包款設計不申請設計專利 直接以著作權法保護可行嗎？

分享 facebook 【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

產品外觀設計想要獲得保護，一般要要申請設計專利或設計權保護，保護時間為15年。若產品外觀設計可算是一種美術著作，可受著作權法保護，則只要求最低程度的原創性，不用登記審查，就可保護至作者死後50年。如果產品設計都可以用著作權保護，誰還想要花錢申請設計專利？！智慧財產法院106年度民著訴字第68號判決和智慧財產法院107年民著上字第15號判決，所涉及的名牌包款設計，就涉及這樣的問題：名牌包款設計可否直接用著作權法或公平交易法或得保護，而不用申請設計專利？

法國名牌包款設計

本案涉及的是法國名牌C'eline Societe Anonyme和Givenchy Societe Anonyme的女用包款設計。其中涉及三種包款，包括「Céline Luggage」、「Givenchy Pandora」、「Givenchy Antigona」，此三種包款設計，可見下圖一。

圖一、法國包款設計 （來源：智慧財產法院107年民著上字第15號判決附圖） 分享 facebook

本案的被告為二阿國際公司，因模仿原告的幾種包款設計，製作了類似的包包，進而在網路上販售，因而被賽玲有限公司（Celine Societe Anonyme）和，紀梵希有限公司Givenchy Societe Anonyme這兩家法國商提起侵害著作權訴訟。原告公司認為包款設計本身屬於美術著作，具有著作權，而被告之產品侵害其著作權。

圖二、Céline與被告包款比較圖 （來源：智慧財產法院107年民著上字第15號判決附圖） 分享 facebook

圖三、Givenchy Pandora與被告包款比較圖 （來源：智慧財產法院107年民著上字第15號判決附圖） 分享 facebook

圖四、Givenchy Antigona與被告包款比較圖 （來源：智慧財產法院107年民著上字第15號判決附圖） 分享 facebook

內政部時期見解：具備美術技巧之表現為要件

對於應用美術是否為著作權法的美術著作，早期內政部有過幾個解釋。其中之一，內政部於臺(86)內著字第8605535 號（1997.4.21）函：「....作品是否為美術著作（包括美術工藝品）須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。...」已經認為，是否大量製造並非重點，但仍然堅持必須為「美術工藝品」，且要有「美術技巧表現思想或感情」。

一審判決：智慧財產法院106年度民著訴字第68號判決

本案一審判決時，智財法院除了強調原創性之外，另外援引過去內政部見解，強調是否具有「美術技巧之表現」，作為判斷實用物品設計是否受著作權保護。但一審判決卻認定包款設計具有美術技巧之表現。

一審判決認為：「（五）以上包款之整體造型、顏色、形象、佈局，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，不同創作者即使源於相同之表達理念，仍得各自使用不同之表達方式，均具一定之創作高度，而非完全以模具或機械製造設計之作品。（六）據上，原告主張之上開包款，因均具美術技巧之表現，故均屬著作權法保護之美術著作無訛，且該著作權不因消費者購買商品而由所購之消費者取得。」





【詳細內容請見《北美智權報》249期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】