從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

電子材料是高度客製化的產業，全球以日本為首，韓國與中國大陸均積極投入，台灣雖有許多全球排名前三大的電子產業，但電子材料產業起步較元件產業稍晚，台灣半導體也依賴海外原料，由於日本、韓國、大陸之間的競爭日益激烈，提升自製率將是電子產業自主化的重要關鍵。

2020年全球電子材料市場規模將達1383億美元

電子材料包括半導體材料、構裝材料、PCB材料、鋰電池材料、太陽光、LCD、觸控和OLED材料，所有和資訊、通訊、消費性、車用電子相關的終端產品，所用到的零組件及製作零組件所需的材料，都是所謂的電子材料。根據工研院產科國際所統計，自2016年以來，電子材料全球市場規模每年皆超過1100億美元，且需求持續成長中，雖然電子材料比不上終端產品的市場規模，但因依客戶高度客製化而具有重要性，預估2020年產值將達1383.8億美元。

圖一、電子材料全球市場 （資料來源：工研院產科國際所） 分享 facebook

工研院產業科技國際策略發展所材料研究部經理張致吉指出，電子材料是進入障礙高、學習曲線長的產業，由於產業基礎架構仍不完整，且市場規模終端市場相比較小，只是元件成本的一部份，加上許多材料的依存度很高，若基礎科學或是擁有的資源不夠，只能靠其他國家進口。在電子材料這個領域中，材料或元件供應商比較難改用其他品牌材料，因為客戶會指定使用的品牌。另一方面，下游終端供應商為維持產品的穩定度，通常也非常重視品牌供應，加上材料生產技術層次高、認證期長，偏偏占終端產品成本比重低，因此對於穩定性的要求非常高，有品牌的產品基本上不易被取代；電子材料的市場和技術資訊也較不透明，客戶於對材料的選擇權相對較低。

張致吉分析，目前日本、韓國、台灣、大陸都積極投入電子材料領域，對於台灣廠商來說，電子材料是最基本、該放在自己口袋，保有競爭力的基石。反過來看中國大陸，很多半導體廠商前往大陸設廠組裝，剛開始還是仰賴日本、台灣進口電子材料到大陸，在這種情況下，大陸也希望增加電子材料的自主性，以提升競爭力。日本在終端家電產品市占率開始式微下，電子材料產業被視作日本產業的最後防線；韓國因為內需夠大，尚有自主化優勢。

2018年全球關鍵電子材料產值約1067億美元（不含耗材或其他材料），在半導體材料、半導體構裝材料、PCB材料、液晶顯示器材料、太陽能電池和鋰電池這六大類材料產品中，除了顯示器材料和太陽能電池材料為負成長外，其他的電子材料都在成長中，其中又以半導體、構裝和PCB材料的下游需求最大。亞洲則是電子材料需求的龍頭，全球超過半數需求都在亞洲，從2010年至今，美國和歐盟的需求呈現下滑，中國大陸的市場成長最快、韓國和台灣也是正成長，日本對於電子材料的需求因挪到東南亞其他國家而下降。

圖二、近三年全球電子材料市場規模 （資料來源：工研院產科國際所） 分享 facebook

台灣電子材料產值快速成長中

台灣方面，2017年電子材料產值已超過新台幣6000億元並快速成長中，近三年台灣電子材料產業的年成長率是3.2％，大於2018年的經濟成長率2.63％，唯有能源材料和LCD兩項今年預估是衰退。張致吉進一步說明，半導體材料的複合年均增長率是10.4％、構裝材料為6.5％，這兩大領域的成長最高，主因新世代終端產品多樣化，讓半導體和構裝材料需求不斷；又自2017年起，太陽能市場趨於飽和，加上政府補助政策趨緩，造成能源材料成長動能不佳。LCD材料產業雖自製率不低，但因去年下游終端產品需求減少，台灣市場有逐年下滑現象，不過2018年海外業績仍有微幅成長。整體而言，因中美貿易戰影響，國際市場對於落實5G通訊稍有延遲，但高頻用電子材料市場成長是明確的。

圖三、台灣電子材料產值 （資料來源：工研院產科國際所） 分享 facebook





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