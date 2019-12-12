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輸入法專利大戰塵埃落定，歷時四年搜狗勝百度

2019-12-12 10:56北美智權報

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【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

塵埃落定，搜狗獲勝。

備受關注的搜狗和百度之間的輸入法專利大戰，在前後歷時四年之後，以搜狗一方獲勝畫上了階段性句號。

截至目前，在搜狗起訴百度輸入法專利侵權的17件涉案專利中，搜狗最終實現3件專利一審勝訴、1件專利二審勝訴，剩餘2件正在審理中；而在百度起訴搜狗輸入法專利侵權的10件涉案專利中，百度無一勝訴記錄。

看到這個結果，搜狗CEO王小川及其輸入法團隊成員，想必心情是複雜的，一方面，搜狗輸入法技術創新實力最終得到了法院的認可和保護，另一方面，創新保護的現實困難和司法救濟的週期時長恐怕也是超預期了。

回顧和總結這場曠日持久的輸入法專利大戰，從搜狗發起淩厲攻勢，到百度全力反擊，在合計近30項涉案專利中，雙方在你來我往之間恐怕發生了近50次訴訟較量。

那麼，對於這個有著「互聯網領域專利第一戰」稱號的全面較量，不論是搜狗、百度，抑或其他互聯網公司，應該從中汲取哪些寶貴經驗或教訓呢？

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搜狗專利圍剿百度：亮出17件專利，最終實現三案勝訴

搜狗與百度之間這場曠日持久的專利大戰，率先「亮劍」的是搜狗一方。

2015年10月，搜狗將百度訴至北京知識產權法院，訴稱百度旗下的「百度輸入法」產品侵犯了由其所享有的8項與輸入法技術相關專利，要求賠償人民幣（下同）8000萬元。

2015年11月，搜狗又將百度分別訴至北京知識產權法院、上海知識產權法院及上海市高級人民法院，訴稱百度輸入法侵犯其享有9項專利權，並提出1.8億元的賠償請求。

總的來看，當時搜狗訴百度專利侵權的系列案件，呈現「時間短、案件多」的特點，從某種程度上也展示了搜狗對自身在輸入法領域的技術自信。

但是，面對搜狗發起的淩厲專利攻勢，百度也積極應對。

搜狗據以起訴的17件涉案專利，百度都提起了專利無效宣告請求。

在專利無效宣告審理環節，搜狗據以起訴的共計十七件專利中，在經歷第一次無效宣告審理後，有七件專利被維持有效，五件專利被判部分無效，五件被判全部無效。專利被判全部無效率總體占比為29.4%。

值得一提的是，包括「一種輸入過程中刪除信息的方法及裝置」等在內的多件搜狗輸入法專利，百度提起了兩次以上專利無效宣告請求。

在部分案件經歷兩次以上專利無效程序後，搜狗據以起訴的共計十七件專利中，仍有六件專利被維持有效，四件專利被判部分無效，七件被判全部無效。專利被判全部無效率總體占比為41.2%。

而在繼續進行侵權訴訟程序的案件中，就3件輸入法專利，搜狗實現一審勝訴，並在涉案專利為「一種輸入過程中刪除信息的方法及裝置」的案件中，實現了二審終審勝訴。

百度專利反擊搜狗：拿出10件專利，可惜無一勝訴記錄

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在搜狗起訴百度輸入法專利侵權一年之後，百度開始了全面反擊。

2016年10月，百度將搜狗訴至北京知識產權法院，訴稱搜狗旗下「搜狗拼音輸入法」、「搜狗手機輸入法」侵犯了百度輸入法多達10項技術專利，要求搜狗賠償共計1億元。

總體來看，在搜狗與百度之間的輸入法專利大戰中，百度屬於典型的防守反擊。

在2015年，百度的重心放在防守上，而在2016年才採取了更為直接的反擊策略。

在專利無效宣告審理環節，百度據以起訴的共計十件專利中，在經歷第一次無效宣告審理後，四件被判全部無效，兩件被判部分無效，四件專利被判有效，涉案專利被判全部無效率為40%。

此外，搜狗也對部分專利提起兩輪及以上專利無效宣告請求，百度最終被判全部無效的涉案專利高達六件。專利被判全部無效率總體占比為60%。

可以看到，搜狗據以起訴的專利被判全部無效率僅29.4%或41.2%，而百度據以起訴的專利被判全部無效率高達40%或60%，百度有關輸入法專利的穩定性明顯較差。

而在百度被判有效和部分有效的4件涉案專利中，法院均認定搜狗輸入法未落入百度主張的涉案專利權利要求的保護範圍，駁回了百度的訴訟請求。

簡單說，百度據以起訴的專利，雖然有四件獲得了一審判決結果，但一審判決結果以百度敗訴、搜狗勝訴暫告一段落。


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