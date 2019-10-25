重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

分享 facebook 【林家珍／北美智權 專利工程處 日本部部長】

9月初法西颱風直撲東日本造成不小的災情，最嚴重的千葉縣一度高達93萬戶停電。再怎麼用心防災，遇到長期停電仍是一個頭痛的難題。這次千葉風災，有部分災民表示住家屋頂設置的太陽能面板在停電期間救了他們一命，也因此太陽能發電作為災害時的緊急電源再度受到注目。

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9月初法西颱風直撲東日本造成不小的災情，最嚴重的千葉縣一度高達93萬戶停電。受災區域包括千葉山區兩處電塔傾倒，全區一共兩千多支電線桿受損或倒塌。以往若僅部分地區受災，東京電力尚可利用迂迴送電方式從遠處分區輪流送電，避免全區長期停電的狀況。然而此次不只電塔倒塌，末端的配電線也嚴重受損，連迂迴送電都有困難，加上大範圍坍塌的電線跟被風吹得東倒西歪的林木糾纏不清，須一一砍伐重整，導致颱風過後一個多星期仍有將近10萬戶停電，直到接近9月底才全區恢復供電，是繼311地震後時間最長的大規模停電，災情嚴重可想而知。颱風走後，千葉的天氣時仍如秋老虎般酷熱，時而下起猛烈大雨，加上停電、停水帶來的種種不便，讓災民生活苦不堪言。

近年來由於全球氣候異常，日本各地一次又一次遭受「前所未有」的風災、豪雨、土石流，專家學者開始擔憂所謂的「異常」天候恐怕已成為「平常」，呼籲政府上修現有的防災標準。針對此次千葉風災，民間有聲浪指責日本政府與東京電力錯估災情導致復電速度過慢。姑且不論政府和東電的應變是否有疏失，當受災範圍廣大，再怎麼快的救災速度也需要時間，這段時間民眾可以做些什麼來自保?

根據筆者多年旅日的觀察，日本民眾的防災準備普遍做得很紮實，從各式防災用品、儲糧、飲水、易碎物品及大型家具固定、甚至到臨時簡易馬桶等都齊備的家庭不在少數。另外，日本業者也提供全套防災組合，商品種類齊全，民眾上網便可一站購齊宅配到家，相當便利。

日本購物網站上琳琅滿目的防災組合 （圖片來源：樂天市場網站） 分享 facebook

不過，再怎麼用心防災，遇到長期停電仍是一個頭痛的難題。這次千葉風災，有部分災民表示住家屋頂設置的太陽能面板在停電期間救了他們一命，白天可維持多數家電產品的運作，夜間則使用蓄電池儲存的電力，有太陽能發電的住戶在停電期間能夠維持基本生活需求，不至於成為停電難民，也因此太陽能發電作為災害時的緊急電源再度受到注目。

日本政府多年前開始倡導家用太陽能發電系統，平時省下電費並賣出多餘電力，停電時可切換成自用模式做為緊急電源。以往民眾只著重在前者，緊急電源功能幾乎不清楚也不會使用，直到前年北海道發生全區大停電、去年關西地區因颱風導致220萬戶停電，再加上這次千葉的風災，日本民眾對於太陽能發電的緊急電源功能的認知度也大大提升。

日本的家用太陽能發電系統的裝設價格已較過去便宜許多，但動輒仍需上百萬日幣，不是家家戶戶都裝得起，加上公共區域也需要電力供應，催促日本政府積極建設區域微型電網 (microgrid) 的聲音又再度出現。微型電網連結地區內各住戶的分散式發電裝置，在平日區域內電力自產自銷，在急難時可以互助救濟，每個地區有自己的內部輸電網絡，地區間可相互連結，也與電力公司的中央輸電系統連結，方便電力供需調度，比起仰賴電力公司的中央供電系統做為單一電力來源會更有保障。

在日本，微型電網的概念約在西元2000年就已經被提出，日本政府也陸續挑了幾個地點進行試驗性導入。然而，當時自家發電系統等分散式能源建置費用太高，離實用化尚有好長一段路。這些年下來建置費用逐漸降低，日本郊區獨棟住宅導入太陽能或氫能發電的數量增加，分散性能源的建構已趨於成熟，未來應朝向建立微型電網把這些分散性能源集中管理運用。

理論面雖然如此，但實務面上仍有許多課題待克服，包括法規制度的建立、規格整合制定等，加上微型電網需要業者參與電力管理調度，目前除了電力公司之外，有電力管理技術能量和經驗的企業仍屬少數，需要進行培育。

全台首座離島微型電網-澎湖七美 （圖片：台電公司） 分享 facebook

這幾次的大停電讓日本政府和民眾意識到，傳統中央配電不論站在防災或國家安全的觀點，都是不堪一擊的脆弱，迫切需要改善。如此一個推力一個拉力，希望能帶動加速推動微型電網的實現。反觀台灣，時逢921屆滿20年，每回想起當晚的撼動，筆者至今依然餘悸猶存。這幾年政府也開始於偏鄉離島，例如澎湖七美及烏來福山村等，導入再生能源與微型電網的試驗性計畫，推展進度不輸先進國家。微型電網的實現仍需一段時日，一般大眾可以從身邊做起，盤點家中的防災用品是否需要添購或更換，固定易碎物品及大型家具、確認逃生路線等等，從日常生活開始做好防災工作，保護自己和家人。





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