燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

分享 facebook 【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

如何以現有的智慧財產權（IP）法律和制度來保護包裝設計？一般而言，發明專利是保護技術、製品和製程，設計專利是保護產品外觀的裝飾性設計；商標是保護用在商品與服務上的品牌名稱和圖樣。最近，美國的Kao v. Snow Monster案件裁決，使得設計專利再次引起美國專利業界及產業界的關注，本文中介紹這個與獨特又亮眼之Gloji燈泡形果汁瓶相關的設計專利侵權訴訟。

※本文摘錄自[燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟]

美國加州的Peter Kao為他開發的「Gloji」枸杞漿果汁（Goji berry juice）產品，設計一款獨特的燈泡形瓶子（如圖1左側）。這個不尋常的燈泡形瓶子能說明瓶內飲料賦與能量的特性，使得Kao的Gloji果汁被譽為市場上最健康的飲料之一。另一種名為「Gloji Gold」的口味，在原始口味的漿果中增加金蘋果口味，也使用燈泡瓶子包裝（如圖1右側）。

圖1：Kao的Gloji Berry及Gloji Gold果汁飲料產品 分享 facebook

燈泡形容器的設計專利保護

2007年1月，Kao向USPTO提交了一項設計專利申請，於2008年9月核准公告為USD 577,601設計專利（簡稱601專利，如圖2左側所示）。從圖式中可得知，601專利是沒有瓶蓋，也沒有任何表面裝飾或標誌的果汁瓶設計。2007年9月，Kao又提出另一個燈泡形瓶子的設計專利申請，不過，這個飲料瓶的瓶口處附有瓶蓋，申請案於2009年3月17日核准公告為USD 588,408設計專利（簡稱408專利，如圖2右側所示）。另外，Gloji公司於2009年2月針對其產品包裝配置提交了商標申請，但USPTO拒絕註冊，因為該燈泡形包裝的某些部分被認為具有功能性。

圖2：Peter Kao兩個燈泡形瓶子的設計專利 分享 facebook

Snow Monster的燈泡瓶

2016年夏季，在洛杉磯的Snow Monster甜點連鎖店，開始將茶盛裝在可重複使用的玻璃飲料容器中販售，該玻璃飲料容器的形狀像燈泡一般。Snow Monster用燈泡蓋裝飾了燈泡形的瓶子，蓋子有類似於燈泡的螺紋底座、還有花冠狀（如圖3），或例如：棉花糖雲等（如圖4）。2017年12月，Kao控告Snow Monster的產品侵害601專利。

圖3：Snow Monster可重複使用的玻璃飲料容器 分享 facebook

圖4：Snow Monster可重複使用的玻璃飲料容器 分享 facebook

Kao v. Snow Monster的設計專利侵權訴訟

在設計專利侵權訴訟中，設計專利的侵權判斷必須經由兩個步驟的程序進行評估。首先，法院必須對設計專利的權利範圍進行解讀，以確定其含義和保護範圍。隨後，法院會進行一般觀察者檢測（the ordinary observer test），詢問一般觀察者「被指控的外觀設計是否合理地被視為與所主張的外觀設計如此相似，以至於熟悉先前技藝的購買者會被兩者的相似性所欺騙」。





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