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歐洲專利訴訟暫時禁制令造成的損害應否賠償？

2019-10-25 16:02北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

專利權人在提起訴訟前，聲請法院核發暫時禁制令，但若最終本案訴訟結果專利無效或不侵權，根據世界貿易組織（WTO）下的與貿易有關智慧財產權協定（TRIPs）和歐盟智慧財產權施行指令之要求，專利權人應賠償該暫時禁制令對侵害被告造成的損失。2019年歐洲法院Bayer Pharma v. Richter and Exeltis案則認為，如果侵權被告沒有自己採取行為避免或減少損害，則法院可不准予賠償該暫時禁制令造成之損害。

不當暫時禁制令造成的損害應予賠償

TRIPs第50條規定，如暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之任何行為或疏忽而失效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害或侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命聲請人適當賠償被告因暫時性措施所受之損害。」

在歐盟層級，對於前述TRIPs第50條的暫時性措施的相關規定，具體規定於歐盟有關智慧財產權執行2004/48 號指令（Directive 2004/48）中第9條的「暫時和預防措施」。

第9條(1)(a)規定：「1.會員國應確保司法機關，可根據聲請人之請求：(a)對被控侵權者，下達暫時禁制令，以避免任何智慧財產權立即的侵權，或者，在暫時的基礎下，且若該國法規定持續侵害將受到懲罰性賠償，可下命令以阻止侵害該權利的行為繼續發生，或者若行為要繼續，則命其提供擔保以確保將來對權利人的損害賠償，…」

第9條(7)規定：「當該暫時性措施被撤銷，或因聲請人之任何行為或疏忽而失效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害或侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命聲請人適當賠償被告因暫時性措施所受之損害。」

（圖片來源：EU Court of Justice）
（圖片來源：EU Court of Justice）
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根據上述條文，智慧財產權人在提起本案侵權訴訟之前，可向法院請求暫時性措施，但若有下述三種情況，被告可以反過來向法院請求，智慧財產權人要賠償被告因為該暫時性措施導致的損害：

  1. 暫時性措施被撤銷；

  2. 因聲請人之任何行為或疏忽而導致暫時性措施失效；

  3. 於事後發現並無智慧財產權受侵害或侵害之虞之情事。

Bayer公司請求法院核發暫時禁制令

歐洲法院2019年所判決的Bayer Pharma v. Richter and Exeltis案指出，如果專利侵權被告自己沒有採取避免或減少損害的行為，則對於因此產生的額外損失，法院可不給予賠償。

2000年8月，Bayer公司向匈牙利智慧財產局申請了一個避孕藥成分專利， 2002年10月，匈牙利智慧財產局將該申請案公開，直到2010年10月4日，匈牙利智財局才核准了這個專利。

2009年11月，被告Richter公司開始在匈牙利銷售其避孕藥產品；2010年10月，另一家被告Exeltis公司也開始在匈牙利銷售其避孕藥產品。

由於匈牙利的專利法允許智財局做出不侵權宣告，這與其他國家的專利法不同，因此在2010年11月8日，Richter公司主動向匈牙利智財局提出申請，請求該局宣告，Richter的產品並沒有侵害Bayer的系爭專利。（2010年11月9日，Bayer公司向布達佩斯高等法院（一審法院）提聲請暫時禁制令，命令Richter和Exeltis暫停銷售系爭避孕藥產品。但法院駁回其聲請，認為原告Bayer公司並沒有證明有侵權的可能性。

2010年12月8日，Richter和Exeltis向匈牙利智財局申請宣告Bayer的專利無效。

2011年5月25日，Bayer向布達佩斯高等法院，再次聲請暫時禁制令，這一次法院同意聲請，並於7月11日下達裁定，要求從8月8日起，Richter和Exeltis不得再銷售系爭避孕藥，並要求他們提供擔保。

2011年8月11日，Bayer公司在布達佩斯高等法院正式對Richter和Exeltis公司提起侵權訴訟。但是，法院決定先停止審判程序，等候智財局無效宣告程序的最終結果。


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