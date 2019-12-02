人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2019年10月9日，美國專利商標局 (USPTO)發佈了一篇徵人啟事，尋找「資深人工智慧專家」(Senior Artificial Intelligence Expert)，年薪落在127,914美元 至 176,900美元範疇。這個職位其中一項任務是「支援USPTO持續發展用於專利及商標申請審查的人工智慧工具」。

然而，這不代表USPTO現在才開始以AI來協助專利審查工作，他們只是要擴大這方面的進行力度而已。另一方面，中國知識產權局（CNIPA）將AI應用在專利審查上已有一段時間，究竟AI在兩大專利大國的專利審查上，起了什麼作用，產生了什麼影響？

USPTO：AI不能取代人工審查員

每天面對海量的申請資料，而且數量有增無減，這應該是USPTO希望以AI協助專利審查的主要原因之一。據官方資料顯示,，USPTO於2018年收到了約643,000件專利申請案，雖然與2017年相比下降了一些，但數量仍相當龐大。值得一提的是，與AI相關的申請案從2017年的約3200個和2014年的約1900個，增長到2018年的約3800個。

針對利用AI協助專利審查工作一事，USPTO局長Andrei Iancu認為目前時機已成熟，他主要指的是AI技術的發展。以AI協助專利、商標的審查，目標是加速整個審查過程，在人工的審查過程中加入自動化，減少員工日常管理任務，並通過提高效率來削減成本，其中較普遍的應用應該是在檢索和比對的部分。

USPTO 認為AI肯定可以在前案檢索過程中發揮關鍵作用 ，由於專利案件不斷以爆炸性的速度成長，因此審員人員在檢索的工作上花費了大量時間，而且可預見的是花費的時間會不斷增加，因此USPTO已開始使用AI來協助審查人員進行檢索。然而，USPTO也指出這並不意味著機器將可以代替人類審查官，因為AI無法執行高品質的審查工作，而且AI有很多地方要向人類學習，某些方面無法超越人類。

（圖片來源：USPTO） 分享 facebook

很明顯的，這次USPTO希望尋找的是在AI有相當實務經驗的人才，利用他在其他領域的經驗來拓展USPTO在AI方面的應用及實力，所以提供的薪酬也較高 ─ 當然，與私人企業的AI部門主管相比，可能仍是偏低。

CNIPA: AI能提高審查效率、提升審查品質

在10月底剛過去的第12屆兩岸專利論壇中，國知局 (CNIPA) 專利局自動化部智能審查專案處處長趙盛介紹了《AI在專利審查中的應用》，他指出隨著近年來電腦技術及互聯網的迅猛發展，AI 技術現已步入快速發展軌道 , 人工智慧可協助人類快速提高生產效率、優化資源配置，及催生新產業、新業態、新模式。

對國知局而言，趙盛表示人工智慧能夠為提高審查效率、提升審查品質、縮減審查週期方面帶來新的思維，除了CNIPA及USPTO，日本JPO及歐洲EPO也開始利用AI提升其工作效率，主要應用在檢索工作及翻譯部分。

圖1及圖2分別為人工智慧在國知局的應用狀況，主要分為自動檢索、自動分類及智慧輔助審查三大類。自動分類的部分應該很容易理解，而CNIPA主要採IPC及洛迦諾分類（LOC）；而自動檢索主要以文字或圖案為主；至於智慧輔助審查，主要是指一般形式缺陷和明顯的實質性缺陷的審查，算是比較基本的檢查工作。

圖1. AI 技術在 CNIPA 的應用現狀-1 （資料來源：《AI在專利審查中的應用》，2019年第12屆兩岸專利論壇簡報，趙盛） 分享 facebook

圖2. AI 技術在 CNIPA 的應用現狀-2 （資料來源：《AI在專利審查中的應用》，2019年第12屆兩岸專利論壇簡報，趙盛） 分享 facebook

在成效的部分，趙盛提供了一些數據供我們參考：

自動檢索： AI應用於實用新型自動檢索：在10篇對比文獻中，通過權利要求、說明書全文的對比，提供內容相似度，可以達成80%的比對效果。

AI應用於專利智慧圖像檢索（顏色、局部、形狀、紋理）: 圖像特徵抽取模型、圖形特徵比對模型：平均耗時僅為5秒左右 智慧輔助系統： 在法律手續審查部分，約60%案件的審查由系統自動完成

在發明專利初步審查部分：約45%案件可由機器直接給出準確的審查結論

在外觀設計申請部分：超過40%的授權結果由機器直接給出 自動分類系統： 對90%的外觀設計申請給出準確率為90%的洛迦諾分類

對於發明和新型的IPC分類，粗分達到IPC分類號的小類級別，準確率在80%左右

趙盛表示，面對未來，CNIPA會注重內部系統建設發展，練好內功，不斷推進 AI 技術在CNIPA審查工作中的應用。





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