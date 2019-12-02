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專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

專利的數量指標，例如申請量、授證量……等，北美智權報的讀者應該都相當熟悉了；但專利的品質該如何定義、衡量，恐怕就莫衷一是了。然而，專利品質的好壞，卻對侵權訴訟、授權談判等維權活動至關重要。

對企業來說，不論技術研發的成果再怎麼亮眼，如果無法形成高品質的專利資產，商業價值難免被打折扣，企業持續投入研發、專利申請的意願也必然降低。這一點，對於執全球專利牛耳地位的美國來說，感受最為深刻。

即使無法直接定義專利品質，但從專利制度的運作狀況，還是可以得到一些有意義的觀察結果。根據USPTO的統計，在申請階段，包括第一封官函（OA）平均所需期間，以及審查平均所需期間兩項指標，在過去五年都呈現明顯下降。其中，下降幅度最明顯的就是審查平均所需期間，從2014年的27.4個月減少至2018年的23.8個月（圖1），意味著美國專利的申請者，取得專利權平均所需的時間已經不到兩年，而且未來這個指標應該只會持續減少。

現在平均不到兩年時間，就能獲證美國專利

圖1：近年來美國專利審查所需時間變化 （資料來源：USPTO）
圖1：近年來美國專利審查所需時間變化 （資料來源：USPTO）
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審查所需期間縮短，讓申請人可以及早取得專利，當然是好事一樁；然而，如果審查人員的能量沒有對應提升，專利的含金量就容易出現問題。從PTAB（專利初審與上訴委員會）的審理結果也不難看出，許多在法院據以提出侵權訴訟的專利，都在IPR（多方複審）程序中被撤銷確定。換句話說，有許多成功獲證的專利，其實一開始根本就不應該被核准。

如果審查人員因為種種因素導致把關不嚴，不但會使品質低落的專利量增加，連帶也會使專利制度的權威性受損。因此，今年10月底，美國參議院就舉辦了一場名為「如何防堵低品質」的研討會，請來實務界與學術界代表獻策。其中，有人認為應該加強審查人員對於先前技術的掌握能力，但也有人提出更大膽的觀點，認為專利品質低落其實歸因於現行的USPTO收入結構。

微觀面：審查時應參考更多先前技術

專利必須是一項前所未見的新發明，才算具備新穎性，而專利審查人員最重要的工作內容，就是將申請標的與所有的先前技術（prior art）相比對，以確認新穎性是否存在。「雖然現在大家關於專利性的討論焦點都是適格性問題，但對實務來說，先前技術才至關重要，」Santa Clara大學法學院教授Colleen Chien發現，在非專利文獻（Non Patent Literature, NPL）的使用上，審查人員的採用比例只有13%，遠遠不及PTAB的41%，以及IDS的66%。換句話說，正因為審查階段對先前技術的掌握不夠全面，才使得後續的PTAB審理成為專利殺手。

「我們的審查人員，對於先前技術的掌握能力應該再加強，」由於技術研發已經是全球企業的主要活動之一，Crowell & Moring LLP律師事務所合夥人Teresa Stanek Rea指出，美國的專利審查人員也必須具備國際化能力，尤其是對非英文、非專利的技術文獻的熟悉度，更應該加強與外國專利局的交流。「一件專利之所以會在IPR被撤銷成功，就代表審查人員並沒有發現相關的先前技術其實是存在的，」Rea補充。

宏觀面：如何改正專利費用制度？

加強審查人員的能量固然有助於提升審查品質，但有學者認為，USPTO現行的收入結構，才是影響專利品質的主因。德州大學奧斯汀分校（UT Austin）法學院教授Melissa Wasserman指出，目前USPTO在專利業務上的收入分為三項：審查時由申請人繳交的審查費用、授證時由專利權人繳交的領證費用、以及維持階段的年費。在美國發明法案（AIA）頒布後，USPTO必須自負盈虧，而這三大塊收入，就承擔了專利業務85%的年度預算。

「現在的USPTO愈來愈仰賴授證還有年費的收入來源了，」Wasserman分析，2016年時，一件美國專利的審查成本大約是4,200美元，但在審查階段所收取的審查費用，即使是大企業也只有1,600美元，根本入不敷出，必須靠授證和維護年費的收入才能打平，甚至產生盈餘。因此，在財務壓力下，外界又對專利審查寄予年年提速的厚望，實在難以期待審查人員嚴審每件申請案。

因此，Wasserman認為，提升美國專利品質的釜底抽薪之計，是改革當前USPTO的收入結構。她建議提高專利的審查費用，使其能夠滿足審查的成本，並且同步降低領證費用。如此一來，USPTO對授證後的收入依賴降低，也才能更公正、更沒有壓力地進行專利審查。此外，Wasserman也認為，USPTO必須自負盈虧、甚至產生盈餘的政策目標也必須檢討。她特別以歐洲專利局（EPO）當例子，指出即使有審查、年費等收入，歐盟各成員國每年還是編列相當預算給EPO。「如果我們要求USPTO每年都要有相當盈餘，又怎麼要求專利審查維持高品質呢？」

正因為專利品質難以定義、比較，所以該如何提升或改善也是人言言殊，討論哪些作法才確實可行也是言之過早，但身為專利制度龍頭的美國都開始嚴肅關注專利品質的問題時，對於專利數量長期低迷的台灣、還有也正計畫提升專利品質的中國大陸來說，都該有不小的啟發才是。


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