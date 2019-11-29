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到了該進修的時候了嗎？全球十大智慧財產權LLM介紹

2019-11-29 10:23北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

自這一期開始，北美智權報將會新增一個名為「科法圈」的單元，「科法」，顧名思義就是科技與法律，而其中最值得關注的就是因為科技快速發展而衍生出來的相關智慧財產權法律問題。在台灣，最早因應這個問題出現的是「科法所」（科技法律研究所），為的是讓科技人多了解一些法律常識，後來再衍生出專利研究所、智慧財產研究所…等等更專精的課程。「科法圈」單元會探討的可以是科法教育，也可以是圈中人，這一期的「全球十大」算是一個概觀。

由於市場相對廣大及市場需求急遽提升，智慧財產權法（通稱「智財法」，包含專利法、商標法、著作權法、營業秘密法….等等）已漸漸變成法律系所的顯學。智財法用於保護創新的技術、產品或擁有專利，商標和其他智慧財產權的人的權利。隨著時代的演進及科技日新月異的發展，智財領域所涉及的法律問題變得越來越棘手-尤其是在互聯網時代，像我們每天在網路上分享科技新知、共賞藝術創作，有時是合法的，但有時候卻會觸法，界線要如何拿捏，只能靠智財法專家釋疑。

另一方面，企業也經常需要經驗豐富的智財權律師來處理相關的工作，像是撰寫及提交專利申請、協助商標及專利權所有人在法庭上維權或是進行侵權辯護。為了因應智慧財產權市場及人才的需求，近年來許多大專院校在法學碩士 (LLM)的層級都開闢了智慧財產權相關課程；更有甚者，是直接開設專利所、智財所、科法所……等等正統學位課程。這些智財權相關的法律課程可以幫助法律專業人士跟上有關專利，著作權和反托拉斯問題的現行法律；一些法學碩士甚至可能研究適用智慧財產權法的特定領域，例如體育運動暨娛樂法、廣播電視法等等。

唸法律碩士智慧財產權專業的人通常可以分為兩大類，一種是大學畢業直接選擇進修，另一種則是在投入職場一段時間後，因為工作所需或是轉換跑道的考量，而選擇在職進修、留職停薪、或是辭去工作繼續學習的。而LLM的IP相關課程又可分為國外及台灣本土兩大類。就台灣本土的部分，不同的大學法學院有不同的系所，像是專利研究所（台科大）、智慧財產權研究所（北科大）、科技管理與智慧財產研究所（政大）、科技法律研究所（清大、交大、高雄應用科技大學）、智慧財產暨傳播科技法律所（世新）….等等，不一而足。由於國內LLM的IP課程大家應該比較熟悉，加上資料比較容易獲得，因此本期《科法圈》內容會集中在國外相關課程的介紹。

（圖片來源：英文維基百科Teotret, CC BY-SA 3.0）
（圖片來源：英文維基百科Teotret, CC BY-SA 3.0）
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2019全球10大智財法LLM 美國占六所

首先，不免俗的先來一個全球十大排名 (Top LLM Programs for Intellectual Property Law 2019)。表1是LLM GUIDE所提供的2019年LLM Programs智財相關領域的排名，其排名依據包括本身學校排名、就職數據、課程安排、……及其他等等因素，排名方法容後詳述。

表1. 2019年LLM GUIDE全球智慧財產權法學碩士十大排名 　(Top...
表1. 2019年LLM GUIDE全球智慧財產權法學碩士十大排名 　(Top LLM Programs for Intellectual Property Law 2019) （資料來源：llm-guide.com、各上榜大學；資料整理／製表：李淑蓮；2019/11/26）
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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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