2019年10月美國專利適格性指南更新的五大重點

分享 facebook 【李秉燊／美國杜克大學法學院訪問學者】

美國專利商標局 (USPTO) 於2019年10月再度更新專利適格性審查指南，唯未大幅變動其於年初公布的審查架構，此更新旨在釐清、闡明USPTO審查人員如何適用年初版本的專利適格性審查指南；透過理解10月更新版本，可讓欲申請美國專利的從業人員更清楚USPTO的審查過程與責任。因此，本文就依此次更新劃為五大重點，讓讀者可以快速掌握，包含： (1) 如何評價一申請專利範圍是否「引述」法定例外事項；(2) 2019 PEG所列舉的抽象概念群組再進化；(3) 如何評價一法定例外事項是否整合至實際應用；(4) 審查官因專利適格駁回申請案的釋明責任；(5) 促進申請人適用2019 PEG時與審查官的合作。

2019年10月17日，USPTO針對其在年初發布的2019年專利適格性審查指南（2019 PEG）實施後所收集到的實務界意見回饋，再度公告一份長達22頁的更新版本（October PEG Update）。如同本刊229期的專題介紹，2019 PEG將美國專利從業人員習知的Alice / Mayo兩步驟測試法中Step 2A另分拆成判斷一（prong one）和判斷二（prong two）兩部份。

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更深入一些，根據2019 PEG，審查官於進行兩步驟測試法的2A判斷一中，首先需判斷申請專利範圍是否「引述」（recite）法定例外事項（judicial exception）?若屬抽象概念（abstract idea），需視該項概念是否可歸類為數學概念 （mathematical concepts）、組織人類活動的方法（certain methods of organizing human activity）和心智活動（mental processes）。若可歸類至上述群組，審查官則繼續進行Step 2A的判斷二，評估此法定例外是否可以「整合」（integrate）至「實際應用」（practical application），且申請專利範圍必須具備「額外元素」（additional element）使得此法定例外能整合至實際應用。若該法定例外無法整合至實際應用，審查官應繼續進行Alice / Mayo兩步測試法中的Step 2B，並將審查重點放在檢視其他額外元素之特性是否具備「發明概念」（inventive concept）。本次10月的更新未大幅更動2019 PEG審查架構，而是旨在釐清、闡明USPTO如何適用2019 PEG，本文將之劃為五大重點：

如何評價一申請專利範圍是否「引述」法定例外事項； 2019 PEG所列舉的抽象概念群組再進化； 如何評價一法定例外事項是否整合至實際應用； 審查官因專利適格駁回申請案的釋明責任； 促進申請人適用2019 PEG時與審查官的合作。

如何評價一申請專利範圍是否「引述」法定例外事項

如上所述，根據2019 PEG，審查官於進行兩步驟測試法的2A判斷一時需判斷申請專利範圍是否「引述」法定例外事項。October PEG Update闡明所謂斷申請專利範圍「引述」法定例外事項，是指申請專利範圍「闡述」（set forth）或「描述」（described）法定例外事項。October PEG Update進一步分別舉例解釋：

「闡述」（set forth）：所稱「闡述」係指審查官可以「明確地」（expressly）在申請專利範圍的文字中找到法定例外事項。例如，若如1981年美國最高法院Diamond v. Diehr案中，被判決不具適格的系爭專利，即是「清楚地」（clearly）以循序的計算步驟描述一數學方程式，則該等申請專利範圍的用字遣詞即是「闡述」法定例外事項。

「描述」（described）：所稱「描述」係指審查官無法直接在申請專利範圍的文字中找到，但可以認定該申請專利範圍文字在「暗指」（imply）法定例外事項。例如在Alice案中，系爭申請專利範圍即是在直接使用「第三方中介」（intermediated）和「交割」（settlement）等文字來「描述」第三方中介交割的程序此屬法定例外事項的發明。

由此可知，根據October PEG Update，如何認定申請專利範圍文字是否「描述」法定例外事項較「闡述」給予審查官更多的裁量權限。申請人除不應直接闡述法定例外事項外，亦應避免單純以文字敘述迴避法定例外事項，否則只要是被認定為有暗示性的「描述」，亦會落入此2A判斷一的「引述」法定例外事項。

2019 PEG所列舉的抽象概念群組再進化

October PEG Update澄清USPTO已不再要求審查官在判定申請專利範圍的專利適格時去比對該申請專利範圍是否落入被美國最高法院和聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決屬「抽象概念」等不具專利適格的類似發明案例。而是強調審查官應在兩步驟測試法的2A判斷一的階段判定所請申請專利範圍是否落入下方表格列舉的三個抽象概念群組。

資料來源：October PEG Update內容，李秉燊製表 分享 facebook

October PEG Update強調若有申請專利範圍未落入以上列舉的三個抽象概念群組，但審查官仍認為該申請專利範圍有「引述」法定例外事項之虞者，審查官應將其提交至USPTO的科技中心（Technology Center）進行審視。





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