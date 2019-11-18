非洲商標專題／機會篇：加速成長中的非洲 不能再錯過

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在商業活動上，非洲往往不是台灣廠商海外布局的第一選項，卻也因此忽略了這片大陸的成長潛力。事實上，豐富的原物料和充沛的人口消費力，已經使得非洲脫胎換骨。但另一方面，非洲有超過50個國家，不但經濟發展狀況互異，智財權制度也相當繁雜；我們都知道任何市場開拓，都必須從智財布局開始，那麼，台灣廠商若想要參與非洲的成長機會，該注意哪些潛在風險？又該如何進行商標布局？

自本期開始，北美智權報將推出【非洲商標專題】，依序介紹非洲市場的商機、商標制度與成功佈局經驗，讓讀者對非洲的市場潛力和商標佈局有更多的瞭解。

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今日的非洲已非昔日的黑暗大陸，多數國家已逐漸脫離戰亂、貧窮、落後，擁有強勁蓬勃的發展動能以及無限商機。除了金磚五國之一的南非，全球最成功的行動支付先驅：肯亞，以及人口有兩億規模、消費力可與東協國家並駕齊驅的奈及利亞外，還有其他備受跨國企業關注的新興國家，如：取代中國和越南的下一個世界工廠-衣索比亞，和天然資源豐沛的安哥拉。無論你對非洲的刻板印象為何，未來都絕對不能錯過非洲。

非洲自貿區在今年年中已經正式誕生

今年5月，正當美、中的貿易戰前途未明，而歐盟也因為英國脫歐、難民議題、極端主義崛起而繁鬧不休的時候，非洲大陸反而展現出空前的團結，一項包含了54個國家的非洲大陸自由貿易協定（AfCFTA）正式生效，也同時宣告了非洲自由貿易區的誕生。

當然，非洲自貿區的成員國裡，沒有美國、中國、日本這些經濟強權，但若以人口來看，AfCFTA可是WTO成立以來，規模最大的一個貿易協定──而非洲的人口和經濟，都正急速成長中。根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，儘管過去五年，下撒哈拉地區（北非以外的非洲國家）的經濟成長率都不及全球平均值，但在新自由貿易協定的推波助瀾下，從2019年開始，非洲的經濟成長率可望連續五年超越全球平均（圖1）。

圖1：2010年至今全球與下撒哈拉（Sub-Saharan Africa）地區經濟成長率比較（2019以後為預估值） （資料來源：World Economic Outlook, IMF） 分享 facebook

來自奈及利亞、Jackson, Etti & Edu律師事務所的Tolu Olaloye律師指出，由於看好未來的成長潛力，許多企業早已把非洲當成海外投資的重要據點。「非洲已經是全球FDI（外國人直接投資）報酬率最高的區域，」Tolu補充，根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的統計，在2006至2011年間，非洲地區的FDI報酬率為11.4%，「這比投資亞洲地區的9.1%還高。」

非洲的中產階級規模，未來十年將急速擴張

那麼，非洲的成長機會在哪裡呢？以人口最多、經濟規模也最大的奈及利亞為例，「我們現在最主要的四大產業是石化、消費品、時尚、還有金融科技；我這次來台灣，買機票、訂飯店…..都是在手機上完成的！」換言之，豐富的原物料和人口成長衍生的消費力，就是非洲經濟的兩大支柱。尤其是後者，正當其他國家一個個陷入少子化危機時，非洲才正要進入人口紅利的黃金時代：世界經濟論壇（WEF）估計，到2030年時，非洲將有40%的人口，收入達到中產階級或者中上階級的水準，消費需求也可望達到2.5兆美元，比起2015年的1.1兆美元多出一倍以上。

圖2：Jackson, Etti & Edu律師事務所的Tolu Olaloye律師於11月初拜訪北美，分享非洲經濟現況與智財權制度最新發展。（左四為Tolu Olaloye律師、左三為北美智權總經理許鍾光、右四為北美智權副總經理林瑞涵） （攝影：唐銘偉） 分享 facebook

當然，統計數字所呈現的美好並不是非洲市場的全貌。Tolu就坦承，因為工業基礎不足，許多商品都必須從歐洲、亞洲或者美洲進口，沒有辦法直接從當地生產；此外，對於智慧財產權的認識不足，也是商業經營中隱藏的風險。「例如奈及利亞的大學教授，他們可能有個很好的發明，可是研究做完了之後，他們完全不知道接下來能做什麼，更不用說申請專利；」她補充，如果海外企業沒有先做好商標布局，也很容易在第一步就吃了悶虧。「你想的是透過代理商來銷售，可是對方可能跟你要了幾個樣品之後，一轉身就去找其他製造商生產，讓你的產品賣不出去！」

這恐怕是每一個廠商進軍海外時，最不願意看到的狀況。那麼，非洲有哪些智財權制度需要注意？與台灣或其他地區又有何不同？下一期的【非洲商標專題】報導，將剖析非洲兩大智財權組織（OAPI、ARIPO）的申請制度、與其他國家或地區的異同，以及在申請商標最需注意的運作實務。





【詳細內容請見《北美智權報》248期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】