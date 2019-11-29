親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

商業案件審理法制定在即 重點有哪些？

2019-11-29 11:29北美智權報

分享
【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

繼2018年的公司法全盤修正後，台灣在今年又迎來一次商業法制的重大變革。為了建立重大商業案件的專業審判體系，現有的智慧財產法院將改制為智財與商業法院，也將重新制定商業案件審理法。目前，相關兩部法律（《智慧財產及商業法院組織法》、《商業案件審理法》）都已經送進立法院審議，預計在這個會期結束前，就能完成全部立法工作。

政大法律系教授劉連煜，是這兩部新法律的催生者之一。他回憶，在2017年的全國司改會議中，他是唯一的商法界代表，「司改會議有很多重點，像是觀審制、陪審制的討論，但我覺得經濟法制也不能被忽視，堅持把設置商業法院也納入司改會議的結論裡面。」

劉連煜指出，有效的糾紛解決機制，對於商業活動的發展至關重要，但包括台開案、SOGO案…..等國內重大的財經案件，歷經十多年的訴訟過程，至今仍未完全劃下休止符，「所以成立專責商業法院的目的，就是讓審判系統具備專業、迅速、可預測還有一致性。」

設立專責法院，提升商業審判品質

為了達成這些目的，商業案件審理法的草案當中有不少異於一般民事訴訟的規定。例如，參考智財案件審理法，草案中允許在法院內設置商業調查官，輔助法官從事商業問題的判斷、提供專業領域的參考資料；另一方面，也引入專家證人制度，讓訴訟中的兩造可以使用專家證人，在訴訟中提供專業意見。同時，由於審理內容往往具有商業上的重大利益，草案也賦予法官發布秘密保持命令的權限，限制當事人或第三人對外公開審理中的營業祕密。

分享

此外，為了使訴訟程序有效率地進行，若法院覺得適當，可以用遠距方式來進行審理，包括當事人、律師、其他關係人等都不需親自出庭，可以用影音設備來審理；審判書狀也以電子方式取代傳統的紙本進行送達。最重要的，草案中也強化了準備程序的功能，要求法院與兩造共同制定審理計畫，當事人也可以在準備程序中，列舉相關事實或證據，要求對造具體說明，且對造不得任意拒絕。換句話說，未來在審理商業案件時，絕大部分證據在言詞辯論前就會被全部揭露，訴訟進行的速度也可望加快，達成提升審理效率的目的。

但這部新法律也有不少未盡人意之處。首先，按照目前的規劃，未來的商業法院只會審理民事糾紛，因此刑事上的財經犯罪還有相關的行政案件審理，仍然依現行方式進行。「這實在是很可惜的結果，」台大法學院教授蔡英欣指出，許多商業事件的本質，其實是民事、刑事、行政環環相扣。「民事責任的歸屬，往往受限於行政、刑事的判決結果，如果審判上沒辦法整合，審理效率還是不容易提升。」

此外，商業事件審理法也有強制調解的規定，明定商業訴訟事件起訴前，法院應先行調解程序。往好方面看，調解程序中若雙方能各退一步，就不必走到後續的訴訟，但實務上若雙方已經多次歷經談判、洽商，都無法得出解決方案才選擇以訴訟解決，卻還硬要他們再進行一次調解，花費的時間反而更多。換句話說，若強行要求雙方必須先行調解才能進行訴訟，不但輕忽了私人之間透過談判、仲裁等非法院機制解決紛爭的能力與意願，而且也無助於商業訴訟的迅速審理，與立法目的背道而馳。

商業法院只審民事案件，對增進審判效率幫助有限

最後，全篇商業事件審理法草案的重點，不論是法院管轄權、設置商業調查官還是強制調解規定，都是商業事件的程序性規定，但不可諱言的是，許多纏訟經年的商業案件無法解決，關鍵並非程序問題，而是實體法上的法規本身就不完備。舉例來說，公司法第9條規定，公司應收股款，股東未實際繳納而以申請文件表明收足，或於登記後將股款發還股東，經法院判決有罪確定，才能撤銷或廢止其登記。蔡英欣分析，「這樣一來，眼前公司登記到底真實與否，必須等到刑事判決完全確定，才能有最終的結論，不確定性實在太高。」

為了解決紛爭，蔡英欣建議，可以考慮參考日本法，對於公司設立、增資、併購等重大影響股東權益的行為，制定相當的提訴期間限制，「如果任何人對於公司這些行為有疑義，必須在提訴期間內，向法院提起民事訴訟；否則提訴期間一過，縱使發現公司的行為有重大瑕疵，也不能夠予以變更，只能再向公司負責人或股東請求損害賠償。」

商業糾紛往往牽涉巨大利益，本質又相當複雜，制定專法、專責法院處理商業事件，對於健全商業發展環境絕對有相當助益，但法令若不能與時俱進，或無法符合業界的期待，離專業、迅速、可預測、一致性審判結果的目標，也只怕會愈來愈遠。


【詳細內容請見《北美智權報》249期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

醫藥用途請求項之現況與未來

2019-11-29 11:29

展望2020年 台灣半導體產業先蹲後跳

2019-11-29 11:29

當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

2019-11-29 10:23

到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23

2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ

2019-11-29 08:59

金融服務業數位化轉型過程中所面對的法制挑戰

2019-11-28 15:21

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

2019-11-28 15:21

包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

2019-11-28 15:21

歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21

律師法修正草案的衝擊

2019-11-28 11:18

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

香港新專利制度12月19日生效 2種專利可經由3種途徑取得

2019-11-18 13:14

智財權和共享經濟之間：專利應該保護還是開放？

2019-11-18 11:11

從法國PACTE法案看「自動駕駛汽車」發展

2019-11-18 11:11

非洲商標專題／機會篇：加速成長中的非洲 不能再錯過

2019-11-18 11:11

第12屆兩岸專利論壇聚焦新興科技 5G及AI議題交流熱絡

2019-11-15 15:39

網路直播、拍短片 會侵害著作權嗎？

2019-11-15 15:39

水能載舟 亦能覆舟：如何防範物聯網資安風險？

2019-11-15 15:39

智財保護核心之轉移-以日本食品業的布局歷程為例

2019-11-15 15:39

幾項印尼專利制度之相關特殊規定

2019-11-15 15:39

金融科技發明之進步性問題初探

2019-11-15 09:00

臺灣與中國專利相關規範修法簡介

2019-11-15 09:00

設計之純功能性問題：重溫Best Lock案判決見解及不同意見書

2019-11-15 09:00

資訊產業中第09類與42類商標申請考量

2019-11-15 09:00

大陸互聯網工作人員涉「受賄罪」：阿里人數多、百度金額大、騰訊量刑高

2019-11-14 15:31

2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點

2019-11-14 15:30

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

歐洲專利訴訟暫時禁制令造成的損害應否賠償？

2019-10-25 16:02

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

企業營業秘密管理體系的全方位建立

2019-10-25 11:20

福斯：電動車發展現正切入快車道

2019-10-25 11:20

探討設計專利中可據以實施要件之審查與事實證據調查

2019-10-24 16:27

《高通案啟示錄 II》 新興科技之標準必要專利實務：實施階段

2019-10-24 16:27

邊緣運算：後雲端時代的明日之星

2019-10-24 16:27

台灣機車市場開始推移：電動機車預估年銷15萬輛 占比逐年提升！

2019-10-24 16:27

阿公要煮鹹阿嬤要煮淡---談日本特許說明書中的感官測試

2019-10-24 16:27

2019年下半年智慧型手機新品盤點：四鏡頭成趨勢、5G手機齊跟風、小米暗戰華為

2019-10-24 11:39
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top