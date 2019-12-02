同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

2018年第四季，全球景氣因為中美貿易戰全面降溫，美國FED、歐洲ECB、中國人行、澳洲央行等多國央行不約而同執行多次降息、調降存款準備率或寬鬆貨幣政策，採取非常鴿派的貨幣政策，目的就是為了拉抬經濟。但在打了特效藥之後，反映在中、美上的效果卻大不相同，尤其前者還有豬瘟帶來的食物物價飆漲問題，經濟前景相當不樂觀。

因為中國和美國對彼此提高關稅，全球許多企業的投資計劃和生產進度都改為保守策略，但隨著時間來到2019年第四季，許多經濟數據其實應該受惠於2018年同期的低基期效應，要逐漸好轉才是，加上央行們釋放了大量的資本流動性，或多或少會有一些正面效果。

圖1：2019年9月止，美國實質個人可支配所得和民間消費支出 （資料來源：https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/directors_charts/global_all.pdf） 分享 facebook

圖2：2019年10月止，美國ISM新訂單指數和PMI、NMI （資料來源：https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/directors_charts/global_all.pdf） 分享 facebook

美國的製造業在2019年前三季，仍然維持相當低迷的狀態，非製造業也受到一些影響，但沒有製造業那麼嚴重。10月的統計數據有所反彈，扣除通貨膨脹後的實質個人可支配所得，一年來還是穩定維持在3%以上的年增率，美國人的民間消費也沒有縮手，一年來的消費擴張大部分時間維持在3%以下，美國人並沒有透支消費的情況，民間消費的成長動能還在。

美國：民間消費、就業狀況仍然相當樂觀

圖3：2019年11月底止，美國初領失業救濟金人數（千人） （資料來源：https://tradingeconomics.com/） 分享 facebook

圖4：2019年10月底止，美國失業人口（千人） （資料來源：https://tradingeconomics.com/） 分享 facebook

只要民間消費動能還在，就業市場表現自然不會太差。美國失業人口依然保持長期下降的趨勢，沒有因為中美貿易戰，失業人口大幅上升的情況出現，初領失業救濟金維持在22萬左右，仍然是1970年以來的相對低水位，美國就業市場沒有任何衰退的徵兆。

圖5：2019年9月底止，美國零售銷售年增率（%） 分享 facebook

圖6：2019年9月底止，美國所有車輛銷售（百萬輛） 分享 facebook

不過，零售消費受到基期影響就很明顯，不過接下來至少一季的時間，零售銷售的基期會走弱，所以零售銷售年增率很有機會轉為樂觀。車輛銷售維持相對穩定，畢竟對美國人來說，汽車是很必備的代步工具，截至2019年11月為止，美國汽車銷售沒有受到太大的負面衝擊。

圖7：2019年10月底止，美國通貨膨脹率（%）、和扣除食物與能源的核心商品類通膨（%） 分享 facebook





【詳細內容請見《北美智權報》249期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】