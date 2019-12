律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

律師法修法已勢在必行,觀其挺進的態勢,料短期內極有可能完成三讀程序,而這也使得其他不同領域的專業人士憂心忡忡,原因在前期北美智權報《律師法修正草案的衝擊》一文已有簡單說明,這邊就不再贅述了。值得一提的是,在本刊律師法修正草案一文刊出後,有律師讀者就文章所述留言發表意見,認為有些人「看得懂中文,其實看不懂法律」,所以才會持反對意見;但筆者把其留言給另一位律師朋友看,卻對其留言持不同看法,這是十分有意思且值得討論的。此外,既然律師法修法已勢在必行,那要怎麼修才能對其他行業的衝擊減到最低,而不至於影響到其他專業人士的工作權?其他領域的專業人士又該如何因應以自保?有專業人士就此提出了相當具體的意見。

現在許多人對律師法修法的最大疑慮在於其修正草案127條及129條。

就127條的部分:「無律師證書者,除依法令執行業務外,經營法律諮詢或撰寫法律文件者,處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣40萬元以上200萬元以下罰金。」,針對此條,專利師公會理事長林宗宏表示:「草案立意為避免民眾受騙於無執照承攬法律業務者,立意良善,惟草案條文文字太籠統,若解釋過廣,變成專利師平時提供涉及專利或技術研發成果有關的智財諮詢,例如技術研發成果是否適合以專利權以外的於營業秘密、積體電路、著作權等法律加以保護,如在執業過程中提供了法律面的建議,可能就會落入草案第127條之罰則。」

為何會對其他行業從業人士帶來衝擊? — 刑法原則之解讀

這一點在《律師法修正草案的衝擊》一文也有提及。但有李姓律師留言表示,持反對意見者,「都很明顯看不懂法條中所謂「依法令」這三個字吧……本身其他業務主管機關就可以以職權命令的方式,做出授益性職權命令,所以就很容易有了法令依據,反過來看,如果業務主管機關都無法透過職權命令審認你執行這項業務妥適性,那樣連國家都認證你不合格了,還要出來危害大眾嗎?另外一個層面是不能由職權命令來做的業務,那種形態的業務各不應容許在法律真空的情況下,讓未經核可的從業人員逕行為之。」但是,同為律師,看得懂法律條文,卻不認同李姓律師的看法。

該不願具名的律師表示,這與自由法治國家的基本原則不符。李姓律師強調的是「依法令」,認為其他業務主管機關可以以職權命令的方式,做出授益性職權命令,其他專業人士即很容易有了法令依據去從事業務,反之則是違法,但是法律的精神應該不是如此。法律的原則不是有了法令才能做,沒有法令依據就不能做;法律的原則是沒有禁止你不能做的原則上你都可以做,而不是有規定你能做你才可以做。舉個具體的例子:我們不用法令規定我們深夜時可以開車,在深夜時就可以自由開車;但法令規定防空演習時不能開車,有人在防空演習時開車,可能就要受罰。民法上也是如此,民法沒有規定什麼類型的契約才能簽署,所以人們享有隨著時代進步開創新形態的交易模式,只是這個交易或契約內容違反法律強制禁止規定者,契約才可能無效,甚至可能受罰。刑法領域更是如此,依據罪刑法定原則(no penalty without a law),只要法律沒有文明規定構成犯罪行為者,無論是否有法律規定這個行為可以做,這個行為就不能說它違法甚至犯罪,這是大陸法系刑法學上的重要原則,也就是「法無明文規定不為罪,法無明文規定不處罰」,在中華民國刑法第一條即具規定此原則。

如果把上面的例子套到專利師或專利代理行業中,專利師對科技相關智財最為熟悉,像對於企業研發成果、製程技術相關的營業秘密、侵權訴訟等問題,專利師因為最具科技專業,常常面臨客戶於諮詢專利時一併要求提供意見,而目前法令沒有明令專利師、專利代理人不能提供專利相關或技術相關保護的諮詢,因此他們長期以來多多少少都有為客戶提供這方面服務,如今律師法修正草案127明令禁止,那不就是影響到他們的工作權嗎?如果照李姓律師的看法,智財領域的主管機關應以以職權命令的方式,做出授益性職權命令,但如果真的是這樣,相信百工百業都要動起來,包括會計師、建築師、醫師、藥劑師……等等,甚至連房仲業者,也必須依法令才能提供一些房屋租賃或買賣上的「法律諮詢」。如果沒有法令依據,會計師被客戶問到一些繼承法規或稅務法規、建築師被問到一些營造法令、專利師被問到藥事法上專利連結問題等等,都只能回答說:「你去問律師。」但,這些專業問題,像專利連結制度下,哪個藥品實施哪個專利、應該登載哪個專利哪個請求項,真的每個律師都比專利師了解?事實是很多有律師執照的人可能根本連專利說明書都看不懂,更遑論為客戶提供專利連結制度的分析。

再回到罪刑法定原則,林宗宏指出,依現行商標法規定,商標代理人並無資格限制,只要是自然人皆得為商標代理人,因此,專利師或專利代理人同時辦理商標業務,從申請至評定、異議,已行之有年。律師法修正草案一旦通過,目前從事商標業務又非律師者,可能會被認定違反草案第127條,這已衝擊整個專利商標代理產業,影響之大不可不慎。





