美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性

分享 facebook 【許慈真／北美智權報 專欄作家】

汽車零備件保護一向是極為敏感的議題，無論在美國或歐盟皆是如此。相對於歐盟以共同體設計規則第8(2)條及第110(1)條，分別規範must-fit與must-match這兩類零備件，美國則是透過判決先例，從裝飾性（即功能性解釋）、耗盡原則、默示維修授權等法則處理零備件保護爭議。今年（2019）判決Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019)，即是涉及must-match零件，其中不僅逐一探討該等法則之適用，最終也揭示汽車零件供應商若想保障其營業利益，恐怕仍必須走上立法規範一途。

本案爭執之設計專利為福特汽車公司（Ford）使用於F-150卡車特定型號的引擎蓋設計專利（USD489299，299專利）以及頭燈設計專利（USD501685，685專利）。系爭設計發明人均擁有美術學士學位，並在聲明書中指出，由其全權規劃管控F-150卡車外觀設計，儘管最終設計需經工程師審核，但設計團隊基於美感創作並選定式樣的工程或功能上所需設計，其美感要素並未因此改變。

案件概述

汽車車體零件協會（the Automotive Body Parts Association, ABPA）先是在國際貿易委員會（International Trade Commission）遭到Ford指控其會員侵害299專利與685專利，該訴訟雖最終和解，但行政法官（administrative law judge）仍判定ABPA辯稱「Ford設計專利不具裝飾性」以及「依據專利權耗盡或允許維修理論係不具可執行性」係於法無據。ABPA繼而向地方法院訴請就299專利與685專利之無效性與或不可執行性作出確認判決（declaratory judgment），隨後動議請求作成簡易判決（summary judgment），但法院認為其已有效請求撤銷系爭設計專利，故予以拒絕。

儘管如此，法院最終仍依據聯邦民事訴訟規則第56(f)(1)條，在Ford未提出動議且ABPA不表示反對之情況下，主動（sua sponte）作成有利Ford之簡易判決，ABPA則據此提起上訴。其上訴主張大致分為兩個部分：「系爭設計專利之有效性」以及「耗盡原則與維修權利之適用」，本篇討論以前者為主，後者則留待次一篇處理。

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法院見解

法院首先敘明，受保護之設計必須具備「裝飾性」而非「主要功能性」，該設計所應用之物品必然具備實用性目的；至於以何種標準檢視是否純屬功能性，根據Ethicon案判決，法律上並未強制要求，得綜合多項事證加以判斷，但法院認為，替代設計仍是重要考量因素。對於ABPA挑戰系爭設計專利有效性所提出之各項質疑，法院均予以駁回，其理由分別如下：

美感上匹配並非功能性利益

ABPA聲稱消費者傾向更換能夠恢復卡車原始外觀的引擎蓋與頭燈，故與卡車美感上匹配（aesthetically match）之情形亦應屬於功能性利益（functional benefit），惟並未提供相關事證。

法院表示，縱使消費者偏好可與產品整體或部分搭配的特定設計，亦不得據此認定係純屬功能性，況且，並無任何判決先例將美感吸引力認定為功能類型之一。再者，近150年前的最高法院判決（Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)）即指出，設計專利制度旨在「保護獨特或與眾不同之產品外觀，以提高銷售價值並擴大需求」，而本案消費者既然偏好實現相同機械或實用性功能但外觀獨特的Ford零備件設計，足證該設計具備立法者欲賦予保護之市場優勢，換言之，ABPA主張實有悖於立法旨意。

不宜援引商標法之美感功能性法則

ABPA表示，雖未曾有設計專利案件援引商標領域之「美感功能性」法則，但請求法院在本案首開先例。根據判決先例，商標保護不得用以禁止競爭對手「使用重要產品成分」，例如具有重要非商標功能的顏色，或是禁止競爭對手「讓產品具備視覺魅力」，例如產品購買者可獲得有別於一望即知出處的某種視覺價值時，即不允許任何人以商標壟斷該價值。

然而，法院拒絕此主張。其認為，商標雖與設計專利有類似之處，但各有立法目的及保護制度：以商標而言，係准許永久獨占辨識來源（且無其他重要功能）之標誌，使企業承擔經營風險同時亦因產品品質及需求度而獲利，藉此促進市場競爭，因此，與特定來源無關或在辨識來源以外對消費者具獨立價值之實用性或美感性特徵，不得受商標保護，以避免永久抑制競爭；其制度考量顯然不同於賦予別具美感特徵一定期間保護之設計專利制度，是以，設計領域自不適宜援引美感功能性法則。





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