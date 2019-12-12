親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

獨／謝和弦認離婚、偷吃直播主 「永遠單身，不敢再結婚」

疑心肌梗塞捷運站口昏倒頭撞梯 北市刑大警官不治

專利師公會首度發表《智財建言白皮書》：提出台灣專利四大問題與十大建議

2019-12-12 10:56北美智權報

分享
【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

專利師公會成立10周年，首度發表《2020智財建言白皮書》，具體針對台灣專利問題提出4大問題及10大建議，其中重中之重為活化智財、建立專利營運平台，及推動無形資產融資。專利師公會理事長林宗宏表示，專利師公會並不是把白皮書交給相關單位之後就了事，而是會針對每一項問題及建議定期追蹤檢討，《2020智財建言白皮書》只是一個開始。

據經濟部智慧財產局之年報統計資料，截至201９年第３季為止，台灣發明專利申請件數較同期成長11%，同時企業申請件數已連續4季呈現正成長。但對比央行公布的智慧財產權使用費收支狀況，台灣的智財權收支每年「赤字」高達六百億到上千億新台幣。由此可看台灣企業空有許多IP與技術，但藉IP所產出的經濟收益卻有限。專利師公會表示，原因在於台灣企業多半依舊仰賴國外技術，淪為代工；另一方面許多新創產業則是空有好的研發專利與技術，卻缺乏創業最重要元素：「錢」。根據經濟部中小企業處統計，高達九成新創公司於創業一年內倒閉。從台灣專利申請現況來看，也彰顯台灣政府在鼓勵及培植新創事業上，仍有許多尚待改善的空間。

專利師公會指出，今年8月台灣首度有三家新創公司（分別為亞拓醫療器材、博信生物科技、以及瓏驊科技）運用IP無形資產申請融資成功，翻轉過去需靠信貸爭取融資的困境，為台灣新創市場開啟一道新的希望，成為台灣第一宗專利融資案。為此，專利師公會特於12月11日召開【2020智財建言發表會】，期待以發表白皮書方式，向政府相關部門反映專利師公會意見，並針對台灣專利現況提出四大問題：(1) 法制不夠完備、(2) 審查不夠人本、(3) 政策不夠前瞻、(4) 活化不夠紮根；專利師公會建議從優化專利法制、審查制度品質、擬定AI智財服務，並建立智慧財產權運營平台制度，加強推動無形資產融資業務，與政府共同攜手打造適合我國專利產業長期投資與經營發展的環境，以維持台灣企業的市場競爭力。

專利師公會成立10周年暨《2020智財建言白皮書》發表會出席貴賓，從左到右：台灣...
專利師公會成立10周年暨《2020智財建言白皮書》發表會出席貴賓，從左到右：台灣中小企業銀行企業金融部副理施國財、工研院技術移轉與法律中心產業智財發展組副組長翁國曜、中華民國專利師公會理事長林宗宏、台大管理學院個案中心執行長許文馨、中小企業信用保證基金直接保證部經理林鈺紹。 （攝影：李淑蓮）
分享

透過IP向銀行申請融資 提升學界研發成果專利申請意願
促進產學合作提升台灣企業升級轉型

台灣的專利產出除了一般企業外，各大專院校也貢獻良多。但不同於美國，在台灣，這些產出專利的頂尖大學幾乎都是國立大學，教授們的研發成果由學校持有專利權，但大部分學校技轉中心的職員目前普遍已被各項行政事務佔據大部分工作時間，未能有效發揮技轉職能，因此許多學校專利並未成功授權、移轉，或是主張權利。另外各大專院校專利申請熱度下降，學校對教授的補助金額減少是一個原因。

由於學校教授平常忙於研究，而申請專利關卡繁雜，加上專利檢索非本職學能，即便申請成功，多半專利也並未能夠成功授權或轉移所用，如果能夠將研發技術成果直接向銀行貸款補助金，應能大大提升學校或教授的申請意願，活絡專利市場，促進產學合作，提升台灣企業能力升級。

十大建議

林宗宏指出，目前台灣智財問題面臨專利師考用狀況嚴重落差、專利審查品質仍待提升、欠缺因應AI技術發展之智財前瞻政策、沒有一套完整專利活化平台、欠缺政府資源的挹注；反觀日本、韓國在推動智財權努力下的成果，建議台灣應借鏡日韓，從制度面、人才需求、產官學界鏈結等方面做全面性的提升，並且提撥專利推廣基金，作為國家專利戰略的短中長期發展，期望透過這次的白皮書建言，能夠讓各界關注重視專利的重要。

依據台灣專利現況，公會於《2020智財建言白皮書》提出十大建議改善措施，包括：

  1. 優化專利法制：包括程序審查、實體審查、活化專利及加強保護四個面向，共有9個具體建議。

  2. 完備專利師法制：修正專利師考試資格及考科；開放執業型態，包括異業結合、法人事務所；完備專利師業務範圍；調整在職進修規定；規劃專利師執業保險。

  3. 推動成立專利推廣基金：以每年專利規費歲入百分二十至三十、政府循預算程序之撥款以及基金之孳息作為基金來源。

  4. 研擬AI智財保護政策：釐清權利歸屬、侵權責任、保護策略。

  5. 優化專利審查品質：加強覆核、落實檢索、廢除外審。

  6. 推動智財活化制度：建立智財運營平台、推動無形資產融資、大學技轉公司化、開發專利保險。

  7. 訂定專利權評價指南：專法明定評價面向、技術性質、技術狀態及法律狀態。

  8. 強化專利資訊服務：推動AI分類、AI檢索、開放公共服務。

  9. 建立海外專利援助機制：推動海外專利訴訟保險制度。

  10. 深化智慧財產權國際交流合作：整合民間力量共同推動、成立智財專業智庫。


【詳細內容請見《北美智權報》250期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56

UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019-12-12 10:56

律師法修法草案文字太籠統導致解釋過廣 宜納各方意見謹慎行之

2019-12-12 10:56

2019特許行政年次報告書-產業技術發展脈動的預報資訊？！

2019-12-12 10:56

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

2019-11-28 15:21

包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

2019-11-28 15:21

歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21

律師法修正草案的衝擊

2019-11-28 11:18

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

香港新專利制度12月19日生效 2種專利可經由3種途徑取得

2019-11-18 13:14

智財權和共享經濟之間：專利應該保護還是開放？

2019-11-18 11:11

從法國PACTE法案看「自動駕駛汽車」發展

2019-11-18 11:11

非洲商標專題／機會篇：加速成長中的非洲 不能再錯過

2019-11-18 11:11

第12屆兩岸專利論壇聚焦新興科技 5G及AI議題交流熱絡

2019-11-15 15:39

網路直播、拍短片 會侵害著作權嗎？

2019-11-15 15:39

水能載舟 亦能覆舟：如何防範物聯網資安風險？

2019-11-15 15:39

智財保護核心之轉移-以日本食品業的布局歷程為例

2019-11-15 15:39

幾項印尼專利制度之相關特殊規定

2019-11-15 15:39

金融科技發明之進步性問題初探

2019-11-15 09:00

臺灣與中國專利相關規範修法簡介

2019-11-15 09:00

設計之純功能性問題：重溫Best Lock案判決見解及不同意見書

2019-11-15 09:00

資訊產業中第09類與42類商標申請考量

2019-11-15 09:00

大陸互聯網工作人員涉「受賄罪」：阿里人數多、百度金額大、騰訊量刑高

2019-11-14 15:31

2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點

2019-11-14 15:30

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top