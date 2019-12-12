律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

律師法修法已勢在必行，觀其挺進的態勢，料短期內極有可能完成三讀程序，而這也使得其他不同領域的專業人士憂心忡忡，原因在前期北美智權報《律師法修正草案的衝擊》一文已有簡單說明，這邊就不再贅述了。值得一提的是，在本刊律師法修正草案一文刊出後，有律師讀者就文章所述留言發表意見，認為有些人「看得懂中文，其實看不懂法律」，所以才會持反對意見；但筆者把其留言給另一位律師朋友看，卻對其留言持不同看法，這是十分有意思且值得討論的。此外，既然律師法修法已勢在必行，那要怎麼修才能對其他行業的衝擊減到最低，而不至於影響到其他專業人士的工作權？其他領域的專業人士又該如何因應以自保？有專業人士就此提出了相當具體的意見。

現在許多人對律師法修法的最大疑慮在於其修正草案127條及129條。

就127條的部分：「無律師證書者，除依法令執行業務外，經營法律諮詢或撰寫法律文件者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣40萬元以上200萬元以下罰金。」，針對此條，專利師公會理事長林宗宏表示：「草案立意為避免民眾受騙於無執照承攬法律業務者，立意良善，惟草案條文文字太籠統，若解釋過廣，變成專利師平時提供涉及專利或技術研發成果有關的智財諮詢，例如技術研發成果是否適合以專利權以外的於營業秘密、積體電路、著作權等法律加以保護，如在執業過程中提供了法律面的建議，可能就會落入草案第127條之罰則。」

A barrister on a mobile phone outside Southwark Crown Court; photo by Tom Morris at Wikimedia Commons 分享 facebook

為何會對其他行業從業人士帶來衝擊？ — 刑法原則之解讀

這一點在《律師法修正草案的衝擊》一文也有提及。但有李姓律師留言表示，持反對意見者，「都很明顯看不懂法條中所謂「依法令」這三個字吧……本身其他業務主管機關就可以以職權命令的方式，做出授益性職權命令，所以就很容易有了法令依據，反過來看，如果業務主管機關都無法透過職權命令審認你執行這項業務妥適性，那樣連國家都認證你不合格了，還要出來危害大眾嗎？另外一個層面是不能由職權命令來做的業務，那種形態的業務各不應容許在法律真空的情況下，讓未經核可的從業人員逕行為之。」但是，同為律師，看得懂法律條文，卻不認同李姓律師的看法。

該不願具名的律師表示，這與自由法治國家的基本原則不符。李姓律師強調的是「依法令」，認為其他業務主管機關可以以職權命令的方式，做出授益性職權命令，其他專業人士即很容易有了法令依據去從事業務，反之則是違法，但是法律的精神應該不是如此。法律的原則不是有了法令才能做，沒有法令依據就不能做；法律的原則是沒有禁止你不能做的原則上你都可以做，而不是有規定你能做你才可以做。舉個具體的例子：我們不用法令規定我們深夜時可以開車，在深夜時就可以自由開車；但法令規定防空演習時不能開車，有人在防空演習時開車，可能就要受罰。民法上也是如此，民法沒有規定什麼類型的契約才能簽署，所以人們享有隨著時代進步開創新形態的交易模式，只是這個交易或契約內容違反法律強制禁止規定者，契約才可能無效，甚至可能受罰。刑法領域更是如此，依據罪刑法定原則(no penalty without a law)，只要法律沒有文明規定構成犯罪行為者，無論是否有法律規定這個行為可以做，這個行為就不能說它違法甚至犯罪，這是大陸法系刑法學上的重要原則，也就是「法無明文規定不為罪，法無明文規定不處罰」，在中華民國刑法第一條即具規定此原則。

如果把上面的例子套到專利師或專利代理行業中，專利師對科技相關智財最為熟悉，像對於企業研發成果、製程技術相關的營業秘密、侵權訴訟等問題，專利師因為最具科技專業，常常面臨客戶於諮詢專利時一併要求提供意見，而目前法令沒有明令專利師、專利代理人不能提供專利相關或技術相關保護的諮詢，因此他們長期以來多多少少都有為客戶提供這方面服務，如今律師法修正草案127明令禁止，那不就是影響到他們的工作權嗎？如果照李姓律師的看法，智財領域的主管機關應以以職權命令的方式，做出授益性職權命令，但如果真的是這樣，相信百工百業都要動起來，包括會計師、建築師、醫師、藥劑師……等等，甚至連房仲業者，也必須依法令才能提供一些房屋租賃或買賣上的「法律諮詢」。如果沒有法令依據，會計師被客戶問到一些繼承法規或稅務法規、建築師被問到一些營造法令、專利師被問到藥事法上專利連結問題等等，都只能回答說：「你去問律師。」但，這些專業問題，像專利連結制度下，哪個藥品實施哪個專利、應該登載哪個專利哪個請求項，真的每個律師都比專利師了解？事實是很多有律師執照的人可能根本連專利說明書都看不懂，更遑論為客戶提供專利連結制度的分析。

再回到罪刑法定原則，林宗宏指出，依現行商標法規定，商標代理人並無資格限制，只要是自然人皆得為商標代理人，因此，專利師或專利代理人同時辦理商標業務，從申請至評定、異議，已行之有年。律師法修正草案一旦通過，目前從事商標業務又非律師者，可能會被認定違反草案第127條，這已衝擊整個專利商標代理產業，影響之大不可不慎。





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