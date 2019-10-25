福斯：電動車發展現正切入快車道
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】
福斯集團（Volkswagen Group）於2019年法蘭克福車展發表首款電動車ID.3，不僅象徵走向嶄新紀元，福斯更準備挑戰大規模生產電動車。ID.3採用福斯的全新品牌識別，同時是全世界首款採用碳中和製程的電動車款，ID.3在法蘭克福車展亮相後，已在歐洲地區正式接單。福斯第一款全電動車以「3」命名，代表繼Beetle、Golf後，Volkswgen 正式在電動車領域踏出關鍵一步，之後還有ID. CROZZ SUV、ID.BUZZ、ID.VIZZION和ID.BUGGY 等各式電動車將陸續加入，宣告全球車壇劃時代的革新移動正式來臨。
全球最早舉辦、也是規模最大的法蘭克福車展車展（IAA），今年剛在9月舉辦，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師何心宇從IAA 2019 觀察車輛新興科技的發展趨勢，雖然今年IAA展覽盛況不若往年，但在Benz、BMW、Audi、VW Group等歐系車廠大力支持下，IAA仍是觀察歐系車廠未來發展趨勢重要參考。IAA2019可謂為電動車發展元年，電動化與智慧化是車輛兩大趨勢，電動車（EV）和插電式混合動力電動車（PHEV）成為車廠主要發展方向，歐系車廠都在強調集團電動化的目標與策，何心宇指出，Audi以「AI」與「e-tron」為未來發展核心」；福斯則欲以「人民電動車」開創新局。
福斯推出首款碳中和環保製程的電動車款
為了成為全球車壇的電動車領導品牌，福斯必須在未來幾年推出更多的電動車產品，除了首款車型ID.3將在今年底於德國茲威考（Zwickau）廠區開始量產，透過生產製程的優化，每年可減少超過100萬噸的整體二氧化碳排放量，結合環保電池產製與供電方式，讓ID.3電動車成為首款達成碳中和環保製程的電動車款。到2023年總計將投資110億歐元於未來汽車發展，其中包括90億歐元的電動車相關科技。為因應所需產能，福斯已計畫在德國埃姆登（Emden）、漢諾威（Hanover），德累斯頓（Dresden）和捷克的姆拉達博萊斯拉夫（Mlada Boleslav）等地建立MEB電動車工廠。
台灣福斯集團公共事務資深經理黃南瑄出席台北市電腦公會舉辦的「電動車產業發展趨勢研討會」時指出，電動車議題在汽車剛發明的時候就一直不斷被提出，只是過去的時空背景和技術導致失敗。現在是一個非常重要的時間點：汽車產業全速往電動車發展的轉折點。福斯是全球最大的汽車集團，共有12個品牌，去年全球銷量達1100萬輛，涵蓋不同價格帶和品牌定位。福斯從2015年來台設立，旗下包括四大歐系汽車品牌，福斯、Audi、Skoda、福斯商旅車，2018年銷售量為25,636輛，成長率為11％，為台灣第三大的進車汽車品牌、進口市占率達13％。身為全球最大的汽車集團，福斯對於電動車發展具有一定的影響力。
汽車產業加快腳步投資電動車發展
福斯集團發布全新企業環保宗旨「goTOzero」，四大政策方針包含氣候變化、資源、空氣品質和環境承諾，宣告邁入永續發展的綠能品牌，並且以明確方向保護環境，將全力改善產品週期、研發、汽車生產和運作，以便之後車輛回收和管理，兼顧集團成長和環保能平衡發展。到2023年時，福斯集團預計將投資300億歐元發展電動車，並且在2028年前推出至少70款電動車，於2050年時完成碳中和目標。
根據統計，交通運輸相關產業佔所有CO2排放量的14％，而福斯身為全球第一大的汽車製造商，在汽車前期製造、使用、後期回收都會製造CO2，排放量就佔了其中1％，這是非常值得重視和改善的問題。福斯集團在今年3月全球記者會時公布，根據巴黎氣候協定，將在2050年達到碳中和目標，包括使用當中的汽車，還有前期工廠製造、之後的回收使用，都要達到碳中和。以一個傳統汽車生產製造公司而言，需要投入極大的投資，碳中和目標訂在2050年其實已經不遠，也是很大的挑戰。為了達到這目標，車輛碳排放與2015年相比要降低30％、工廠碳排放與2010年相比要降低50％，除了使用可回收性再生能源，還要增加氧氣製造，因此福斯集團也成立5000萬歐元的森林復育計畫基金。或許有些人會疑慮，電動車電池的製造和回收是否會造成更多CO2排放？黃南瑄認為，從數據來看，純電動車仍是降低CO2排放量最有效率的車款。
目前福斯集團全球總銷售1100萬輛，近程目標是在2025年時，全集團生產並銷售一年300萬輛全電動車車款（跨品牌），目前福斯集團實際純電動車款僅有3輛，6年後要達到300萬銷售數字，全集團要有超過80款電動化車款、其中50款必須是全電動車款。黃南瑄表示，汽車產業的產品週期比一般消費品長，一般人買一輛車平均用5～10年，而一輛車從開發到量產階段，最後進入市場銷售，約莫需要3～4年，因此現在投入資金開發產品，也需要3～4年才能看到車輛量產，福斯正在積極規劃，未來就會看到很多電動車款陸續上市。
黃南瑄指出，Audi e-tron SUV是福斯集團110年歷史以來的第一台全電動車款，在比利時布魯塞爾經認證的碳中和工廠中生產，目前已在歐洲銷售中；福斯ID.3在上個月剛在法蘭克福車展上市，屬於尺碼比較小的都會型電動車。在電動車定價趨勢上，會讓消費者越來越能負擔和購買，福斯集團在SUV、都會型用車、跑車、商用車都會有相對應的電動車產品。雖然福斯集團尚未在台灣開始販售電動車，但從地理、城市、交通運輸狀況來看，台灣都是非常適合發展電動車的市場，雖然市面上還沒看到很多電動車在路上跑，但國際各大車廠有很多電動車款準備要進入台灣市場，電動車被台灣消費者接受和使用還有一段路要走，需要政府和相關產業鏈共同努力。
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