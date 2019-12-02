親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

高以翔遺體回台！ 女友、二哥哀戚相伴

人工智慧在專利審查中的應用：USPTO & CNIPA

2019-12-02 10:37北美智權報

分享
【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2019年10月9日，美國專利商標局 (USPTO)發佈了一篇徵人啟事，尋找「資深人工智慧專家」(Senior Artificial Intelligence Expert)，年薪落在127,914美元 至 176,900美元範疇。這個職位其中一項任務是「支援USPTO持續發展用於專利及商標申請審查的人工智慧工具」。

然而，這不代表USPTO現在才開始以AI來協助專利審查工作，他們只是要擴大這方面的進行力度而已。另一方面，中國知識產權局（CNIPA）將AI應用在專利審查上已有一段時間，究竟AI在兩大專利大國的專利審查上，起了什麼作用，產生了什麼影響？

USPTO：AI不能取代人工審查員

每天面對海量的申請資料，而且數量有增無減，這應該是USPTO希望以AI協助專利審查的主要原因之一。據官方資料顯示,，USPTO於2018年收到了約643,000件專利申請案，雖然與2017年相比下降了一些，但數量仍相當龐大。值得一提的是，與AI相關的申請案從2017年的約3200個和2014年的約1900個，增長到2018年的約3800個。

針對利用AI協助專利審查工作一事，USPTO局長Andrei Iancu認為目前時機已成熟，他主要指的是AI技術的發展。以AI協助專利、商標的審查，目標是加速整個審查過程，在人工的審查過程中加入自動化，減少員工日常管理任務，並通過提高效率來削減成本，其中較普遍的應用應該是在檢索和比對的部分。

USPTO 認為AI肯定可以在前案檢索過程中發揮關鍵作用 ，由於專利案件不斷以爆炸性的速度成長，因此審員人員在檢索的工作上花費了大量時間，而且可預見的是花費的時間會不斷增加，因此USPTO已開始使用AI來協助審查人員進行檢索。然而，USPTO也指出這並不意味著機器將可以代替人類審查官，因為AI無法執行高品質的審查工作，而且AI有很多地方要向人類學習，某些方面無法超越人類。

（圖片來源：USPTO）
（圖片來源：USPTO）
分享

很明顯的，這次USPTO希望尋找的是在AI有相當實務經驗的人才，利用他在其他領域的經驗來拓展USPTO在AI方面的應用及實力，所以提供的薪酬也較高 ─ 當然，與私人企業的AI部門主管相比，可能仍是偏低。

CNIPA: AI能提高審查效率、提升審查品質

在10月底剛過去的第12屆兩岸專利論壇中，國知局 (CNIPA) 專利局自動化部智能審查專案處處長趙盛介紹了《AI在專利審查中的應用》，他指出隨著近年來電腦技術及互聯網的迅猛發展，AI 技術現已步入快速發展軌道 , 人工智慧可協助人類快速提高生產效率、優化資源配置，及催生新產業、新業態、新模式。

對國知局而言，趙盛表示人工智慧能夠為提高審查效率、提升審查品質、縮減審查週期方面帶來新的思維，除了CNIPA及USPTO，日本JPO及歐洲EPO也開始利用AI提升其工作效率，主要應用在檢索工作及翻譯部分。

圖1及圖2分別為人工智慧在國知局的應用狀況，主要分為自動檢索、自動分類及智慧輔助審查三大類。自動分類的部分應該很容易理解，而CNIPA主要採IPC及洛迦諾分類（LOC）；而自動檢索主要以文字或圖案為主；至於智慧輔助審查，主要是指一般形式缺陷和明顯的實質性缺陷的審查，算是比較基本的檢查工作。

圖1. AI 技術在 CNIPA 的應用現狀-1 （資料來源：《AI在專利審查中...
圖1. AI 技術在 CNIPA 的應用現狀-1 （資料來源：《AI在專利審查中的應用》，2019年第12屆兩岸專利論壇簡報，趙盛）
分享

圖2. AI 技術在 CNIPA 的應用現狀-2 （資料來源：《AI在專利審查中...
圖2. AI 技術在 CNIPA 的應用現狀-2 （資料來源：《AI在專利審查中的應用》，2019年第12屆兩岸專利論壇簡報，趙盛）
分享

在成效的部分，趙盛提供了一些數據供我們參考：

  1. 自動檢索：
    • AI應用於實用新型自動檢索：在10篇對比文獻中，通過權利要求、說明書全文的對比，提供內容相似度，可以達成80%的比對效果。
    • AI應用於專利智慧圖像檢索（顏色、局部、形狀、紋理）: 圖像特徵抽取模型、圖形特徵比對模型：平均耗時僅為5秒左右

  2. 智慧輔助系統：
    • 在法律手續審查部分，約60%案件的審查由系統自動完成
    • 在發明專利初步審查部分：約45%案件可由機器直接給出準確的審查結論
    • 在外觀設計申請部分：超過40%的授權結果由機器直接給出

  3. 自動分類系統：
    • 對90%的外觀設計申請給出準確率為90%的洛迦諾分類
    • 對於發明和新型的IPC分類，粗分達到IPC分類號的小類級別，準確率在80%左右

趙盛表示，面對未來，CNIPA會注重內部系統建設發展，練好內功，不斷推進 AI 技術在CNIPA審查工作中的應用。


【詳細內容請見《北美智權報》249期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

《高通案啟示錄 III》新興科技之標準必要專利實務：防禦階段

2019-12-02 10:37

專利品質如何提升？先前技術掌握度、費用結構是關鍵

2019-12-02 10:37

從關鍵電子材料競爭看亞洲市場變局

2019-12-02 10:37

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

2019-11-28 15:21

包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

2019-11-28 15:21

歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21

律師法修正草案的衝擊

2019-11-28 11:18

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

香港新專利制度12月19日生效 2種專利可經由3種途徑取得

2019-11-18 13:14

智財權和共享經濟之間：專利應該保護還是開放？

2019-11-18 11:11

從法國PACTE法案看「自動駕駛汽車」發展

2019-11-18 11:11

非洲商標專題／機會篇：加速成長中的非洲 不能再錯過

2019-11-18 11:11

第12屆兩岸專利論壇聚焦新興科技 5G及AI議題交流熱絡

2019-11-15 15:39

網路直播、拍短片 會侵害著作權嗎？

2019-11-15 15:39

水能載舟 亦能覆舟：如何防範物聯網資安風險？

2019-11-15 15:39

智財保護核心之轉移-以日本食品業的布局歷程為例

2019-11-15 15:39

幾項印尼專利制度之相關特殊規定

2019-11-15 15:39

金融科技發明之進步性問題初探

2019-11-15 09:00

臺灣與中國專利相關規範修法簡介

2019-11-15 09:00

設計之純功能性問題：重溫Best Lock案判決見解及不同意見書

2019-11-15 09:00

資訊產業中第09類與42類商標申請考量

2019-11-15 09:00

大陸互聯網工作人員涉「受賄罪」：阿里人數多、百度金額大、騰訊量刑高

2019-11-14 15:31

2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點

2019-11-14 15:30

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

歐洲專利訴訟暫時禁制令造成的損害應否賠償？

2019-10-25 16:02

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

企業營業秘密管理體系的全方位建立

2019-10-25 11:20

福斯：電動車發展現正切入快車道

2019-10-25 11:20

探討設計專利中可據以實施要件之審查與事實證據調查

2019-10-24 16:27
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top