臺灣與中國專利相關規範修法簡介

分享 facebook 【邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理】

踏入2019下半年臺灣與中國對於專利制度的修正，可說是接踵而來。諸如分割申請、更正與延遲審查……等，現將重點為各位讀者說明如下。

點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。 iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！

在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高

活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。

活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。

首先，先簡介臺灣的修正規範

分割申請時間點放寬

現行專利申請案提出分割的時間，依據申請種類不同而有不同。發明申請案，不論是初審或是再審查，均可在審定書前提出。惟收到初審核駁審定書到再審查申請繫屬智慧局前，不可提出分割申請。另外，也可在收到初審核准審定書後的30日內提出分割申請。新型申請案則僅可於收到處分前提出。設計申請案，原則上同於發明申請案，但於收到初審核准審定書後的30日內是不可提出分割申請。

2019年11月1日正式施行的分割規範修正為：設計申請案的規範沒有變動；發明申請案除原規範外，增加於收到再審查核准審定書後，也可提出分割申請，並將原30日的期限拉長至3個月，給予申請人更長的時間考慮；而新型申請案則除原規範外，增加在收到核准處分書後的3個月內也可以提出分割申請。

再分割案援引原申請聲明

當提出再分割申請時，可以援引原申請案的聲明，但必須同時間提出，不可以事後補援引聲明。

新型專利權單獨申請更正時間限制

原新型專利權更正時間點均同於發明與設計，惟2019年11月1日施行的規範則限縮時間，僅得於新型專利權新型專利技術報告申請案受理中或訴訟案件繫屬中，方可提出更正。

專利權更正申請與舉發案重疊時之提出限制

若更正申請案與舉發案有時間重疊時，除非在舉發受理前已經提出更正申請，否則，在舉發案受理後，僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間方可提出更正，但是若專利權有民事或行政訴訟繫屬，且有更正必要時，則不受前述三個時間點限制。

更正與舉發案同生死

當利權舉發案與更正案時間重疊時，且舉發人合法撤回舉發者，則更正申請案原則上與舉發案一同被視為撤回。若申請人於收到智慧局通知，詢問更正申請案是否續行處理時，可以表明續行處理，如此更正案將繼續被審理並做出處分。

增加舉發補充理由與證據時限失權效果

於規範中對於舉發人補充舉發證據與理由的提出期限並未規範，僅是規定「為避免程序延宕，如事證已臻明確或舉發人有遲滯審查之虞者，對於舉發人的補充證據或理由，得不交付專利權人。」現新規範增加提出時限與失權效果，也就是說，舉發人於舉發申請3個月內，應提出補充證據或理由，若是超過該期限方提出者，依法不予以審酌，也不交付專利權人提出答辯。

設計申請案專利權期間延長為15年。