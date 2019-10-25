中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

中國大陸的專利數量愈來愈多，侵權訴訟也是花樣百出。去年八月，一家中國本土的NPE就被檢察機關以敲詐勒索罪告上法院，今年九月的判決結果也顯示被告有罪。但觀察判決內容，就能發現法院並不認同絕大部分的起訴事實，而且對於敲詐勒索與實施專利權間的差異也未能界定清楚。因為事關刑事處罰，未來這項爭議可能還有得吵。

因為專利權的私權性質，相關的爭議在各國大多屬於民事案件；但今年九月底上海浦東新區的一項判決，卻意外出現了專利侵權和敲詐勒索的交集，因而有了刑事案件的色彩。這究竟是怎麼一回事呢？

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故事的主角是一對李家兄弟：李興文、李興武。主事者李興文可說是靠專利為生，對於中國專利的各項行政流程非常熟悉，成立了一系列的公司，專門從事研究發明與專利權申請，更包括了各種提起專利侵權訴訟、和解、或是要求專利授權金等維權手段。

簡單來說，李興文的營利手法，與美國常見的NPE（非專利權實施實體）並無二致，而且會被他盯上的，都是中小規模、股票公開上市在即的科技公司，索要金額也不高，所以被他找上的公司大多都選擇花錢消災。根據浦東新區人民檢察院的起訴書記載，於2015年至2017年間，被李興文透過類似手法找上的被害公司一共有四家，也讓他成功取得116.3萬元人民幣的款項。

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被告慎選目標對象與發動時間，以提高成功機會

不過，這也是李興文最終被檢察機關調查、而且最終被起訴的主因。起訴書指稱，李興文透過旗下的科斗、本星、布島等公司，以掌閱科技、盈趣科技、古北電子、鴻雁智能科技等公司為目標，分別以提起民事訴訟的方式，與對方簽下和解協議或是專利權實施許可，而且都取得人民幣5萬元至50萬元間的金額。

其中，因為盈趣科技股票上市在即，李興文甚至「加碼」向中國證監會舉報，披露盈趣科技的涉訟事實，藉以逼迫對方尋求和解；另一家古北電子也是處於融資階段，李興文在民事訴訟外，也向淘寶、京東等購物平台舉報，使古北電子的產品被下架。因此，即使古北電子成功向專利複審委員會申請舉發涉訴專利無效，但古北電子迫於融資在即，仍然選擇支付22.5萬元人民幣的專利授權金。

雖然被告被判有罪，但大部分事實未獲法院認同

有趣的是，雖然這些被害公司與檢察機關指證歷歷，但判決結果卻顯示，李興文向盈趣公司、古北電子、鴻雁智能科技三家公司、以及向掌閱科技索求50萬元的行為，因為證據不足，並不構成敲詐勒索罪；只有向掌閱科技索求10萬的部分成罪。換句話說，雖然被告最終還是被判有罪，但檢方所起訴的絕大部分事實與罪名，其實是被法院駁回的。

關鍵在於法院對於「敲詐勒索」與「實施專利權」之間的判別。在判決理由中，法官指出，要構成敲詐勒索，必須證明行為人有非法占有財產的目的，以及其以威脅、恐嚇的手段來獲取財產。在本案當中，李興文得以向這些公司索求金額的基礎，都是中國國家知識產權局所核發的有效合法專利，或是權利處於未確定狀態的專利，如果這些專利權不是透過非法手段（如：抄襲、騙取…..等）取得，就難以確認被告以專利侵權訴訟為名，行敲詐勒索之實。

再者，雖然被告提起專利侵權訴訟的時間點，大多落在被害公司財務上的關鍵時期，但也不能因此就認為被告有威脅、恐嚇的行為，因為在私法自治的原則下，任一方選擇息事寧人、或是因為訴訟成本考量而放棄權利，可能才是符合利益的決定。因此，向被害公司積極主張專利權的NPE行為，並不構成敲詐勒索。

專利「碰瓷」行為，必須被刑事追究

但在掌閱科技索求10萬元的部分就不一樣了。法院指出，在被告透過科斗公司第一次向掌閱科技索求50萬元金額後，又與步島公司簽訂虛假的專利授權契約。事實上，被告於2017年的7、8月間才將專利授權給步島公司，但書面的授權契約上，卻註明時間是2016年底，明顯是為了製造步島公司也有權向掌閱科技提告的假象。另一方面，兩名被告藉由這份虛假的專利授權契約，在掌閱科技即將上市的關鍵期，突然發動民事訴訟與證監會舉報，已經造成被害公司的壓力與恐懼，就算知道這是要脅、敲詐的行為，也只能被迫屈從。法院形容，這種專利侵權「碰瓷」行為，確實構成了敲詐勒索罪。

案子雖然宣判了，但爭議卻不曾止息。舉例來說，被告在索求專利授權金時，大量使用了向證監會、網路購物平台舉發、舉報的手段。這些雖然不是正統的司法維權途徑，卻能對被害人造成立即、嚴重的經濟損失，恐嚇脅迫的威力可能比專利侵權訴訟更大。但在判決中，法官雖然指出「舉報權不是財產權」，認為舉報不能當作私法的交易標的，卻在涉及舉報的兩個犯罪事實裡，分別做出有罪和無罪的判決。這部分的行為究竟該怎麼認定，可能還有待日後的其他判決加以釐清。





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