升

楊中傑指出，大陸面臨內外多重壓力，雖然會持續實施刺激經濟措施，但將更加謹慎，大陸對內加大半導體布局，透過AI、5G應用推動製造業轉型升級，同時促進平台、共享與體驗經濟來提升內需消費，這是大陸十四五布局的重要方向。此外，大陸半導體大基金二期將加速投資，未來透過直接入股，對積體電路IC產業鏈的企業給予財政支持或協助購併國際大廠，投資領域包含IC設計、製造、記憶體、封裝測試、設備材料等產業鏈。楊中傑分析，大陸占據內需市場優勢，以市場換技術、換投資的方式積極發展本土半導體產業，加上半導體產業投資基金運作，逐漸對台灣IC設計、製造與封測等次產業構成威脅，台商原有優勢將受到考驗。

因此，展望2020年， 資訊電子產業價值鏈重組仍持續發生，資訊業者需配合客戶要求或為分散風險，移轉生產或組裝基地，在移轉成本、環保、產業聚落、內需市場等要素考量下，將產品移回台灣、東南亞、美國等地生產。楊中傑表示，大陸亟欲突破美國技術封鎖，台灣廠商技術實力成為角力關鍵，台廠關鍵地位將提升，並受惠於轉單效應，未來須防止技術擴散，同時提升大陸廠商對台灣的仰賴程度。

全球製造體系朝向「Made-in-Everywhere」轉變

2020年全球經濟可望緩步回溫，然而回升幅度有限，美中貿易與科技衝突持續帶來不確定性，難有明顯成長動力，2020年總體環境將發展成「破碎化市場」。資策會MIC副所長洪春暉指出，在貿易戰的衝擊下，短鏈、分散化的供應鏈提早來臨，針對美國對大陸的貿易與科技制裁，高科技製造業者需持續分散生產據點，以因應未來可能發布的關稅與非關稅貿易制裁措施；加上各國持續發展智慧製造相關政策，以誘因吸引國際業者投資設廠，使得跨國高科技製造業者在多元國家展開佈局，未來生產據點將更分散與破碎，全球製造體系將朝「Made-in-Everywhere」轉變，往更貼近市場、講求變樣變量、更具彈性的智慧製造生產模式與供應體系發展。

圖二、2020高科技產業趨勢：破碎的全球布局 （圖片來源：資策會MIC）
圖二、2020高科技產業趨勢：破碎的全球布局 （圖片來源：資策會MIC）
分享


【詳細內容請見《北美智權報》250期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

台灣AI專利專題／台灣AI專利核駁分析

2019-12-13 15:02

非洲商標專題／制度篇：一次搞懂非洲商標布局三大途徑

2019-12-13 15:02

不是商標的「商標」：電視節目著作也有商標性質

2019-12-13 15:02

遊戲升級金鑰之侵權糾紛：遊戲大廠卡普空 v. 光榮特庫摩

2019-12-13 15:02

未來兩年 國際情勢驟變將成新常態

2019-12-13 12:41

300家新創企業的幕後推手：時代育成計畫Garage+

2019-12-13 11:14

美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性

2019-12-13 11:14

台灣AI專利／台灣AI專利申請狀況：應用領域集中、本國申請人佔多數

2019-12-13 11:03

中國大陸英文PCT案2020將有機會指定由EPO做國際檢索

2019-12-12 15:15

從美國醫藥法規的立法歷史反思藥品專利連結制度

2019-12-12 15:15

魔術方塊立體形狀是否能註冊商標？歐洲法院2019年Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案

2019-12-12 15:15

東南亞投資正熱！賴苡安律師：新加坡留學成為法學人新選擇

2019-12-12 15:14

2019年EPO審查指南更新概述－Ⅱ

2019-12-12 13:29

輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56

專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

2019-12-12 10:56

UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019-12-12 10:56

律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

2019-12-12 10:56

2019特許行政年次報告書-產業技術發展脈動的預報資訊？！

2019-12-12 10:56

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

2019-11-28 15:21

包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

2019-11-28 15:21

歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21

律師法修正草案的衝擊

2019-11-28 11:18

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

香港新專利制度12月19日生效 2種專利可經由3種途徑取得

2019-11-18 13:14

智財權和共享經濟之間：專利應該保護還是開放？

2019-11-18 11:11

從法國PACTE法案看「自動駕駛汽車」發展

2019-11-18 11:11
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top