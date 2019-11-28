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雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 09:30北美智權報

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【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「下單一時爽，收件愁兩周」。一年一度的雙11消費狂歡，以網民下單、支付為代表的前半段已經結束，而以快遞派送、用戶簽收的後半段才剛剛開始。

雖然始於2009年的雙11，迄今已有11年歷史，但是，雙11後半程的不爽體驗依舊未能全面克服。

比如，同時買了豆漿機和大豆，大豆已到貨，豆漿機還沒發貨。

比如，分別在京東和天貓購買了同一品牌化妝品的不同系列，一個平台的已到貨，另外一個還在運輸中。

再比如，半夜收到快遞公司的短信或電話，告知貨太多無法送上門，如果著急，需要自己去小區指定地點取貨。

類似令用戶哭笑不得的一幕，在包括阿里、京東、蘇寧和拼多多等雙11主要參加平台都有不同程度的上演。

回顧雙11十多年歷史，和盤點今年的雙11，雙11已經從當年阿里巴巴的「獨角戲」，變成了如今眾多平台參與、線上線下零售業態同頻共振的「舞台劇」，參與者也從大陸一線城市的高消費能力網民，蔓延至四五線城市的普羅大眾。

作為今年主要參戰的大陸四大平台，阿里巴巴、京東、蘇寧和拼多多，又各自呈現出什麼樣的新趨勢和新變化？

阿里巴巴：雙11成交額的「領頭羊」，但難逃壟斷、數據造假質疑

回顧過去十多年的雙11，「二選一」問題或爭議成為後半段的重頭大戲。

2019年的雙11也未能例外。

2019年10月中旬，有關京東訴阿里（天貓）涉嫌濫用市場支配地位糾紛案件的管轄權異議裁定二審裁定書的公開，引發了不少人的關注。

其中，阿里巴巴相關負責人公開回應稱，「我們真心感謝在北京對二選一這個話題進行公開的審理。這個話題炒作的已經令人生厭」。

雙11前夕，2019年11月5日，大陸國家市場監管總局在浙江省杭州市召開「規範網絡經營活動行政指導座談會」，召集京東、快手、美團、拼多多、蘇寧、阿里巴巴、雲集、唯品會等20多家平台企業參會。

會上指出，互聯網領域 「二選一」「獨家交易」行為是大陸《電子商務法》明確規定禁止的行為，同時也涉嫌違反《反壟斷法》《反不正當競爭法》等法律法規規定，既破壞了公平競爭秩序，又損害了消費者權益。大陸市場監管部門將對各方反映強烈的「二選一」「獨家交易」行為依法開展反壟斷調查。

而在雙11結束後，阿里巴巴還沒慶祝完2684億元的雙11成交新高，有關阿里巴巴可能涉嫌粉飾歷年雙11成交數據，又引發一輪新爭議。

對於這個所謂的「數據造假」質疑，不僅引發阿里巴巴從公司層面予以回應，還迫使阿里巴巴集團董事局前主席馬雲、阿里巴巴集團董事局現主席張勇在不同場合予以澄清或說明。

由此可見，對阿里巴巴來說，雙11似乎越來越有點「燙手山芋」感覺。

京東卡位：坐穩雙11第二把交椅，但難的是如何打平阿里巴巴？

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回顧和盤點2019年的雙11，京東應該算是最「勤奮的」。

2019年10月15日，在距雙11前的半個月，京東率先打響第一槍，召開2019「11.11京東全球好物節」發佈會，宣稱將拿出「超級百億補貼、千億優惠」回饋消費者，並在10月18日正式開啟預售。

這個造勢或發聲不僅早於蘇寧，也比雙11主場作戰的阿里巴巴早了不少。

從實際效果來看，京東應該算是已經站穩雙11的第二把交椅。

阿里巴巴發佈的數據顯示，截至11月11日24點，當日平台交易總額為人民幣（下同）2684億元，較2018年雙11的2135億元相比，實現了25%的增長。

京東發佈的數據顯示，雙11期間，平台累計下單金額達到2044億元，同比2018年的1598億元相比，實現了27.9%的增長。

可以看到，2018年雙11，京東與阿里的交易額相差537億元，2019年京東與阿里的交易額相差640億元。

需要說明的是，京東雙11下單額2044億元，和阿里巴巴雙11交易額2684億元的統計週期並不相同，前者是11天的累計金額，而後者是單日交易總額。

不過，雖然阿里巴巴雙11是單日交易額，但是，很多用戶都是早早就預付了定金，只是等著雙11當天交付尾款。

因此，表面上看阿里巴巴是雙11單日成交，實際上其中也有不少比重的交易是雙11之前一段時間就已達成。

因此，從絕對額來看，阿里巴巴的雙11依舊領先，但是，從增幅或增速來看，京東的後勁也不容小覷。


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