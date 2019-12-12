親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

獨／謝和弦認離婚、偷吃直播主 「永遠單身，不敢再結婚」

疑心肌梗塞捷運站口昏倒頭撞梯 北市刑大警官不治

UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019-12-12 10:56北美智權報

分享
【李秉燊／美國杜克大學法學院訪問學者】

2019年10月22日，USPTO發布一項法規制定建議通知，欲將Aqua Prods., Inc. v. Matal全院聯席判決有關更正請求項是否具有專利有效性的舉證責任意見，明文規定於聯邦規則彙編。本文將簡介美國 IPR程序中「修改動議」（MTA）程序中，舉證責任分配的議題和該明文規定將有利專利權人的可能性。

MTA程序中舉證責任分配的議題起源

自2012年9月，美國以《2011年Leahy-Smith美國發明法案》（AIA法案）於USPTO行政體系下建立「專利審判及上訴委員會」（PTAB），創設帶有公眾審查色彩的「多方複審」（IPR）等複審程序後，PTAB對於IPR程序中的「修改動議」（Motion to Amend，MTA），一直以來均要求提出MTA的專利權人應負擔其更正請求項（或稱替代項，substitute claim）具有專利有效性的舉證責任（burdens of persuasion）。

然而，CAFC在2017年10月Aqua Prods., Inc. v. Matal全院聯席判決（Aqua Products案）依美國專利法第316條第(e)項規定，在IPR程序中立案申請人（petitioner）應負系爭專利無效之舉證責任的規定，認為上述「MTA之舉證責任分配亦應由立案申請人舉證，證明所請更正的請求項無效」，而非如PTAB要求專利權人須舉證證明更正的請求項有效的見解。因此，自Aqua Products案後，PTAB即遵循該案見解要求立案申請人亦應在MTA程序負擔證明所請更正的請求項無效。

Aqua Products案見解改變後MTA結果之異同

承上所述，AIA法案賦予專利權人提出MTA以更正專利的權利。但由於在Aqua Products案之前，PTAB要求專利權人須舉證證明更正的請求項有效，專利權人鮮少成功獲得PTAB核准其MTA。依USPTO官方所公佈的實證數據顯示，自AIA法案施行的2012年9月16日至Aqua Products案的2017年10月5日中，PTAB所裁決的170件MTA中，僅有不到8.24%的成功率（更正請求項部分核准占5.3%，全數核准者更不到3%）；而在Aqua Products案之後，即2017年10月5日至2019年10月24日，舉證責任轉換至IPR程序的立案申請人身上，因此專利權人MTA的成功率大幅提升至22.24%（更正請求項部分核准占6.3%，全數核准者大幅提升至15.9%）。

UPSTO欲明定IPR申請人應負擔更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019年10月22日，USPTO即針對上述議題發布法規制定建議通知（Notice of proposed rulemaking，NPRM），欲將其明文定於聯邦規則彙編37 C.F.R. § 42.121和37 C.F.R. § 42.122條第(d)項。

其中，該項新增規定包含：第(1)款，提出MTA的專利權人應以優勢證據（preponderance of evidence）證明「所請更正請求項的替代項新增數目為合理」、「替代項不得加入新實質內容（new matter）以實質擴大或變更申請專利範圍」、「替代項必須為說明書所支持」等美國專利法第316條和326條所規定的基本要件。第(2)款，IPR程序的立案申請人則應舉證系爭替代項不具專利有效性要件。第(3)款，若有未符合上述兩款規定的情形，PTAB可在符合司法利益（interests of justice）的情況下，依兩造所呈的證據裁量是否准許更正。

由此可知，美國USPTO在聯邦規則（其法律位階相當於台灣的施行細則）中未來不僅明文規定IPR程序的立案申請人則應負擔專利權人所請更正的請求項不具專利有效性的舉證責任，亦明確專利權人在提出更正之MTA時，應符合替代項新增數目為合理、不得實質擴大或變更申請專利範圍和替代項必須為說明書所支持等專利法規定。


【詳細內容請見《北美智權報》250期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56

專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

2019-12-12 10:56

律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

2019-12-12 10:56

2019特許行政年次報告書-產業技術發展脈動的預報資訊？！

2019-12-12 10:56

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

2019-11-28 15:21

包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

2019-11-28 15:21

歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21

律師法修正草案的衝擊

2019-11-28 11:18

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

香港新專利制度12月19日生效 2種專利可經由3種途徑取得

2019-11-18 13:14

智財權和共享經濟之間：專利應該保護還是開放？

2019-11-18 11:11

從法國PACTE法案看「自動駕駛汽車」發展

2019-11-18 11:11

非洲商標專題／機會篇：加速成長中的非洲 不能再錯過

2019-11-18 11:11

第12屆兩岸專利論壇聚焦新興科技 5G及AI議題交流熱絡

2019-11-15 15:39

網路直播、拍短片 會侵害著作權嗎？

2019-11-15 15:39

水能載舟 亦能覆舟：如何防範物聯網資安風險？

2019-11-15 15:39

智財保護核心之轉移-以日本食品業的布局歷程為例

2019-11-15 15:39

幾項印尼專利制度之相關特殊規定

2019-11-15 15:39

金融科技發明之進步性問題初探

2019-11-15 09:00

臺灣與中國專利相關規範修法簡介

2019-11-15 09:00

設計之純功能性問題：重溫Best Lock案判決見解及不同意見書

2019-11-15 09:00

資訊產業中第09類與42類商標申請考量

2019-11-15 09:00

大陸互聯網工作人員涉「受賄罪」：阿里人數多、百度金額大、騰訊量刑高

2019-11-14 15:31

2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點

2019-11-14 15:30

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top