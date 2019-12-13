300家新創企業的幕後推手：時代育成計畫Garage+

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

時代基金會旗下新創育成加速器Garage+，從2015年起成立Startup Global Program以來，已經吸引超過60個國家、1450組團隊申請，每年底固定舉辦的OPEN HOUSE，剛在12月6日邀請28組新創團隊，包括15組國際團隊及13組台灣團隊展出，領域涵蓋健康醫療 、人工智慧、大數據應用、物聯網、智能設備、綠能科技。

時代基金會Garage+育成中心一年一度Open House在 12月6 日登場，今年Open House精選 28 組國內外優質新創團隊，從來自全球31 國、228 件Startup Global Program中，挑選出15組國際團隊及 13 組台灣團隊，領域涵蓋健康醫療 、人工智慧、大數據應用、物聯網、智能設備、綠能科技（今年參展團隊簡介請見：https://twepoch.org/OUzDH）。

表一、Garage+ Startup Global Program （資料來源：時代基金會） 分享 facebook

圖一、Garage+今年為新創企業舉辦的OPEN HOUSE。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

圖二、今年Startup Global Program邀請15組國際團隊來台參加Open House。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

圖三、今年有13組台灣團隊獲選Startup Global Program。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

時代基金會副執行長簡彣蓁指出，時代基金會由20個台灣企業支持下共同創立，成立至今近30年。時代基金會創辦人徐小波當年認為，亞太區域經濟以及華人經濟體勢將在全球經濟發展潮流中扮演舉足輕重的角色，若要發展華人經濟體，需要一個整合平台幫助台灣企業引進更多的資源，這樣的想法獲得國內20家企業認同，1991年3月時代基金會正式成立，會員企業服務、經濟政策與未來產業、人才教育是三大發展方向。由於徐小波與當時的麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School of Management)院長梭羅教授（Lester C. Thurow），兩人對於全球區域經濟整合發展的觀察不謀而合，雙方從此在管理與科技創新領域建立長期合作關係，時代基金會成立以後的第一個十年，就是專注於把MIT的技術資源帶進來給台灣產業。

圖四、時代基金會三大發展方向 （圖片來源：時代基金會三大方向） 分享 facebook

送給下一代的禮物：新創人才培育計畫

為了提升台灣人才的競爭力，時代基金會自1998年推出「學生實習旗艦計劃」、2003年啟動「國際青年創業領袖計劃」（YEF），並於2020年整合推出「Epoch School 時代學院」，歷年來已培訓逾3000名大學、研究生，形成跨領域、緊密連結的高素質人才社群；並於2007年正式成立國際級潛力人才社群「好人網」（Search for Talent）。簡彣蓁感性表示，「時代學院以創新、創業精神為核心，是這一代人給下一代的禮物。」

時代學院一路走來已經20年，過去分為創業計畫（YEF）和訓練產業分析的專業經理人計劃，YEF計畫每年到台灣各地舉辦說明會，招募200名19～24歲的在學學生，簡彣蓁表示，遴選資格不限科系、學生背景越多元越好，入選之後再將不同背景的學生打散組成新的團隊，利用基金會的資源培育一年時間，所有的課程都是在週末舉辦，在業師（Mentor)）的指導下進行團隊協作、從做中學，一年以後就算沒有創業，也可以建立人脈、找到職涯的導師，即便最後不走創業之路，也可以學習如何將自己當成一個事業經營的能力，為將來進入職場作準備。

Epoch School 2020年正式轉型

從過去的經驗中發現，新創團隊多半是技術背景出身，要往下走時需要專業人才的幫助，若讓專業經理人和新創團隊早一點認識，可以創造彼此更多的連結和合作火花，有鑑於台灣新創企業找人才不容易，時代學院將在2020年正式轉型Epoch School，將創業和專業經理人兩個計畫結合在一起，強調創業的實作計畫，一年之後若真的要創業，時代基金會會用Garage+的資源輔導6個月，除了提供免費的創業空間進駐，還會找各種業師來和團隊討論創業計畫；如果不創業，也可獲得進入新創或其他企業的實習機會。簡彣蓁強調，Garage+本身是一個開放的平台，不會直接投入資金或要求占股份，而是協助學生和新創企業尋找資源和募資，從學生計畫不一定會產出真正的創業團隊，主要是培養年輕學生「動手作」的興業家精神，但這20年來從學生計畫中衍生出的新創團隊至少有80家。

除了人才培育的學生計畫外，Garage+是時代基金會成立的創業社群，服務的是全職的創業家，由成功的創業人帶領新一代的創業人從育才到育成，讓早期創業公司，能順利組織團隊、募集資金並邁向成長和成功。Garage+除了擁有90 位國內外業師資源輔導新創企業，並連結國內外天使、種子及 A 輪資金投資夥伴，每年不定期舉辦 20 餘場主題課程、創投、創業家經驗分享及交流活動，以及至少3場國際級技術研討會，曾邀請 MIT 電腦暨人工智慧實驗室、醫學工程科學研究中心等教授來台。

簡彣蓁指出，在2008年的學生計畫中，有兩個學生出國比賽得了獎金，決定將獎金回饋給基金會幫助新創，Garage+因而誕生。一開始Garage+辦公室並不大，2014年才有了能讓最多20家新創團隊進駐的實體空間。Garage+旗下有國際性的Startup Global Program，從2015年開始一年分兩次從國外海選30個新創團隊來台灣，上半年是到Computex參展，讓新創團隊輪流值班，直接面對買家；下半年則是舉辦OPEN HOUSE。

Garage+能為新創企業作什麼？

今年下半年入選OPEN HOUSE的15組國際團隊，是從200件報名申請中選出的新創企業，目前都處於A輪融資到Pre-A輪融資階段，Garage+會根據新創團隊提出的需求，安排團隊和投資單位、企業、技術部門進行一對一會議，讓這些國際團隊重新認識台灣和台灣產業，進而和台灣產業有更深的合作和連結；若欲來台灣設立公司，Garage+也能提供人才推薦和相關協助。台灣部分是持續接受新創企業申請，今年OPEN HOUSE有13個台灣團隊，Garage+會每個月評估是否能提供合作和協助機會，符合資格可以實體或虛擬方式進駐Garage+的創業空間。新創團隊進入Garage+後，會討論進駐的時間長短，再設定每季要達成的目標。Garage+的育成業師來自技術、產業背景、投資等各個領域，都是非常資深的業界人士或連續創業家，因為認同時代基金會的理念而加入，Garage+固定會提供新創團隊與業師一對一的諮詢時間，提供比較深入的經驗交流。

簡彣蓁表示，從2014年至今已輔導超過300家新創團隊，募資成功率超過75％，產業比率以Big Data／電腦科學（35％）、物聯網／AR／VR／機器人／智慧裝置（27％）、數位醫療、醫療器材（24％） 最多，符合台灣現在產業趨勢。





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