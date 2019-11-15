第12屆兩岸專利論壇聚焦新興科技 5G及AI議題交流熱絡

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2019年第12屆兩岸專利論壇已於10月29日-30日在北京順利展開，且完滿落幕。主辦單位之一，全國工業總會表示，今年論壇是以「兩岸聚首‧全球視角」、「聚焦熱點‧巔峰對話」亮點來規劃議程的，大會主要著眼於新興科技，尤其集中在5G及AI，因兩者同為兩岸產業轉型升級提供了強勁的驅動力。為了前瞻這些新興科技的相關技術專利之發展態勢與因應對策，主辦單位安排了兩岸產官學研頂尖專家，共同交流及分享兩岸相關的經驗。

今年第12屆論壇由中國國家知識產權局港澳臺辦公室副主任劉劍擔任開幕典禮主持人，開幕典禮上的致辭貴賓包括國家知識產權局專利局副局長徐治江、中華全國專利代理人協會會長楊梧、及工業總會秘書長蔡練生；共同期許攜手共創「兩岸新機遇‧合作創未來」之雙贏契機。

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在簡單而隆重的開幕典禮之後，論壇正式拉開序幕。今年安排了四個場次的專題演講及一個場次圓桌論壇，均集中在新興科技的專利領域討論，涵蓋AI及5G相關的專利策略、申請、營運、以及訴訟。

今年第12屆兩岸專利論壇開幕典禮與會貴賓致辭，左起工總秘書長蔡練生、國知局港澳臺辦公室副主任劉劍、 國知局專利局副局長徐治江、全國專利代理人協會會長楊梧。 （攝影：陳建霖／工業總會） 分享 facebook

人工智慧 (AI) 在中國各應用領域遍地開花

人工智慧 (AI) 目前已成為全球科技發展最熱門的關鍵技術之一，其應用涵蓋多種行業。全球IT市場研究機構Gartner預估2019年的AI市場產值將達約500億美元，複合成長率23%；且到2021年以前，將有30%利潤由AI相關應用產生，因此預期AI將在未來成為各國的科技政策重點。繼2017年7月20日中國國務院發佈重點任務包含建構開放協同的AI科技創新體系等的《新一代人工智慧發展規劃》，臺灣地區也在2018年1月18日由科技會報辦公室提出為期四年的《臺灣人工智慧行動計畫》，以實現「創新體驗為先，軟硬攜手發展，激發產業最大動能」之願景。

2019年1月31日，WIPO首次發佈「技術趨勢」研究報告，其中在AI方面截至2016年的統計資料顯示：IBM和微軟等領導全球新興AI發明大潮，中國科學院擁有超過2,500件專利，排名第17位。另日本「經濟新聞」調查2016～2018年美、歐、中、日專利局和WIPO公開的AI專利申請件數指出，進入前50企業，中國占19家，超過美國12家，但美國企業壟斷了前3大 ，在中國企業中，百度以1,522件排在第4位，騰訊766件居第8位。中國互聯網巨頭百度、阿里雲、騰訊佈局開放創新平臺，搶佔AI話語權；2017年全球7成的AI投融資資金在中國，首次超過美國。

第12屆兩岸專利論壇吸引產官學研頂尖專家出席，討論熱絡 （攝影：陳建霖／工業總會） 分享 facebook

本次論壇有不少議題是針對AI著墨的，包括百度專利事務部總經理崔玲玲及寒武紀科技智慧財產權總監胡帥，分別就「AI技術發展現狀及應用趨勢展望」發表演說，胡帥用一張圖就說明了AI的應用現況及未來展望。從圖1所見，左邊橘框的應用比較屬於AI的應用現況，包括智慧物聯網、移動消費電子及智慧城市，這些都是技術比較成熟的應用；而右邊的紫框及綠框應用在目前尚未成熟及普及，比較屬於未來發展及趨勢展望。像是自動駕駛的部分，並沒有真正普及的商用產品，仍是充滿安全疑慮，但卻毫無疑問的是AI領域最具市場潛力的未來應用。

第12屆兩岸專利論壇與會產官學研頂尖專家大合照 （攝影：陳建霖／工業總會） 分享 facebook

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