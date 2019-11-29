當繁華落盡後 依然默默相守……嗎？

分享 facebook 【吾思／資深專利工作者】

說到老屋或高齡建築物，您會聯想到什麼呢？都市更新蓋成新大樓？文創小店？文青咖啡店？藝術展覽場？還是北投的百年溫泉旅館？老屋究竟該何去何從，近年來在日本也引起相當多的關注與討論。隨著人口的老化、減少、向都會區集中、以及部分區域的人口過疏，老屋（尤其是空置的老屋）的問題越來越受到重視。空置老屋的活化與活用已經成了日本全國關注的課題。

從不久前揭曉的「（台北）老屋新生大獎」中，可以看出老舊建物整建維護之後的各種樣貌。除了都市更新蓋成新大樓、文創小店、文青咖啡店、藝術展覽場之外，還有很多其他可能性。

您可能不一定熟悉「（台北）老屋新生大獎」這個活動，但其實這個活動並不是最近才冒出頭來的。它最早是從2001年的「都市彩妝」徵選活動開始，到2012年起更名為「老屋新生大獎」，算來至今已有將近20個年頭。從老屋新生大獎今年徵件的三種類別「住宅類」、「非住宅類」、「社區空間類」，我們可以看出它除了個別老屋的整建維護之外，也強調老屋與其所在的居住街區之間的互動關聯。

本期我們就來介紹日本幾個活化老舊建物的案例，作為老屋華麗轉身的參考。或許讀者會認為：我家裡又沒有老屋，有必要了解這個嗎？嗯……沒關係，筆者也沒有。那本文就當是提供給親愛的讀者們一個明年旅遊候選的目的地吧！

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老屋華麗轉身的舞台背景

以下介紹的老屋華麗轉身的案例主要都是發生在日本兵庫縣。說到兵庫縣，大家可能不太熟悉。說到兵庫縣的縣廳所在地：神戶，是不是就有印象了呢？也許有的人會說「就是個有異國風情的繁華城市嘛」！不過如果以為神戶的繁華就是兵庫縣整體的縮影，那就有點和現實不相符了。

事實上，兵庫縣內各個行政區的發展有著很大的差異，除了位於南部的少數行政區之外，兵庫縣內絕大部分的區域都是處於人口持續減少而且人口結構快速老化中的情況。其中，本文介紹的要角之一：朝來市，位於兵庫縣中部，更是2014年（平成26年）於「日本創成會議・人口減少問題檢討分科會」中被列為「有消滅可能性都市」之一。而且，隨著屋主老去或者過世，各地的老屋成為閒置空屋者越來越多，不但造成治安的隱憂，年久失修的老屋還有可能危及公共安全，因此更增加了當地政府與居民對於老屋數量持續增加的危機感。

幸好，2018年日本旅館業法的修正，取消了每一棟宿泊設施需要個別設置服務櫃台的規定，也放寬了旅館或飯店設置的最低客房數的限制。此一法律修改使得老屋改裝為旅館的門檻大為降低。

受惠於當地居民深切的關注與法令的鬆綁等情勢，在兵庫縣人口較少的幾個行政區，陸續出現了由企業和當地居民或團體合作，將空置的老屋整修做為旅館的成功案例。

老屋華麗轉身的催生者

本文介紹的兵庫縣案例主要是由新創企業NOTE所催生。NOTE公司採取的古民家再生事業的模式，通常並不是僅整修改裝一間房子，而是一次把同一街區的數棟老屋整體考量，一起進行整修改裝，把整個街廓都作為觀光資源進行規劃。如此一來，觀光資源除了點狀的觀光景點之外，還包括了區域性的街廓，觀光客就不會只是「到此一遊」而是「住宿一晚」，甚至不僅僅是「住宿一晚」而已，而是可以有「體驗當地生活」的沉浸感覺。

改裝完成後，NOTE公司並不直接參與營運，而是把整修好的房子全權交給當地的住民組織經營，藉此可以提供當地人工作機會和收益，進一步可以對於人口老化又減少的偏鄉注入新的人力和活力。這樣的營運模式，使得NOTE公司的古民家再生事業在日本全國各地快速推展，吸引了JR西日本等大型公司挹注資金給NOTE公司，同時也給了全國各地懷抱著少子高齡煩惱的偏鄉自治體一線曙光，紛紛對NOTE公司提出合作邀約。

接著我們就來看看NOTE公司進行的古民家再生的兩個案例吧！

老屋活化舞台之一：天空之城

第一個案例是位於有著「天空之城」名號的竹田城跡，他的位置就在前面所說的「有消滅可能性都市」的朝來市。

人口減少又老化的朝來市，曾經在幾年前因為市區內的竹田城跡被當作電影拍攝地而以「天空之城」的名號紅極一時，在2014年間到訪的觀光客人數達58萬人次；但這個熱潮隨著時間漸漸冷卻，去年的觀光人次減少到只有2014的四分之一左右。

在這個人老屋更老的山中小城，NOTE公司將位置分散的6棟古屋整修改造並整合為「竹田城城下町ホテルEN」（亦稱為舊木村酒造場旅館EN）。竹田城城下町ホテルEN的前身是有四百年歷史的舊木村酒造場，原來的屋主是武田信玄家臣之後裔，酒造場在四百年的歷史中，曾經幾經祝融之災又重建，最後殘留的是明治時期重建的部分。酒造場的主屋有著明治時期豪邸的風格，在整修時尊重其歷史性，並沒有把它翻新，而是盡量復原其原本的外觀及內裝，恢復極盛時期的往日風華。

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竹田城城下町ホテルEN 不只是提供住宿而已，還作為竹田城跡觀光資訊提供中心，附設了採用當地食材的咖啡廳與餐廳、以及各種傳統技藝或農業體驗等。包含的6棟位置不同的建物，各個具有歷史氛圍卻又各自有個性，這樣的做法不僅是點狀的更新，更擴展成街廓的整體故事感。因為整修過的酒造場充滿了歷史的氛圍，所以其本身也成了當地熱門的觀光景點之一。就這樣，竹田城城下町不只有竹田城跡這個古蹟，還有充滿特色的街廓，深印在心裡的體驗回憶更讓觀光客念念不忘，於是人氣漸漸回籠，更多的旅館飯店和餐廳開張，年輕人因有了工作機會而移居到該地，緩和了嚴峻的人口衰退情況。

老屋活化舞台之二：集落丸山

第二個案例「集落丸山」位於兵庫縣的丹波篠山市，在整修再生之前不但是個人老屋老的聚落，甚至已經到了「限界集落」的程度。

限界集落是什麼呢？這是日本社會學者大野晃於1991年提出的概念，指因為人口外流導致空洞化、高齡化，半數以上的人口達65歲以上，而且聚落作為生活共同體的功能已降低到極限的村落。

集落丸山在整修再生之前，除了四戶還有人住之外，其他都已經成了無人居住的空屋了，隨著高齡者的凋零逝去，眼看著滅村的危機近在眼前。

集落丸山的古法割芒草活動 （圖片來源：http://www.maruyama-v.jp/blog/IMG_1898.JPG） 分享 facebook

平均屋齡150年的集落丸山，在整修時同樣秉持著尊重其歷史性的精神，盡量恢復其原本的外觀及內裝。除了住宿之外，隨著四季的推移，採用地產地消的當季食材的餐廳提供不同的菜色，集落中也提供不同的體驗活動。而且這並不是那種到處都可以體驗得到的DIY香皂之類的活動，而是真正有在地特色的活動。例如在秋芒的季節就有按照古法收割芒草的活動，芒草後續還可以作為修葺古屋屋頂的材料，讓遊客可以體驗並參與茅草的循環農業，在體驗中加深心裡對於茅草古屋的情感。

他山之石的省思

由本文介紹的案例可以看出，老屋並非只有拆除重建一途，而且老屋未來如何發展是一個跨領域跨部會的課題。把具有特色的老屋整修再生並加以活用，不僅僅是單一老屋的華麗轉身而已，若能把整個街廓和區域視為整體進行規劃，結合地產地消的特色農產，運用在地的環境與文化資源，打造城鄉的獨有魅力，不僅僅是「把農產賣出去」，更思考如何「把人帶進來」，那麼原本人口老化甚至過疏化的偏鄉區域或許可以不只是轉身，甚至可以轉生也說不定呢！





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