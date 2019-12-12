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東南亞投資正熱！賴苡安律師：新加坡留學成為法學人新選擇

2019-12-12 15:14北美智權報

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【賴苡安／勤業國際專利商標聯合事務所合夥律師】

Law, whether as a discipline or a profession, is in a state of flux.

法學，無論是作為一門學科或是作為一種專業，都處於日益更迭、瞬息萬變的狀態。作為新加坡管理大學（Singapore Management University ，簡稱SMU）第一位台灣法學碩士留學生，鑑於新加坡國家政經地位，我看到了留學的前瞻性和潛力！

我為什麼選擇新加坡留學？

近幾年來，我國政府持續推動新南向政策協助台商全方位布局印太地區，深化雙邊人才交流、產業流動、鼓勵企業前往東南亞發展，加上中國大陸經濟產業結構走向趨緩，關於投資、經濟、金融、新創等議題焦點已逐漸轉向東協經濟共同體（ASEAN），惟東南亞歷史背景與經濟發展狀況速度不一、語言文化差異等；新加坡為求國家發展生存，政府致力將新加坡打造成為亞洲之各種中心，例如：智慧財產權中心（IP Hub）、資訊中心（Data Hub）、金融科技中心（Fintech Hub）等，正日益成為亞洲知識基地的樞紐，而完善的智慧財產權制度、穩定的政局和普及的高品質教育，新加坡儼然成為東南亞之領頭羊和前進的敲門磚，是我決定到新加坡留學與工作的首要原因。

關於法學制度及比較法制度面，新加坡曾歷經英國殖民，其法律體系屬於英美法體系，留學過程中能夠快速讓台灣法學生了解大陸法系與英美法系比較法的異同；再者，相對於同質性高、國人較熟悉英、美、德、日等留學路線，台灣的法學前輩已深耕貢獻多年，後學能夠投入或研究有限；而留南洋的人數相對較少，故針對不同的國家政策制度、投資環境、金融方面的比較法學人材亦較為稀缺，留學於新加坡確實有助於拓展我回台執業的面向、增加了更多選擇上的可能性。

圖一、賴苡安律師選擇前往新加坡管理大學攻讀法學碩士。 （圖片來源：賴苡安提供）
圖一、賴苡安律師選擇前往新加坡管理大學攻讀法學碩士。 （圖片來源：賴苡安提供）
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SMU法學碩士學程教什麼？

新加坡管理大學成立於2000年，是除了新加坡國立大學以外的法學院。其碩士班學制結構可分為三種，第一種是一年的全修班（Full-Time），適合執業律師進修；第二種為兩年的在職專班（Part-Time），學程適合非法本科的跨領域人才進修；第三種為Dual LLM in Commercial Law學程，於英國倫敦Queen Mary University Law school（QMUL）與SMU修習共計16個月，不但能在短時間拿到雙碩士，且能沈浸不同的文化洗禮。

SMU碩士學程為專攻亞洲跨境商法和金融法，內容主要是以亞洲背景下跨境問題的監管機制、金融監管、合規、併購法、信託法、金融科技等新興議題和金融研究基礎，並針對探討新加坡，香港和大中華地區的及全球趨勢觀點討論「智慧財產權法與政策」、「資訊安全科技法」、「中國大陸合同法和商法」，在執業途中出國進修，有助於了解數位化及科技如何改變台灣及其他地區的金融服務以及借鏡。

SMU碩士班的課程有大量的小組或個人的演講和企劃，對於執業律師來說，該碩士課程與專業領域重疊相關的部分，可以透過這些Project來作更進一步的研究和演講練習，舉凡在ICT Law（Asian and Global Trends in Information Technology Law）的課程中，我以關鍵字、商標在網路的爭議為題（Keyword Advertising Disputes and Its Relationship with Domain Name Regime and Trademark law: Word Confusion）；在Financial Regulation in Singapore and Greater China課堂中，我們以各個新創的Fintech為主軸，討論支付寶在其他國家適法性問題及公司治理面向；Intellectual Property Law and Policy 中，以Law of confidence and privacy討論營業秘密隱私權資訊保護等等，這些課程本身符合我在執業期間的專業，但透過學術的洗禮，能夠對相關議題有全面且深入的了解。

（圖片來源：Wikipedia）
（圖片來源：Wikipedia）
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