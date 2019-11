歐盟如何認定商標混淆誤認:2019年西班牙Wanda影業與大連萬達集團商標案

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

歐洲法院於2019年10月判決,西班牙Wanda影業申請註冊的歐盟商標「wanda films」,因與大陸大連萬達集團之前註冊的商標「WANDA」,兩者構成近似,有混淆誤認之虞,而拒絕西班牙影業的註冊。

案件事實

2015年4月1日,西班牙的Wanda影業(Wanda Films),向歐盟智慧財產局申請註冊一歐盟商標。所註冊的商標圖案如下:

圖一、Wandafilms申請註冊之商標 (圖片來源:WIPO)

其所註冊的商標指定使用於,尼斯公約第9類和第41類。第9類包括資訊科技和視聽設備;第41類則主要是電影娛樂相關行業之服務,其中包括播放影片等娛樂服務。

該申請案於2015年5月26日公告後,2015年7月21日,大陸大連的萬達集團(Dalian Wanda Group)對該商標提出異議。萬達集團提出異議的主要理由是,系爭商標與自己於2012年3月10日申請註冊的11212651號商標(商標文字WANDA),同樣指定使用於第9類和第41類商品和服務,構成近似。

圖二、大連萬達集團註冊的既有商標(歐盟11212651號商標) (圖片來源:WIPO)

西班牙Wanda影業抗辯,其早在1993年,就在西班牙註冊wanda films商標,早於大連萬達集團2012年在歐盟的註冊。因此,其商標使用的日期較早。

2017年2月28日,歐盟智慧財產局對該異議做出決定,認為二商標確實構成歐盟共同體商標規章第8條(1)(b)的「混淆誤認之虞」(likelihood of confusion)。

2017年4月26日,西班牙Wanda影業對該異議決定提出救濟,主張其公司名稱與所申請商標名稱文字一樣,且從2002年開始就已經使用「wandafilms.com」這個網址。

2018年7月6日,歐盟智財局第五救濟委員會做出決定,其還是認為申請商標與大連萬達集團的商標構成混淆誤認之虞。西班牙Wanda影業不服,又上訴到歐洲法院。

相對不得註冊事由

歐盟共同體商標規章第8條乃規定「相對不得註冊事由」,其中第8條(1)(b)規定:「1. 若有較早商標權人提出異議,所申請商標不得註冊:

(a)如果申請商標圖案與較早商標相同,且指定使用之商標服務與較早商標所指定使用商標服務範圍相同;

(b)如果申請商標圖案與較早商標圖案相同或近似,且所指定使用之商品或服務構成同一或類似,對較早商標保護領域的公眾而言,存在混淆誤認之虞;所謂混淆誤認之虞,包含與較早商標產生連結可能性(likelihood of association with the earlier trade mark)。」

相關消費者

在判斷是否構成混淆誤認之虞,應該以所涉及商品服務領域的一般消費者來判斷,並假設一般消費者可合理獲得資訊,是理性觀察者,且謹慎小心。

相關消費者,包含一般的消費者,也包含具有特殊專業背景與知識的商業客戶。因此,對於相關消費者的注意程度,包括一般的注意程度,到某些消費者具有較高的注意程度。

西班牙Wanda影業想主張,相關消費者的注意程度應該高於一般人的程度。但因為所申請商標指定使用的商品服務類別中,第9類包括視聽設備、第41類包括影片放映娛樂,乃針對的是一般的消費者,所以,法院認為,一般消費者的注意程度為一般,故本案中的相關領域消費者,包含一般消費者和部分專業人士,故注意程度,涵蓋一般程度到比一般還高。





