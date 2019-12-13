台灣AI專利／台灣AI專利申請狀況：應用領域集中、本國申請人佔多數

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

以深度學習為核心的第三波人工智慧（Artifical Intelligence, AI），正逐步改造我們熟悉的各行各業。運輸、工業製造、零售、金融、法律服務……等，都已經看得到業者利用人工智慧重新設計服務或商品內容的例子。這是從「人工智慧」一詞問世幾十年以來，第一次出現的實際應用。

與此同時，AI相關的專利技術佈局，在這幾年也是愈發興盛。從申請資料就可以看出，AI的應用場景愈來愈廣、技術內容也是推陳出新，而且申請人國別也不限於傳統的技術輸出大國。換句話說，在即將到來的AI時代，產業贏家是誰，仍然是個未知數。

從經濟部智慧局（TIPO）在今年（2019）12月初公布的「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」中，不難看出這些趨勢。智慧局專利二組副組長李清祺表示，智慧局以「人工智慧」、「深度學習」、「神經網絡」、「機器學習」等關鍵字，對2018年的台灣專利申請案進行檢索，找出1,567件與人工智慧高度相關的專利案，再比照WIPO設定的技術、功能應用、應用領域三個面向，逐篇閱讀、分析。

AI專利應用集中製造業與生醫產業

以技術面向來說，1,567件裡，佔比最高的為「神經網路為應用核心」的31%。李清祺指出，神經網路（neural network）為深度學習的核心技術內涵，可以用來發展各種應用；若加計與神經網路相關的演算法（3%）以及硬體（11%），則完全符合落入深度學習技術的專利案佔比將高達46%（圖1）。「硬體這個部分比較特別，是WIPO的報告所沒有的，」他補充，AI所需的周邊硬體如運算晶片、電源供應、散熱…..等，都是台灣的優勢產業，使得台灣在硬體相關的專利申請表現上較為突出。

圖1：2018年台灣AI專利申請技術面向分布狀況 （資料來源：我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析，經濟部智慧局） 分享 facebook

至於功能面向和應用面向都較為集中。以功能面向來說，電腦視覺和預測分析兩項，分別有612件和360件；其餘的控制方法、語音處理…..等都不到百件（圖2）。而在應用面向，則是以工業與製造業、生命與醫療科學等為大宗，各有279件與193件（圖3）。

圖2：2018年台灣AI專利申請功能應用分布 （資料來源：我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析，經濟部智慧局（註：一申請案可能有數個功能應用）） 分享 facebook

圖3：2018年台灣AI專利申請前十大應用領域 （資料來源：我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析，經濟部智慧局（註：一申請案可能有數個應用領域）） 分享 facebook

如果進一步將上述三面向進行交叉分析，則我國AI專利的布局方向將更明顯。李清祺指出，如果以神經網路技術的專利為限，進行功能、應用的交叉分析，可以發現將「電腦視覺」用於「生命與醫療科學」和「工業與製造業」，是申請人最主要的專利布局方向（表1）；至於「預測分析的應用面向則較廣泛，包括「運輸」、「商業」、「金融業」的布局強度，都不亞於前述的兩個產業。若改從應用面向進行觀察，則可以發現「工業與製造業」和「生命與醫療科學」的功能集中度最高，而「個人裝置、計算與人機介面」，以及「商業」、「運輸」的功能面向較分散。

表1：2018年台灣AI專利申請中，以神經網路為核心技術的功能/應用交叉分析 （資料來源：我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析，經濟部智慧局） 分享 facebook





【詳細內容請見《北美智權報》250期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】