未來兩年 國際情勢驟變將成新常態

分享 facebook 【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

2019年是國際局勢驟變的時期。事實上，這是延續2018年中國和美國在外交關係的惡化，不過和2018年不同的是，全球越來越多國家一起捲入這場中美外交風暴。

東亞的外交氣氛自然反應最劇烈，2018年10月，日本和南韓因為1965年簽署的《日韓請求權協定》規範細節談不攏，日本經濟產業省（METI）宣布對南韓國實施嚴格的半導體出口限制，然後決定將韓國剔除出貿易優惠白名單，南韓政府隨即宣布把日本移出韓國的出口「白名單」，局勢發展到南韓連「韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）」都不願意和日本續簽。

南韓位於朝鮮半島，全國國土壟罩在北韓的軍事威脅下，美國自然會介入南韓與日本的外交溝通；不過此時南韓總統文在寅逐漸轉為傾向中國，美國則是要求南韓分攤美國駐紮在南韓的軍費支出，南韓政府逐漸走向親中遠美的外交方向。韓國希望與中國簽署防禦協議，雙方同意多設海軍、空軍之間的熱線，以及修改軍事備忘錄，南韓國防部對此抱持高度期待，與日本的關係持續惡化，眼看著11月底「韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）」要逾期失效了，美國大幅對南韓施壓，南韓才在到期日以前，態度急轉彎，與日本繼續維持韓日軍事情報保護協定。

雖然日本與南韓的外交衝突暫時緩解，但是這已經說明，東亞的陸地和海洋的交界處，南韓、台灣、香港，都是中美對戰的一環，中國和美國沒有直接戰起來，但雙邊的影響力早已經開打了，東亞地區的陸地勢力和海洋勢力，正在越走越遠。

東亞地區的緊張氣氛，已經因美中貿易戰而大幅提升

此外，南亞的印度也因為對中國的長期外交衝突，表達對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的擔憂。RECP由東南亞國家協會（ASEAN）10國發起，由中國、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭等與東協有自由貿易協定的六國共同參加，原本預計16個國家所組成的高級自由貿易協定。但是在中國的主導下，印度認為以目前形式加入RCEP，將對印度的利益造成損害，因為中國並不想取消所有進口關稅，認為他們還有很多發展初期的產業需要保護；但是印度若取消關稅，那中國勢必會大量傾銷商品而衝擊印度本土產業。

日本原本居中擔任協調角色，但是到了2019年11月，日本的態度轉變成：印度不加入RECP的話，日本也不加入。如此一來，RECP的經濟效益將會明顯縮水，中國在亞洲地區的實質經濟影響力更加難以大幅提升，面對美國的海洋戰略封鎖，中國更難有實質突破。

而中國和美國經歷過去一年多的貿易談判後，實質上仍然無結果。中國希望把談判拖延到2020年11月的美國總統大選後，而美國其實也希望幫在中國經商的美國企業爭取更多時間，減少撤退中國的損失。2019年下半年，大量的製造業供應鏈從中國撤出，外國企業帶給中國的民間投資驟減，傷害到了中國的經濟成長，就業職缺也大受影響，加上美國參眾議會高效率送上「香港人權與民主法案」給美國總統川普（Donald Trump）簽署，中美的談判更加難以進行，中國立即宣布，制裁數個美國非政府組織，又拒絕美國軍艦停靠香港的申請，雙方再度陷入冰點。

國際局勢瞬息萬變，隨時都在影響各國外交手上的談判籌碼和風向。川普在11月才表示，中美很快就會有滿意的協議誕生，12月的態度就大轉彎，簽署香港人權法案後，他對於美國與中國達成貿易協議表示沒有截止期限。他看起來比中國更想拖延時間了，因為中國正在面臨兩大隱憂。

圖1：2016年至今中國每季GDP成長率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/） 分享 facebook

圖2：2018年至今每月中國整體通貨膨脹率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/） 分享 facebook

經濟衰退與債務飆升，正嚴重侵蝕中國的國際影響力

第一是中國的經濟成長持續在下降，最近一年來的外國企業供應鏈撤出中國，投資也撤出，GDP下降速度加快，而且中國境內的食物類通貨膨脹快速加溫，拉抬整體通貨膨脹率。下降趨勢中的GDP扣除通貨膨脹率，中國的實質GDP成長，很可能低於2.2%，如果中國繼續和美國拖延下去，時間較高機率不會站在中國這邊，因為隨著時間一點一滴的流逝，中國的債務問題也越來越嚴重。

圖3：2011年至今中國規模以上企業利潤總額（左）與成長率（右） （資料來源：https://www.macromicro.me/） 分享 facebook

圖4：1997年至今中國整體負債佔GDP比重 （資料來源：ourfiniteworld.com） 分享 facebook

國家負債和民間負債，在經濟發展順風時，不會出現負面的影響，因為整體企業的營運還是可以產生實質獲利，負債只要能順利償還，那就不成問題。但是中美貿易戰發生以來，中國規模以上的工業營運獲利持續陷入負成長，也就是整體企業表現很難賺到錢；企業營運沒賺錢，負債會像滾雪球一樣，越滾越大，無法產生充足就業機會，人民可支配所得下降，企業採購保守，最後反噬整個社會的消費能力，反過來又造成企業營運困難，最後把整個國家的經濟成長帶入更大的衝擊。

如果中國的整體消費力大幅減弱，那麼中國挾帶著因為經濟成長和廣大市場所產生的國際外交實質影響力，難道不會因此驟降嗎？如果真的如此，那麼美國大選後的國際局勢，恐怕會比2019年還混亂。





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