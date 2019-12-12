專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

專利師公會成立10周年，首度發表《2020智財建言白皮書》，具體針對台灣專利問題提出4大問題及10大建議，其中重中之重為活化智財、建立專利營運平台，及推動無形資產融資。專利師公會理事長林宗宏表示，專利師公會並不是把白皮書交給相關單位之後就了事，而是會針對每一項問題及建議定期追蹤檢討，《2020智財建言白皮書》只是一個開始。

據經濟部智慧財產局之年報統計資料，截至201９年第３季為止，台灣發明專利申請件數較同期成長11%，同時企業申請件數已連續4季呈現正成長。但對比央行公布的智慧財產權使用費收支狀況，台灣的智財權收支每年「赤字」高達六百億到上千億新台幣。由此可看台灣企業空有許多IP與技術，但藉IP所產出的經濟收益卻有限。專利師公會表示，原因在於台灣企業多半依舊仰賴國外技術，淪為代工；另一方面許多新創產業則是空有好的研發專利與技術，卻缺乏創業最重要元素：「錢」。根據經濟部中小企業處統計，高達九成新創公司於創業一年內倒閉。從台灣專利申請現況來看，也彰顯台灣政府在鼓勵及培植新創事業上，仍有許多尚待改善的空間。

專利師公會指出，今年8月台灣首度有三家新創公司（分別為亞拓醫療器材、博信生物科技、以及瓏驊科技）運用IP無形資產申請融資成功，翻轉過去需靠信貸爭取融資的困境，為台灣新創市場開啟一道新的希望，成為台灣第一宗專利融資案。為此，專利師公會特於12月11日召開【2020智財建言發表會】，期待以發表白皮書方式，向政府相關部門反映專利師公會意見，並針對台灣專利現況提出四大問題：(1) 法制不夠完備、(2) 審查不夠人本、(3) 政策不夠前瞻、(4) 活化不夠紮根；專利師公會建議從優化專利法制、審查制度品質、擬定AI智財服務，並建立智慧財產權運營平台制度，加強推動無形資產融資業務，與政府共同攜手打造適合我國專利產業長期投資與經營發展的環境，以維持台灣企業的市場競爭力。

專利師公會成立10周年暨《2020智財建言白皮書》發表會出席貴賓，從左到右：台灣中小企業銀行企業金融部副理施國財、工研院技術移轉與法律中心產業智財發展組副組長翁國曜、中華民國專利師公會理事長林宗宏、台大管理學院個案中心執行長許文馨、中小企業信用保證基金直接保證部經理林鈺紹。 （攝影：李淑蓮） 分享 facebook

透過IP向銀行申請融資 提升學界研發成果專利申請意願

促進產學合作提升台灣企業升級轉型

台灣的專利產出除了一般企業外，各大專院校也貢獻良多。但不同於美國，在台灣，這些產出專利的頂尖大學幾乎都是國立大學，教授們的研發成果由學校持有專利權，但大部分學校技轉中心的職員目前普遍已被各項行政事務佔據大部分工作時間，未能有效發揮技轉職能，因此許多學校專利並未成功授權、移轉，或是主張權利。另外各大專院校專利申請熱度下降，學校對教授的補助金額減少是一個原因。

由於學校教授平常忙於研究，而申請專利關卡繁雜，加上專利檢索非本職學能，即便申請成功，多半專利也並未能夠成功授權或轉移所用，如果能夠將研發技術成果直接向銀行貸款補助金，應能大大提升學校或教授的申請意願，活絡專利市場，促進產學合作，提升台灣企業能力升級。

十大建議

林宗宏指出，目前台灣智財問題面臨專利師考用狀況嚴重落差、專利審查品質仍待提升、欠缺因應AI技術發展之智財前瞻政策、沒有一套完整專利活化平台、欠缺政府資源的挹注；反觀日本、韓國在推動智財權努力下的成果，建議台灣應借鏡日韓，從制度面、人才需求、產官學界鏈結等方面做全面性的提升，並且提撥專利推廣基金，作為國家專利戰略的短中長期發展，期望透過這次的白皮書建言，能夠讓各界關注重視專利的重要。

依據台灣專利現況，公會於《2020智財建言白皮書》提出十大建議改善措施，包括：

優化專利法制：包括程序審查、實體審查、活化專利及加強保護四個面向，共有9個具體建議。 完備專利師法制：修正專利師考試資格及考科；開放執業型態，包括異業結合、法人事務所；完備專利師業務範圍；調整在職進修規定；規劃專利師執業保險。 推動成立專利推廣基金：以每年專利規費歲入百分二十至三十、政府循預算程序之撥款以及基金之孳息作為基金來源。 研擬AI智財保護政策：釐清權利歸屬、侵權責任、保護策略。 優化專利審查品質：加強覆核、落實檢索、廢除外審。 推動智財活化制度：建立智財運營平台、推動無形資產融資、大學技轉公司化、開發專利保險。 訂定專利權評價指南：專法明定評價面向、技術性質、技術狀態及法律狀態。 強化專利資訊服務：推動AI分類、AI檢索、開放公共服務。 建立海外專利援助機制：推動海外專利訴訟保險制度。 深化智慧財產權國際交流合作：整合民間力量共同推動、成立智財專業智庫。





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