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歐盟如何認定商標混淆誤認：2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

2019-11-28 15:21北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

歐洲法院於2019年10月判決，西班牙Wanda影業申請註冊的歐盟商標「wanda films」，因與大陸大連萬達集團之前註冊的商標「WANDA」，兩者構成近似，有混淆誤認之虞，而拒絕西班牙影業的註冊。

案件事實

2015年4月1日，西班牙的Wanda影業（Wanda Films），向歐盟智慧財產局申請註冊一歐盟商標。所註冊的商標圖案如下：

圖一、Wandafilms申請註冊之商標 （圖片來源：WIPO）
圖一、Wandafilms申請註冊之商標 （圖片來源：WIPO）
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其所註冊的商標指定使用於，尼斯公約第9類和第41類。第9類包括資訊科技和視聽設備；第41類則主要是電影娛樂相關行業之服務，其中包括播放影片等娛樂服務。

該申請案於2015年5月26日公告後，2015年7月21日，大陸大連的萬達集團（Dalian Wanda Group）對該商標提出異議。萬達集團提出異議的主要理由是，系爭商標與自己於2012年3月10日申請註冊的11212651號商標（商標文字WANDA），同樣指定使用於第9類和第41類商品和服務，構成近似。

圖二、大連萬達集團註冊的既有商標（歐盟11212651號商標） （圖片來源：WI...
圖二、大連萬達集團註冊的既有商標（歐盟11212651號商標） （圖片來源：WIPO）
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西班牙Wanda影業抗辯，其早在1993年，就在西班牙註冊wanda films商標，早於大連萬達集團2012年在歐盟的註冊。因此，其商標使用的日期較早。

2017年2月28日，歐盟智慧財產局對該異議做出決定，認為二商標確實構成歐盟共同體商標規章第8條(1)(b)的「混淆誤認之虞」（likelihood of confusion）。

2017年4月26日，西班牙Wanda影業對該異議決定提出救濟，主張其公司名稱與所申請商標名稱文字一樣，且從2002年開始就已經使用「wandafilms.com」這個網址。

2018年7月6日，歐盟智財局第五救濟委員會做出決定，其還是認為申請商標與大連萬達集團的商標構成混淆誤認之虞。西班牙Wanda影業不服，又上訴到歐洲法院。

相對不得註冊事由

歐盟共同體商標規章第8條乃規定「相對不得註冊事由」，其中第8條(1)(b)規定：「1. 若有較早商標權人提出異議，所申請商標不得註冊：

(a)如果申請商標圖案與較早商標相同，且指定使用之商標服務與較早商標所指定使用商標服務範圍相同；

(b)如果申請商標圖案與較早商標圖案相同或近似，且所指定使用之商品或服務構成同一或類似，對較早商標保護領域的公眾而言，存在混淆誤認之虞；所謂混淆誤認之虞，包含與較早商標產生連結可能性（likelihood of association with the earlier trade mark）。」

相關消費者

在判斷是否構成混淆誤認之虞，應該以所涉及商品服務領域的一般消費者來判斷，並假設一般消費者可合理獲得資訊，是理性觀察者，且謹慎小心。

相關消費者，包含一般的消費者，也包含具有特殊專業背景與知識的商業客戶。因此，對於相關消費者的注意程度，包括一般的注意程度，到某些消費者具有較高的注意程度。

西班牙Wanda影業想主張，相關消費者的注意程度應該高於一般人的程度。但因為所申請商標指定使用的商品服務類別中，第9類包括視聽設備、第41類包括影片放映娛樂，乃針對的是一般的消費者，所以，法院認為，一般消費者的注意程度為一般，故本案中的相關領域消費者，包含一般消費者和部分專業人士，故注意程度，涵蓋一般程度到比一般還高。


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