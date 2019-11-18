台灣房地產真的有泡沫？

分享 facebook 【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

各國政府無法改變市場趨勢的方向，通常只能加快或抑制趨勢發展的速度。我對台灣的房地產看法，仍然維持我數年前人口結構判斷的觀點，在目前世界各國央行大幅寬鬆貨幣政策的環境下，加上台灣長遠的人口負債結構和供需原則機制下，台灣房價長遠逐漸走下坡仍然是機率最高的，但緩跌比驟跌好多了，對社會的副作用也相對小，如果市場趨勢已經走向盤整或緩跌，那政府其實就不需要多餘的控制。

在金融市場上，經常都可以看到有機構或專業評論者，直接評論某項商品出現價格高估，也就是所謂的泡沫，低估的評論也會有，但是全球媒體大多喜歡的是高估的評論，在市場上更能引起炒作話題，但那些言之鑿鑿認為某項商品有泡沫的評論者，他的判斷一定是正確無誤嗎？如果判斷真的非常準確，那他能不能判斷美股有沒有泡沫呢？實務上，一個很篤定認為，某項金融商品存在泡沫的評論者，他應該要很高興，因為認為某項商品價格高估，趨勢要走空了，對於判斷有高度把握，進行放空操作，最好是高倍數槓桿去布局，那獲利將是非常驚人的。

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舉例來說，美國道瓊（Dow Jones）指數百年來已經上漲超過600倍，有沒有泡沫呢？2009年，美國股市大崩盤，暴跌前，市場上許多評論者喊美股泡沫，暴跌後，市場上還是有許多評論者喊美股仍有下跌空間，十年來，年年都有人喊美股泡沫了，直到2019年，還是一堆人喊美股泡沫了，可是美股究竟是否泡沫了，這數年後回頭看，答案自然會出現：現在回頭看美國股市，絕對可以發現，當時的評論者很明顯錯了，美股在當下並不是高估，而是低估。

我舉美股的例子，主要目的是說明，那些言之鑿鑿認為某項商品有泡沫的人，怎麼會認為自己的判斷一定是正確無誤？如果很多人同時認為某項金融商品泡沫了，該金融商品就真的泡沫了嗎？讀者有沒有聽過證券市場的經典名言：人多的地方不要去！

任何市場泡沫，都不可能長期存在

現在很多台灣人，對於台灣房地產價格的態度就是，台灣房地產泡沫了，但以我研究總體經濟和從事證券交易這麼多年的經驗，我看過「短期」泡沫，也就是市場情緒過度追逐某項商品，但我可沒看過「長期」泡沫。長期存在的不是泡沫，而是市場機制下的結果，不能一廂情願的定義為「泡沫」，現實是很殘酷的，通常越多人同時認為低估的行情，實際上都沒有低估，越多人認為高估的行情，往往沒有高估，我們不能以自己的觀察和假設，然後直接認定，某項商品價格被高估或低估，那很可能背離了事實。

台灣政府經常會公布台灣各縣市的房價所得比，2019年Q1的房價所得比，很多人會從這比值的高低，去判斷台灣房地產有沒有泡沫；但我只能說，這數值可以參考，但不會是務實的判斷方式。

為何台灣的房價所得比的比值會相對高？因為房價是全球性的變數，但台灣民間所得是在地變數。事實上，台灣只有台北市和新北市的比值相對高，其他縣市的數據並沒有特別高。在全球各地，把那種方圓面積半徑少於20公里、生活機能便利性又跟雙北主要商業區相當的大城市做比較，房價絕對數值不會比台北市和新北市（新北市也沒有全市都很高，該市邊陲地帶的房價有高有低）低到哪去。若是公共交通工具能以相對少的時間抵達幾乎該市所有地點，然後醫療、治安，與24小時商業運作等各種機能都擁有的國際城市，在全球化大環境下，房價都很難壓低。

（資料來源：內政部） 分享 facebook





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