企業營業秘密管理體系的全方位建立

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在北美智權報244 及246期營業秘密系列文章分別介紹了「有力的告證」及「營業秘密盤點」,這一期是系列文章的最終章,要為大家介紹「企業營業秘密管理體系的全方位建立」。

一般課程或是介紹通常一開始都是通論或概述,讓大家先對主題有一個大概的了解然後再深入細部分析;但筆者卻反其道而行,在前兩期先分別介紹了兩個要點,在最終章才來個整體檢視。主要是因為營業秘密範圍很廣,而且不像專利一樣有具體的法律條文標準;再者,每家企業情況不一,像是員工成千上萬的大企業與只有數百員工的中小型企業,處理營業秘密的方式有很大的差異,如果一開始即大範圍的介紹總體概觀,一些從未接觸過營業秘密的企業可能會有點摸不著頭緒,因此筆者先抓出兩個重點:「有力的告證」及「營業秘密盤點」,只要對這兩個重點有所了解,即更容易了解在全方位建立企業營業秘密管理體系之時,應掌握什麼重點。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

資策會科技法律研究所創意智財於9月3日舉辦之「2019年營業秘密訴訟因應與管理操作實務研討會」之出席貴賓: 左起資策會科技法律研究所副主任鄒宗萱、雃博股份有限公司資深經理曾柏凱、經濟部工業局副組長陳國軒、智慧局專員鄒宗萱、法務部調查局資通安全處調查官劉秉昕。 (圖片提供:資策會科技法律研究所) 分享 facebook

負責介紹「企業營業秘密管理體系的全方位建立」的資策會科技法律研究所創意智財中心副主任鄒宗萱一開始就用宏觀的角度,介紹了全球營業秘密保護現況與發展趨勢。究竟營業秘密對企業創新有多重要?鄒宗萱提出了一份歐盟智財局(EUIPO)於2017年7月發布,針對歐盟會員國的企業調查報告「透過營業秘密和專利保護創新:歐盟公司的決定因素」來說明。雖然這不是「最新」的調查報導,但由於歐盟很少發表這類針對企業營業秘密的調查報告,因此非常具參考價值。

全球洩密風險攀升

從表1及表2的數據即可發現,歐盟企業不管是大型或是中小型企業,運用營業秘密保護企業創新的比例很高,超過一半以上,且均超越以專利保護的數目。就表1而言,整體企業運用營業秘密保護占比52%,其中中小企業占51.2%,而大企業則是高達69.1%;相對於兩者運用專利保護的比例,均高出十多個百分點。

表1. 52.3% 接受調查之歐盟企業運用營業秘密保護創新,只有31.7%運用專利 (來源:EU IPO– PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS(2017)) 分享 facebook

至於表2則是不同的業務領域採用營業秘密及專利保護的比例,明顯看出在純粹製程;製程及商品但不包括服務;純粹商品;製程、服務及商品;商品及服務但不包括製程;製程和服務不包括商品、及純粹服務等六大項分類均是偏重以營業秘密保護,尤其是在「製程、服務及商品」一類,採用營業秘密保護的比例較採用專利保護高出25%。

表2. 不論是產品、流程或服務創新,選擇營業秘密保護的比例均高於專利 (來源:EU IPO– PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS(2017)) 分享 facebook

眾所周知,專利與營業秘密是相對的,專利是公開的技術,營業秘密顧名思義就是不公開的「秘密」。因此,我們很容易從公開的數據中發現專利申請年年成長,或是那些國家有衰退跡象;然而,不公開的營業秘密因為鮮少數據參考,有時候會讓人們忽略了他們的發展及與日俱增的重要性。

鄒宗萱指出,隨著高科技的發展,全球洩密風險已日益攀升,而歐、美、日、韓等四個主要區域及國際市場的營業秘密發展情況具有一定的指標性作用:

因歐盟各國國內法差異,82%的公司面臨在歐盟國家較高的商業風險與較弱的保護。 韓國: 營業秘密訴訟案件從1999年的39件增加至今超過500件

過去15年,營業秘密案件增長15倍 美國: 遭竊營業秘密的價值為GDP的1%至3%

FBI調查中的智慧財產案件共195件,其中營業秘密案件占比最高共67件,損失保守估計達1,800億美金 日本:有約40%大型公司、及全部公司有15%都曾經歷技術或其他商業資訊遭到洩漏

就算是台灣本土,近年來隨著5G、AI、智慧駕駛等披術及終端市場發展蓬勃,人才需求孔急,企業挖角或是帶槍投靠等情事也是時有所聞,那企業究竟要如何善用專利與營業秘密,來保護企業最寶貴的創新成果呢?鄒宗萱指出這不是單選題,企業通常會同時採用專利及營業秘密來保護其創新成果,大致上可以考慮的組合如下:

企業如有自我研發、研發支出高、且從事市場尚未出現的創新,常會同時使用營業秘密及專利共同保護;但若創新只有對企業本身是全新的嘗試時,企業傾向選擇營業秘密。 如果創新成果是實體產品而非服務,通常會選擇專利 (單獨或結合營業秘密) 來保護。 如果創新成果是製程或服務,則營業秘密會是選項,而且通常不會並用專利。 在價格競爭激烈的市場,企業傾向選擇營業秘密;而在品質競爭激烈的市場,企業則會同時使用營業秘密與專利共同保護。





【詳細內容請見《北美智權報》247期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】