共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

分享 facebook 【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

近年來，結合資源共享、資訊科技的新型平台服務業，早就在全球展開，Uber面臨的競爭對手，包括東南亞的Grab Taxi、印度的Ola、中國的滴滴出行、美國的Lyft，還有Airbnb的競爭對手：Home Away、途家……等，這種商業模式創新（Business Model Innovation）未來只會在許多行業雨後春筍般地展開。

知名的外送平台Foodpanda及Uber Eats，因為外送員車禍死亡事故，所以台灣政府在實施勞動檢查以後，認為兩家食物外送平台與外送員是雇主和員工的關係，雇主應為外送員加保勞健保，外送員還要七休一，也就是外送員要符合《勞基法》，雇主要幫外送員投保勞健保、職災保險，每月提撥6%工資作為勞退金，超時工作要給加班費。

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Foodpanda是隸屬德國上市公司「快遞英雄」（Delivery Hero）集團，Uber Eats則是屬於美國Uber，Uber的經營模式在全球早已經受到許多消費者接受，它明顯顛覆傳統計程車產業的經營模式，傳統的中介型服務一邊要面對轉型問題，一邊同時抵制這種創新經營模式的侵入。

這種新的商業模式，其實需要很高的資訊科技能力來配合，才能順利搓合需求者和供給者的配對，加上人們都有智慧型手機，只要時機一成熟，業者就會快速切入該市場，擴大市場占有率，長期競爭和經營，有些產業有尖峰和離峰、資源分配不均的特性，這種產業最適合這種共享經濟。

外送服務使餐飲業者更能專注在本業

以餐飲業者來說，人們用餐時間是非常集中的，早餐、中餐、晚餐，人人都很接近，如果餐飲業者要自己雇用外送員，那需要額外成本，如果用全職雇用的模式，非用餐時間，餐飲業者還是需要負擔人工支出，兼職模式，還是會有勞健保、三節或年終獎金、相關保險支出等成本，餐飲業者還要做人員管理，這其實對餐飲業者來說，管理成本是相對高的，對於消費者來說，排隊是人力和時間的耗損，如今Foodpanda及Uber Eats來搓合整個市場，平台業者、消費者、送餐員都可以各取所需，政府也能獲得稅收，餐飲業者專注在餐飲，送餐員可以兼差賺外快，消費者節省時間，這其實就是很好的商業模式創新，整個社會的資源和人力使用效率提升了。

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如果送餐平台設計的搓合機制，對送貨員很不利，哪有送貨員願意去做？送貨員願意用風險、公司福利和時間，去換取他認為划算的收入，願打願哀的位置都齊全了，把交通規則管理好就能解決的事情（交通事故的出現，不是因為送餐員才出現，那平常生活中就會出現），結果政府用一個勞基法，很可能讓外送平台點餐、外送的價格飆高，成本轉嫁給消費者承擔，讓整個利潤迴圈弱化，實務上來說，對於平台業者、消費者、送餐員、餐飲業者並沒有比較好。

外送員與平台間的法律關係，至今未有定論

不過像是Uber這種運作模式，在實務上會有規避雇主責任的問題，也就是這種平台業者與服務員的關係，究竟是僱傭制，還是承攬制？相對於僱傭制，採用承攬制可以讓資本家要承擔的聘僱成本大幅降低，於是採用聘僱制的整體競爭力就沒那麼好，因為聘僱制無法把許多成本外包，至於如何認定，截至目前為止還有很大的爭議，例如美國加州法院認為，若Uber、Lyft這樣的企業想透過司機員賺錢，就必須將其視為公司的員工（employee），而不只是工作的承包者（contractor），但是美國全國勞資關係委員會（The National Labor Relations Board）卻認定，Uber司機為「獨立承包商」，無資格擁有加班費、最低工資保障、健康保險等傳統福利，因為司機幾乎可以完全控制他們的車、工作時間表和登入APP的地點，也能自由為Uber的競爭對手工作，並因此擁有重要的創業機會，Uber司機可在任何一天、任何空閒時刻，決定最符合其經濟目標的工作方式，如同時透過Uber的應用程式接案、為Uber的競爭對手工作，並追求自己的事業。事實上，這確實很難判定，或許，未來人們的思想更能接受共享經濟模式，或許又會有新的想法也說不定。

Foodpanda及Uber Eats其實還正在改變台灣勞動市場的一個現象，近年來台灣勞工市場，最剝削的莫過於，長期壓榨台灣勞工的人力派遣公司，如今出現一個可以讓有駕駛能力的工作者，只要願意花時間做，就能取得勞工平均收入以上的兼差工作，而且每天三餐都有工作機會，外送平台在勞動市場，搓合了一部分的閒置人力和人力需求者，以往可以看到人力銀行派遣服務員去舉房地產廣告牌，但有外送平台，服務員可能有更好的選擇，因為外送平台接單有機會跑出更好的待遇，很可能優於被人力派遣公司剝削。

共享經濟是一個越來越普遍的商業模式，台灣的小地域交通高度便利性，餐飲業非常多元和高度競爭，這其實適合發展餐飲外送模式，全台各地都有許多房地產空屋，這也適合Airbnb的發展，台灣也有保險業者以承攬制的模式在經營，新的商業模式正在加入市場，參與競爭，這些都很有機會讓台灣的服務業出現新的變革。





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