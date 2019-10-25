福斯：電動車發展現正切入快車道

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

福斯集團（Volkswagen Group）於2019年法蘭克福車展發表首款電動車ID.3，不僅象徵走向嶄新紀元，福斯更準備挑戰大規模生產電動車。ID.3採用福斯的全新品牌識別，同時是全世界首款採用碳中和製程的電動車款，ID.3在法蘭克福車展亮相後，已在歐洲地區正式接單。福斯第一款全電動車以「3」命名，代表繼Beetle、Golf後，Volkswgen 正式在電動車領域踏出關鍵一步，之後還有ID. CROZZ SUV、ID.BUZZ、ID.VIZZION和ID.BUGGY 等各式電動車將陸續加入，宣告全球車壇劃時代的革新移動正式來臨。

全球最早舉辦、也是規模最大的法蘭克福車展車展（IAA），今年剛在9月舉辦，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師何心宇從IAA 2019 觀察車輛新興科技的發展趨勢，雖然今年IAA展覽盛況不若往年，但在Benz、BMW、Audi、VW Group等歐系車廠大力支持下，IAA仍是觀察歐系車廠未來發展趨勢重要參考。IAA2019可謂為電動車發展元年，電動化與智慧化是車輛兩大趨勢，電動車（EV）和插電式混合動力電動車（PHEV）成為車廠主要發展方向，歐系車廠都在強調集團電動化的目標與策，何心宇指出，Audi以「AI」與「e-tron」為未來發展核心」；福斯則欲以「人民電動車」開創新局。

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表一、Audi在IAA 2019展出的電動車款 （資料來源：Audi，MIC 整理／2019年10月） 分享 facebook

表二、福斯汽車在IAA 2019展出的電動車款 （資料來源：福斯，MIC 整理／2019年10月） 分享 facebook

福斯推出首款碳中和環保製程的電動車款

為了成為全球車壇的電動車領導品牌，福斯必須在未來幾年推出更多的電動車產品，除了首款車型ID.3將在今年底於德國茲威考（Zwickau）廠區開始量產，透過生產製程的優化，每年可減少超過100萬噸的整體二氧化碳排放量，結合環保電池產製與供電方式，讓ID.3電動車成為首款達成碳中和環保製程的電動車款。到2023年總計將投資110億歐元於未來汽車發展，其中包括90億歐元的電動車相關科技。為因應所需產能，福斯已計畫在德國埃姆登（Emden）、漢諾威（Hanover），德累斯頓（Dresden）和捷克的姆拉達博萊斯拉夫（Mlada Boleslav）等地建立MEB電動車工廠。

表三、Volkswagen集團電動車發展目標 （資料來源：福斯集團） 分享 facebook

台灣福斯集團公共事務資深經理黃南瑄出席台北市電腦公會舉辦的「電動車產業發展趨勢研討會」時指出，電動車議題在汽車剛發明的時候就一直不斷被提出，只是過去的時空背景和技術導致失敗。現在是一個非常重要的時間點：汽車產業全速往電動車發展的轉折點。福斯是全球最大的汽車集團，共有12個品牌，去年全球銷量達1100萬輛，涵蓋不同價格帶和品牌定位。福斯從2015年來台設立，旗下包括四大歐系汽車品牌，福斯、Audi、Skoda、福斯商旅車，2018年銷售量為25,636輛，成長率為11％，為台灣第三大的進車汽車品牌、進口市占率達13％。身為全球最大的汽車集團，福斯對於電動車發展具有一定的影響力。

圖二、台灣福斯集團公共事務資深經理黃南瑄由汽車公司角度分享電動車發展的目標和方向。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

汽車產業加快腳步投資電動車發展

福斯集團發布全新企業環保宗旨「goTOzero」，四大政策方針包含 氣候變化、資源、空氣品質和環境承諾 ，宣告邁入永續發展的綠能品牌，並且以明確方向保護環境，將全力改善產品週期、研發、汽車生產和運作，以便之後車輛回收和管理，兼顧集團成長和環保能平衡發展。 到2023年時，福斯集團預計將投資300億歐元發展電動車，並且在2028年前推出至少70款電動車，於2050年時完成碳中和目標 。

根據統計，交通運輸相關產業佔所有CO2排放量的14％，而福斯身為全球第一大的汽車製造商，在汽車前期製造、使用、後期回收都會製造CO2，排放量就佔了其中1％，這是非常值得重視和改善的問題。福斯集團在今年3月全球記者會時公布，根據巴黎氣候協定，將在2050年達到碳中和目標，包括使用當中的汽車，還有前期工廠製造、之後的回收使用，都要達到碳中和。以一個傳統汽車生產製造公司而言，需要投入極大的投資，碳中和目標訂在2050年其實已經不遠，也是很大的挑戰。為了達到這目標，車輛碳排放與2015年相比要降低30％、工廠碳排放與2010年相比要降低50％，除了使用可回收性再生能源，還要增加氧氣製造，因此福斯集團也成立5000萬歐元的森林復育計畫基金。或許有些人會疑慮，電動車電池的製造和回收是否會造成更多CO2排放？黃南瑄認為，從數據來看，純電動車仍是降低CO2排放量最有效率的車款。

目前福斯集團全球總銷售1100萬輛，近程目標是在2025年時，全集團生產並銷售一年300萬輛全電動車車款（跨品牌），目前福斯集團實際純電動車款僅有3輛，6年後要達到300萬銷售數字，全集團要有超過80款電動化車款、其中50款必須是全電動車款。黃南瑄表示，汽車產業的產品週期比一般消費品長，一般人買一輛車平均用5～10年，而一輛車從開發到量產階段，最後進入市場銷售，約莫需要3～4年，因此現在投入資金開發產品，也需要3～4年才能看到車輛量產，福斯正在積極規劃，未來就會看到很多電動車款陸續上市。

黃南瑄指出，Audi e-tron SUV是福斯集團110年歷史以來的第一台全電動車款，在比利時布魯塞爾經認證的碳中和工廠中生產，目前已在歐洲銷售中；福斯ID.3在上個月剛在法蘭克福車展上市，屬於尺碼比較小的都會型電動車。在電動車定價趨勢上，會讓消費者越來越能負擔和購買，福斯集團在SUV、都會型用車、跑車、商用車都會有相對應的電動車產品。雖然福斯集團尚未在台灣開始販售電動車，但從地理、城市、交通運輸狀況來看，台灣都是非常適合發展電動車的市場，雖然市面上還沒看到很多電動車在路上跑，但國際各大車廠有很多電動車款準備要進入台灣市場，電動車被台灣消費者接受和使用還有一段路要走，需要政府和相關產業鏈共同努力。





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