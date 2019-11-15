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設計之純功能性問題：重溫Best Lock案判決見解及不同意見書

2019-11-15 09:00北美智權報

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【許慈真／北美智權報　專欄作家】

ABPA案與Best Lock案，正巧反映出美國對於must-match與must-fit兩種設計截然不同的保護態度，這也是ABPA案中，法院認為無法類推適用Best Lock案判決之主要理由。不過，Best Lock案揭示了更爲根本的爭議，亦即「功能」定義及其範圍，判決見解及不同意見書的立場明顯相反，Newman法官提出之質疑至今恐怕還是難以解決。

1996年Best Lock案判決是美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以「純屬功能性」為由認定設計專利無效的重要案件，往後訴訟也曾多次引用並解釋，而在今年判決Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019)再度由ABPA援引，聲稱Ford頭燈及引擎蓋設計係美感上匹配（aesthetically match）其卡車，故應屬純功能性，惟法院拒絕該主張。實際上，Best Lock案討論的是技術上匹配，自然無法作為ABPA案之參考先例，不過，可由此瞭解美國法院如何透過功能性之定義及解釋，處理相當於歐盟共同體設計規則第8條2項「互連裝置」（interconnection）例外之情形。

本案緣由

本案為鑰匙葉（key blade）設計專利之有效性爭議。一般而言，鑰匙包含轉動時手握的弓部（bow）以及插入鎖具鍵槽（keyway）的鑰匙葉，空白（blank）鑰匙葉必須按照開啟特定鎖具需要的鑰匙齒組合，切割或鑿刻出適合的輪廓（profile），方能發揮開鎖功能。在備品鑰匙市場，有鑰匙複製設備的鎖匠或零售店會庫存各種輪廓的空白鑰匙葉以供替換，鑰匙及鎖具製造商則會透過若干方式限制鑰匙胚（key blank）複製，例如向單一客戶或特定地理區域銷售特定類型的鎖具及鑰匙，縮減消費者對該類型備品鑰匙之需求，進而降低備品鑰匙製造商生產複製用鑰匙胚的誘因。

Best Lock生產並銷售用於維護工業、商業與機構設施安全的鑰匙與鎖具，為避免該類鑰匙輕易遭到複製，其透過發明專利或設計專利保護並掌控特定鑰匙胚之市場。Best Lock不僅是本案一審兩項系爭專利（U.S. Patent 5,136,869，簡稱869專利；U.S. Design Patent 327,636，簡稱636專利）之受讓人，也是其他33項鑰匙葉設計專利之受讓人，以及與34項鑰匙葉設計專利相對應的34項鍵槽設計專利之受讓人。Ilco則為現有鎖具生產複製及替換用的鑰匙胚，並向鎖匠與備品鑰匙零售商銷售替換用鑰匙胚。

1993年，Ilco仿造Best Lock其636專利所示之鑰匙葉設計，並於美國聯合鎖匠協會年度大會發布有該鑰匙葉形狀的鑰匙胚，Best Lock因而控告Ilco侵害前述兩項專利，Ilco則反訴該兩項專利無效。一審法院依據專利法第102條認定869專利無效，並以「欠缺購買者或使用者關注之裝飾性」為由認定636專利無效。Best Lock僅就636專利部分上訴。

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當事人主張及判決理由

Best Lock主張，雖然特定鑰匙與相對應的鎖具必須契合（mate）方能開鎖，但實際上存在無數種鑰匙葉及配對的鍵槽設計，可隨意選擇，故636專利並非純屬功能性。然而，CAFC認為一審判決系爭設計純屬功能性而不具裝飾性，並無違誤，故維持原判。其主要理由如下：

  1. 根據636專利圖式，Best Lock請求保護的範圍僅限於空白鑰匙葉，而非整把鑰匙。雙方並未爭執鑰匙葉必須做成如圖所示之同一設計，方能適合相對應的鎖具鍵槽；Best Lock亦承認，確實無其他形狀的鑰匙葉可適合該特定鍵槽。因此，636專利鑰匙葉設計如有任何美學吸引力，也只是純粹由功能性決定之形狀造成的必然結果。

  2. 縱使Best Lock主張鑰匙與鎖具之間存在各種接口形狀，也無法改變判決結果。鑰匙葉及配對鍵槽間的不同接口形狀雖可結合成為發揮上鎖功能的一組鑰匙及鎖具，但Best Lock請求保護的範圍並非鑰匙及鎖具組合，而僅限於鑰匙葉，且必須設計成636專利圖式揭露之形式方可發揮預定功能。

  3. 即使Best Lock擁有其他可契合636專利鑰匙葉的鍵槽設計專利，對法院分析亦無影響。因為系爭專利有效與否，僅能就其請求項加以評估，而非從多項專利的請求項綜合觀察，故該鍵槽設計專利之存在事實並不影響636專利請求項解釋及其純屬功能性認定。


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