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企業營業秘密管理體系的全方位建立

2019-10-25 11:20北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在北美智權報244 及246期營業秘密系列文章分別介紹了「有力的告證」及「營業秘密盤點」，這一期是系列文章的最終章，要為大家介紹「企業營業秘密管理體系的全方位建立」。

一般課程或是介紹通常一開始都是通論或概述，讓大家先對主題有一個大概的了解然後再深入細部分析；但筆者卻反其道而行，在前兩期先分別介紹了兩個要點，在最終章才來個整體檢視。主要是因為營業秘密範圍很廣，而且不像專利一樣有具體的法律條文標準；再者，每家企業情況不一，像是員工成千上萬的大企業與只有數百員工的中小型企業，處理營業秘密的方式有很大的差異，如果一開始即大範圍的介紹總體概觀，一些從未接觸過營業秘密的企業可能會有點摸不著頭緒，因此筆者先抓出兩個重點：「有力的告證」及「營業秘密盤點」，只要對這兩個重點有所了解，即更容易了解在全方位建立企業營業秘密管理體系之時，應掌握什麼重點。

資策會科技法律研究所創意智財於9月3日舉辦之「2019年營業秘密訴訟因應與管理操...
資策會科技法律研究所創意智財於9月3日舉辦之「2019年營業秘密訴訟因應與管理操作實務研討會」之出席貴賓： 左起資策會科技法律研究所副主任鄒宗萱、雃博股份有限公司資深經理曾柏凱、經濟部工業局副組長陳國軒、智慧局專員鄒宗萱、法務部調查局資通安全處調查官劉秉昕。 （圖片提供：資策會科技法律研究所）
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負責介紹「企業營業秘密管理體系的全方位建立」的資策會科技法律研究所創意智財中心副主任鄒宗萱一開始就用宏觀的角度，介紹了全球營業秘密保護現況與發展趨勢。究竟營業秘密對企業創新有多重要？鄒宗萱提出了一份歐盟智財局（EUIPO）於2017年7月發布，針對歐盟會員國的企業調查報告「透過營業秘密和專利保護創新：歐盟公司的決定因素」來說明。雖然這不是「最新」的調查報導，但由於歐盟很少發表這類針對企業營業秘密的調查報告，因此非常具參考價值。

全球洩密風險攀升

從表1及表2的數據即可發現，歐盟企業不管是大型或是中小型企業，運用營業秘密保護企業創新的比例很高，超過一半以上，且均超越以專利保護的數目。就表1而言，整體企業運用營業秘密保護占比52%，其中中小企業占51.2%，而大企業則是高達69.1%；相對於兩者運用專利保護的比例，均高出十多個百分點。

表1. 52.3% 接受調查之歐盟企業運用營業秘密保護創新，只有31.7%運用專...
表1. 52.3% 接受調查之歐盟企業運用營業秘密保護創新，只有31.7%運用專利 （來源：EU IPO– PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS(2017)）
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至於表2則是不同的業務領域採用營業秘密及專利保護的比例，明顯看出在純粹製程；製程及商品但不包括服務；純粹商品；製程、服務及商品；商品及服務但不包括製程；製程和服務不包括商品、及純粹服務等六大項分類均是偏重以營業秘密保護，尤其是在「製程、服務及商品」一類，採用營業秘密保護的比例較採用專利保護高出25％。

表2. 不論是產品、流程或服務創新，選擇營業秘密保護的比例均高於專利 （來源：E...
表2. 不論是產品、流程或服務創新，選擇營業秘密保護的比例均高於專利 （來源：EU IPO– PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS(2017)）
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眾所周知，專利與營業秘密是相對的，專利是公開的技術，營業秘密顧名思義就是不公開的「秘密」。因此，我們很容易從公開的數據中發現專利申請年年成長，或是那些國家有衰退跡象；然而，不公開的營業秘密因為鮮少數據參考，有時候會讓人們忽略了他們的發展及與日俱增的重要性。

鄒宗萱指出，隨著高科技的發展，全球洩密風險已日益攀升，而歐、美、日、韓等四個主要區域及國際市場的營業秘密發展情況具有一定的指標性作用：

  1. 因歐盟各國國內法差異，82%的公司面臨在歐盟國家較高的商業風險與較弱的保護。
  2. 韓國：
    • 營業秘密訴訟案件從1999年的39件增加至今超過500件
    • 過去15年，營業秘密案件增長15倍

  3. 美國：
    • 遭竊營業秘密的價值為GDP的1％至3％
    • FBI調查中的智慧財產案件共195件，其中營業秘密案件占比最高共67件，損失保守估計達1,800億美金

  4. 日本：有約40%大型公司、及全部公司有15%都曾經歷技術或其他商業資訊遭到洩漏

就算是台灣本土，近年來隨著5G、AI、智慧駕駛等披術及終端市場發展蓬勃，人才需求孔急，企業挖角或是帶槍投靠等情事也是時有所聞，那企業究竟要如何善用專利與營業秘密，來保護企業最寶貴的創新成果呢？鄒宗萱指出這不是單選題，企業通常會同時採用專利及營業秘密來保護其創新成果，大致上可以考慮的組合如下：

  1. 企業如有自我研發、研發支出高、且從事市場尚未出現的創新，常會同時使用營業秘密及專利共同保護；但若創新只有對企業本身是全新的嘗試時，企業傾向選擇營業秘密。
  2. 如果創新成果是實體產品而非服務，通常會選擇專利 (單獨或結合營業秘密) 來保護。
  3. 如果創新成果是製程或服務，則營業秘密會是選項，而且通常不會並用專利。
  4. 在價格競爭激烈的市場，企業傾向選擇營業秘密；而在品質競爭激烈的市場，企業則會同時使用營業秘密與專利共同保護。


【詳細內容請見《北美智權報》247期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
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